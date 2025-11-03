Por qué las elecciones del martes darían a los demócratas dos caminos para competir contra Trump

Por Edward-Isaac Dovere, CNN

Solo un partido que atraviesa la misma crisis de identidad y existencial que los demócratas podría, nueve meses después del inicio de la segunda presidencia de Donald Trump, tener a Zohran Mamdani y Abigail Spanberger como sus principales candidatos en dos de las contiendas más importantes del martes.

Spanberger, de 46 años, es una exagente de la CIA, hija de una enfermera y un agente federal, que alertó en el Congreso y ahora en la campaña electoral sobre lo que considera los excesos de su partido. Mamdani, de 34 años, es un socialista democrático, hijo de un profesor universitario y cineasta nacido en Uganda, que saltó a la fama gracias a su enfoque en el costo de vida, plasmado en videos multilingües que generan gran repercusión y exigen que el Gobierno asuma más costos.

Esto no es un argumento de comedia: refleja a un partido que aún se encuentra en la fase de definir su identidad y cómo atraer a los votantes.

De cara a las elecciones del martes, los demócratas están lejos de resolver la división entre progresistas y moderados que los debilitó en la contienda presidencial del año pasado. Muchos dentro del partido temen ser vinculados con el socialismo democrático de Mamdani o sus posturas antiisraelíes, incluso mientras se entusiasman con su innovadora comunicación y la pasión que ha inspirado.

Spanberger tiene claras sus diferencias con Mamdani. El viernes, en su autobús de campaña, habló con CNN al salir de un evento en Ashland, Virginia, donde la mujer que la presentó comentó que a veces siente que es la única demócrata de la zona.

“¿Por qué todos siguen pensando que la contienda decisiva es la de alguien que se postula en una ciudad, ciertamente una ciudad enorme?”, preguntó.

Cuando se le preguntó qué opinaba de la declaración de Mamdani en un mitin en Manhattan en octubre, donde afirmó haber ganado la batalla por el alma del Partido Demócrata, a Spanberger se le dibujó una leve sonrisa en los labios.

“Entonces, tal vez”, dijo, “debería ser demócrata”.

Al ser presionada para reconocer que Mamdani es, de hecho, el candidato demócrata, Spanberger afirmó que, a pesar de todo lo que se dice —incluso dentro de los propios Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA)— sobre el creciente poder de la organización, no percibe un auge del socialismo democrático.

Argumenta que existe cierto grado de deshonestidad en algunas de las grandes promesas de Mamdani, lo cual le preocupa que pueda perjudicar a los demócratas ante el electorado a largo plazo. Añadió que la razón por la que no tiene una propuesta al estilo Mamdani para supermercados estatales es “porque jamás podría aprobarla”.

“La gente quiere que seamos ambiciosos y que soñemos en grande. Pero tampoco quieren que les mintamos”, declaró a CNN. “Cuando un partido hace promesa tras promesa y luego dice: ‘Oh, lo aprobamos en la Cámara, no es culpa nuestra’, la gente vulnerable les cree. Quizás logre convencer a Albany para que apruebe la refinanciación total del transporte público. Pero hay mucha gente que le cree”.

La campaña de Mamdani no respondió a las preguntas sobre los comentarios de Spanberger. Sin embargo, al preguntársele el viernes, durante un evento, si deseaba que los demócratas tuvieran espacio para campañas más moderadas en Virginia y Nueva Jersey, donde la representante Mikie Sherrill se postula con un enfoque similar al de Spanberger, Mamdani se mostró conciliador.

“Por supuesto, creo que este debe ser un partido que permita a los estadounidenses verse reflejados en él y no solo un reflejo de unos pocos políticos”, afirmó. “Para mí, lo que nos une a todos es a quienes luchamos por servir: a la clase trabajadora”.

Spanberger argumentó que muchas encuestas muestran que tiene más probabilidades de superar el 50 % en su estado que Mamdani en su ciudad.

Se enfrenta a un republicano que no logró el respaldo de Trump y que fue criticado por el Partido Republicano durante su campaña. Se encuentra en una contienda a tres bandas, pero Mamdani y sus asesores más cercanos están centrados en alcanzar el 50 % de los votos, lo que determinará el tipo de mandato que podrá obtener tanto para su programa político como para la dirección general que desea darle al partido.

Las elecciones a la alcaldía de Nueva York no suelen tener repercusiones a nivel nacional. Eso era así antes de la sorprendente victoria de Mamdani en las primarias de este año, cuando pasó del 1 % en las encuestas a derrotar al exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en su regreso a la política. Ahora, la ciudad de Nueva York alberga la contienda más importante, en la que Mamdani intenta consolidar el apoyo demócrata y derrotar la candidatura independiente de Cuomo, que busca atraer tanto a los partidarios de Trump como a los moderados.

El representante Ro Khanna, congresista de Silicon Valley y ex copresidente de la campaña de Bernie Sanders, es el único demócrata conocido que está considerando postularse para 2028 y que ha hecho campaña con Spanberger, Sherrill y Mamdani, además de apoyar la iniciativa de redistribución de distritos liderada por los demócratas en California.

“Me resulta inconcebible que no haya más gente que reconozca” la importancia del impacto que Mamdani ha tenido en los votantes jóvenes y en un público más amplio, declaró Khanna a CNN. Añadió que espera que los demócratas a nivel nacional también reconozcan cómo Spanberger se dirigió a los condados rurales y Sherrill a los suburbios.

Según Khanna, ambas figuras encajan, ya que los demócratas “rechazan el statu quo y afirman que necesitamos una nueva generación de líderes, y dicen: ‘No vamos a definir nuestra identidad en torno a Donald Trump’”.

Pero los líderes demócratas que planifican las campañas del próximo año aseguran que Mamdani no será su modelo a seguir.

“Los votantes de Arizona o Iowa no están pensando en quién podría ser el alcalde de Nueva York. Están pensando en quién va a comprender los problemas que enfrenta nuestra comunidad y va a luchar para lograr un cambio en la ciudad de Washington”, declaró la representante Suzan DelBene, congresista del estado de Washington y presidenta del comité de campaña de los demócratas de la Cámara de Representantes. “Es difícil sacar conclusiones de una ciudad predominantemente demócrata en comparación con los distritos indecisos, donde existe una enorme diversidad de puntos de vista y problemáticas”.

Al preguntársele si había pensado en la ciudad de Nueva York al analizar las elecciones a gobernador de este año y las 36 contiendas que se avecinan para el próximo, Meghan Meehan-Draper, directora ejecutiva de la Asociación de Gobernadores Demócratas, declaró a CNN: “No realmente”.

“Entiendo por qué se le presta atención, pero en un momento en que nuestro partido y nuestra imagen están en declive, si se quiere ser un partido ganador, que obtenga resultados y sea popular entre los votantes, hay que fijarse en los gobernadores demócratas”, afirmó Meehan-Draper.

Sherrill, amiga personal de Spanberger que se mantiene en contacto con ella durante la campaña por mensajes de texto, suele responder a las preguntas sobre Mamdani señalando que ganó sus primarias por un amplio margen, con candidatos que incluían a perfiles más afines a Mamdani.

“Los habitantes de Nueva Jersey quieren competencia; quieren a alguien que ataque los precios, alguien que escuche sus preocupaciones”, declaró recientemente a John Berman de CNN.

Y cuando Jake Tapper, de CNN, le preguntó el domingo al líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, si creía que Mamdani representaba el futuro del partido, el demócrata neoyorquino respondió: “No”.

Horas después, Mamdani le respondió a Jeffries: “Me alegra saberlo”.

El estilo de Spanberger no se basa en el carisma afable de Mamdani. Sabe que sus botones y camisetas no se han convertido en una declaración de moda política. Pero dice estar cansada de que la gente diga que no es interesante. Junto con Sherrill, ayudó a que la Cámara de Representantes pasara a estar controlada por los demócratas durante el primer mandato de Trump. Consiguió que Joe Biden y Donald Trump firmaran proyectos de ley —”eso no es fácil”, bromeó Obama durante un mitin en su apoyo el sábado—.

Un año después de que algunos demócratas, presas del pánico, declararan tras la derrota de Kamala Harris ante Trump que las mujeres no pueden ganar, algunos estrategas fuera de Nueva York han bromeado diciendo que quizá la respuesta sea simplemente que se trata de mujeres un poco más jóvenes que son madres y que, dado el trabajo de Spanberger en la CIA y la época de Sherrill como piloto de helicóptero de la Marina, tal vez estuvieron involucradas en las muertes de algunas personas.

Spanberger se rió de esa sugerencia, pero dijo que la interpretación que la gente hace de su biografía le ayudó a conectar con paralelismos con su primera victoria en las elecciones de mitad de mandato posteriores a Trump, aunque con diferencias clave.

“Ya ni siquiera lo llamaría resistencia. La gente ha madurado en su activismo”, dijo, argumentando que si bien 2017 se caracterizó por protestas de una base cada vez mayor casi todos los fines de semana, ahora hay mucho más en juego y “muchos grupos de personas que no participaron en 2017, y que en algunos casos están liderando iniciativas en sus comunidades para generar un cambio”.

Mamdani y sus asesores afirman que ese sentimiento de exclusión política prolongada es precisamente lo que él está aprovechando.

“Durante demasiado tiempo nos han dicho que debemos esperar”, dijo el sábado en Queens, pero “esperar sería confiar en quien nos dio este momento, quien nos trajo hasta aquí”.

Esa es una de las razones por las que Mamdani y sus asesores se indignan tanto con quienes lo descartan como un gran estratega con un excelente equipo de producción.

“El estilo es consecuencia del contenido”, declaró Andrew Epstein, su director de comunicaciones durante las primarias y ahora su director digital, a CNN en una entrevista anterior. “A menos que tengas un mensaje y una agenda que sean directamente relevantes para la vida de la gente, que aborden la situación económica de este país, que se presenten de forma creíble como una alternativa a este statu quo tan disfuncional y a la alienación que tanta gente siente respecto a la política tradicional, no va a funcionar.”

El senador Rubén Gallego, quien el año pasado obtuvo una amplia ventaja sobre Harris en Arizona, un estado clave, para ganar su escaño, afirmó sentirse cómodo haciendo campaña únicamente por Spanberger y Sherrill.

“No creo que Mamdani pudiera ganar en Arizona, ni creo que yo pudiera ganar en la ciudad de Nueva York, pero eso no significa que algunas de estas cosas también estén mal. Le preocupa el costo de vida como a muchos de nosotros; simplemente lo abordamos de manera diferente”, declaró Gallego a CNN tras concluir un discurso en un restaurante mexicano en Alexandria en apoyo a Spanberger.

Los demócratas “siempre han sido así”, dijo Gallego. “Miren a los republicanos, miren a esos tipos raros. Tienen una visión muy peculiar de las cosas”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.