República Dominicana anuncia que la Cumbre de las Américas se pospone hasta 2026 debido a la “situación en la región”

Por CNN en Español

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana anunció este lunes que la décima edición de la Cumbre de las Américas, que iba a tener lugar en diciembre el país, ha sido pospuesta para 2026.

“Luego de un cuidadoso análisis de la situación en la región, el Gobierno dominicano ha decidido posponer para el próximo año la celebración de la Décima Cumbre de las Américas”, dice el comunicado de prensa de la cancillería dominicana.

“Esta medida ha sido consensuada con nuestros socios más cercanos, incluyendo Estados Unidos, impulsor original de este foro, y otros países clave”, señala, y agrega que también se consultó al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“En el año 2022, al momento de asumir la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas. A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe”, concluye.

El comunicado no informa una nueva fecha ni ofrece más detalles sobre la futura organización de la décima Cumbre en 2026.

El evento, que reúne cada tres años a los líderes políticos del continente desde 1994, iba a realizarse en Punta Cana entre el 1 y el 5 diciembre bajo el lema “Construyendo un Hemisferio Seguro, Sostenible y de Prosperidad Compartida”.

La última Cumbre de las Américas tuvo lugar en Los Ángeles, Estados Unidos, en 2022 y estuvo marcada por la decisión de Washington de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela debido su historial contra los derechos humanos, lo cual generó críticas entre los países que sí fueron.

En forma similar, República Domnicana informó en septiembre que tampoco invitaría a Cuba, Nicaragua y Venezuela para “favorecer la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro”, notando que estos países “han decidido no formar parte de la OEA y tampoco participaron en la pasada edición de la Cumbre de las Américas”.

A raíz de esta decisión, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo a mediados de cotubre que no participaría del evento. “No asistiré a la Cumbre de de las Américas en República Dominicana. El diálogo no comienza con exclusiones”, señaló en X.

