Quién es Andrew Cuomo, el exgobernador que se lanzó como independiente a la alcaldía de Nueva York tras escándalos

Por CNN Español

En los últimos días de la campaña para la alcaldía de Nueva York, Andrew Cuomo, en ocasiones, hizo honor al apodo que se ganó al inicio de su carrera política: el príncipe de las tinieblas. El exgobernador de Nueva York (2011-2021), que renunció a ese cargo tras las acusaciones de acoso sexual y las controversias sobre los datos de covid-19 en residencias de ancianos, ahora busca llegar a la alcaldía en una campaña atropellada pero con apoyos poderosos.

En 2025, se postuló nuevamente para la alcaldía de la ciudad de Nueva York, inicialmente como demócrata, recaudando fondos sustanciales pero enfrentando sanciones financieras de campaña. Tras perder las primarias demócratas ante Zohran Mamdani el 24 de junio, continuó su campaña como independiente en la lista electoral “Fight and Deliver”. En su campaña reconoció la necesidad de integrarse en las redes sociales y abordar las preocupaciones de los votantes sobre la asequibilidad de la vivienda.

Durante los cuatro meses siguientes, Cuomo osciló entre el optimismo sobre su candidatura y la desesperación ante la posible alcaldía de Mamdani. Describió su candidatura como la última oportunidad para que los neoyorquinos salvaran la ciudad del socialismo democrático de Mamdani, llegando incluso a referirse a Mamdani, de 34 años, como un “niño” en un debate y advirtiendo que sus ideas eran radicales e irrealistas.

Cuomo nació el 6 de diciembre de 1957 en Queens.

Es hijo de Mario Cuomo, exgobernador de Nueva York entre 1983 y 1994 por el Partido Demócrata, y hermano de Chris Cuomo, quien fue presentador de noticias en CNN.

Se graduó de la Universidad Fordham, en el Bronx, en 1979 y obtuvo su diploma en abogacía en la Escuela de Leyes de Albany en 1982. Luego dirigió el Comité de Transición para el entonces gobernador electo Mario Cuomo y sirvió como asesor en su gobierno.

En 1997, durante la segunda presidencia de Bill Clinton, fue secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano.

Posteriormente, en 2006, fue elegido como fiscal general del Estado de Nueva York, cargo que mantuvo desde 2007 hasta 2010. Se trata de la misma oficina que investigó después, bajo el liderazgo de Letitia James, las acusaciones en contra de Cuomo.

Tras sus años como fiscal general se postuló y ganó las elecciones para gobernador de Nueva York.

Asumió la gobernación en 2011, y luego fue reelegido en 2014 y 2018, en esta última ocasión obteniendo el 59,62 % de los votos contra el 36,2 % de su rival, Marc Molinaro del Partido Republicano.

El mandato de Andrew Cuomo como gobernador estuvo marcado por importantes controversias legales y éticas, incluyendo acusaciones de acoso sexual y disputas sobre el uso del poder ejecutivo durante la pandemia de covid-19.

Reconocido por sus logros legislativos progresistas —incluidos el matrimonio igualitario y un salario mínimo de 15 dólares—, renunció en agosto de 2021 después de que la fiscal general del estado concluyera que había acosado sexualmente a 11 mujeres, señalamientos que él negó.

Además, enfrentó cuestionamientos sobre su gestión de la covid-19 en residencias de ancianos.

Con cada publicación y acto de campaña en 2025 a la alcaldía, Cuomo probó una nueva estrategia mediática, a la vez que se enfocaba en los logros de sus once años como gobernador, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y el aumento del salario mínimo. De este modo, Cuomo argumentó que es el progresista original de la contienda por la alcaldía.

“Yo era un liberal radical”, dijo Cuomo durante su aparición en el programa “Andy Cohen Live” de SiriusXM. “Ahora, el partido se ha radicalizado tanto que me llaman moderado”.

Mientras su equipo de campaña intentaba ponerse al día en las redes sociales, Cuomo restaba importancia a su relevancia públicamente.

En el escenario del debate, Cuomo se burló de la destreza de Mamdani en las redes sociales, levantando las manos y balanceándolas de un lado a otro como si estuviera hablando.

“Es un baile de TikTok”, dijo Cuomo.

Aunque se mofaba de los videos que impulsaron a su oponente, Cuomo admitió su efectividad. Ha empezado a publicar videos de sus encuentros con neoyorquinos, que algunos aliados de Mamdani consideran una imitación del estilo del candidato demócrata.

“Fue muy efectivo. Su madre es directora de cine. Él es actor y rapero. Hicieron videos con una producción impecable que resultaron muy efectivos. Y ese es su fuerte”, dijo Cuomo en el programa de Cohen.

Recientemente, apareció en un evento de “Chicas Geniales por el Capitalismo” celebrado en el exclusivo club privado Maxwell Social de Tribeca, donde los anfitriones repartieron camisetas rosas y pegatinas con el nombre del grupo.

En una recaudación de fondos de “Jóvenes Profesionales por Cuomo”, organizada por las hijas del candidato independiente, los asistentes pudieron conseguir camisetas con una caricatura de Cuomo rodeado de símbolos amigables: la Estatua de la Libertad, la Estrella de David, una cruz, un pretzel y una manzana sonriente.

Al igual que en las primarias, Cuomo siguió haciendo hincapié en su experiencia, intentando marcar una diferencia entre él y Mamdani, quien ha cumplido tres mandatos en la Asamblea Estatal.

Cuomo se centró en la seguridad pública, apelando al temor de que la agenda de reforma policial de Mamdani provocara un aumento de la delincuencia y desmoralizara a los agentes.

El exgobernador ha propuesto contratar a más agentes y ha defendido que las personas sin hogar deberían ser reubicadas fuera de las calles. Cuomo, exsecretario de Vivienda durante la presidencia de Bill Clinton, afirmó que la ciudad había sufrido años de gobiernos ineptos que no lograban concretar proyectos.

En el aniversario del huracán Sandy en la ciudad de Nueva York, Cuomo retomó su campaña, recordando a los votantes su experiencia y lo que, en su opinión, estaba en juego.

“Se necesita experiencia. Se necesita capacidad. Se necesita sabiduría para saber qué hacer, porque literalmente hay vidas en juego”, declaró Cuomo.

El actual alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien quiso ser candidato y luego declinó su aspiración, oficializó su apoyo a Cuomo a finales de octubre.

Cuomo también recibió el respaldo del exalcalde Michael Bloomberg, quien estaba en el cargo el día en que el huracán Sandy devastó la ciudad.

Bloomberg, quien también apoyó a Cuomo en las primarias y donó millones a un Super PAC de Cuomo, reiteró su apoyo al gobernador y destacó su experiencia.

“Ser alcalde de la ciudad de Nueva York es el segundo trabajo más difícil de Estados Unidos, y el próximo alcalde enfrentará enormes desafíos”, escribió Bloomberg en una publicación en X. “Andrew Cuomo tiene la experiencia y la firmeza para defender a los neoyorquinos y lograr resultados”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Gloria Pazmino y David Wright, de CNN.