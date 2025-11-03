Las 5 cosas que debes saber este 3 de noviembre: tensión con Venezuela, armas nucleares, elecciones en Nueva York y más

Por CNN en Español

Un Estados Unidos dividido va a elecciones este martes. Matan a un alcalde en México. Comienza el Mundial Sub-17 en Qatar. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente Donald Trump sugirió el domingo en una entrevista con “60 Minutes” que el tiempo en el poder del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está llegando a su fin, pero se negó a decir si Estados Unidos prepara una acción militar en tierra.

Este martes, los votantes de varios estados de Estados Unidos irán a las urnas, en una serie de elecciones que medirán cómo se sienten en el primer año del segundo mandato de Donald Trump, y si los demócratas han mejorado su posición a un año de las elecciones de medio término. Estas son las carreras clave y los temas a seguir.

El presidente Donald Trump dijo el domingo que Rusia y China estaban realizando pruebas secretas de armas nucleares, lo que, según él, justifica que EE.UU. reanude sus propias pruebas explosivas. En la mañana del domingo, sin embargo, el secretario de Energía Chris Wright había dicho que los planes de Trump eran para “pruebas de sistemas” y “no explosiones nucleares”.

El funcionario murió el sábado tras ser atacado con un arma de fuego en el centro de esta ciudad del estado de Michoacán, informaron el gabinete de seguridad de México y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Las autoridades arrestaron a dos personas presuntamente vinculadas con los hechos.

En solo unos días, la Corte Suprema de Estados Unidos comenzará a escuchar los argumentos en lo que el presidente Donald Trump ha calificado como “uno de los casos más importantes en la historia de nuestro país”. Casi US$ 90.000 millones en ingresos por aranceles están en juego en esta decisión.

¿Qué país fue afectado por un potente terremoto de magnitud 6,3 el domingo y que también fue golpeado en agosto por otro sismo mortal?

A. Afganistán

B. Turquía

C. Rusia

D. Perú

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Abstinencia desde el nacimiento: el síndrome rara vez diagnosticado que afecta cada vez a más bebés en Argentina

El consumo de drogas en mujeres embarazadas se transmite a sus bebés a través de la placenta y, una vez nacidos, a través de la leche. Cuando este traspaso termina, los bebés experimentan un síndrome de abstinencia similar al que experimentan los adictos al dejar de consumir.

Comienza el Mundial Sub-17 en Qatar: quiénes participan, formato, calendario de los latinoamericanos y más

La competencia contará con la participación de 48 equipos, que quedaron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno.

La keniana Hellen Obiri marcó el récord femenino en el Maratón de Nueva York

Su compatriota Benson Kipruto se impuso en la carrera masculina superando por poco a Alexander Mutiso en un final definido por foto.

14

Es el número de mujeres que encontraron las autoridades de México y que presuntamente eran víctimas de trata de personas en un bar del municipio de Benito Juárez, al que pertenece el centro turístico de Cancún.

“Me siento mal por la familia”

— Lo dijo el presidente de EE.UU., Donald Trump, por la situación de la familia real británica días después de que el exprincípe Andrés fuera despojado de sus títulos tras el escándalo con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Conoce al imitador de Trump que se ha vuelto viral en China

Mike Valerio, de CNN, viajó a Chongqing, donde vive Ryan Chen, un gerente de negocios de 42 años convertido en imitador de Donald Trump que le cuenta cómo espera usar su recién adquirida fama en internet para superar las diferencias culturales.

🧠 La respuesta del quiz es: A. Un potente terremoto de magnitud 6,3 sacudió las cercanías de una de las ciudades más grandes del norte de Afganistán, según informó el Servicio Geológico de EE.UU., y las autoridades han reportado varios muertos.

