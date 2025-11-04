California aprueba la Proposición 50 que favorecerá a los demócratas en la Cámara de Representantes, proyecta CNN

Por Arit John, CNN

Se proyecta que los votantes de California aprobarán el impulso del gobernador Gavin Newsom para volver a trazar los mapas del Congreso estatal, según el Decision Desk de CNN, fortaleciendo los esfuerzos del Partido Demócrata nacional para ganar el control de la Cámara de Representantes de EE.UU. el próximo año.

La medida permitirá a los demócratas reemplazar las líneas del Congreso trazadas por la comisión independiente del estado con nuevas que hagan que cinco escaños de la Cámara de Representantes sean más favorables para el partido del gobernador.

El presidente Donald Trump lanzó una batalla nacional de redistribución de distritos antes de las elecciones intermedias del próximo año, buscando evitar que los demócratas ganen el control de la Cámara durante los últimos dos años de su administración.

Los demócratas impulsaron su iniciativa de redistribución a mitad de década después de que los republicanos de Texas movieran sus propios mapas para desplazar cinco escaños de la Cámara de Representantes hacia la derecha a petición de Trump. Newsom argumentó que la medida electoral, la Proposición 50, era necesaria para que los demócratas pudieran “combatir fuego con fuego”.

La aprobación de la Proposición 50 es un éxito personal para Newsom, un gobernador limitado por mandato que se ha posicionado como uno de los adversarios más agresivos del presidente de cara a una posible candidatura presidencial en 2028.

Newsom invirtió un capital político significativo apostando a que los votantes estarían dispuestos a socavar la comisión independiente de redistribución de distritos del estado para oponerse al Gobierno de Trump.

El gobernador se convirtió en la cara de la campaña, apareciendo en anuncios y insinuando su futuro político para impulsar las donaciones. Su comité de la medida electoral recaudó más de US$ 100 millones, superando con creces la cantidad recaudada y gastada por la oposición.

Esa apuesta dio resultado.

El esfuerzo liderado por los republicanos contra la medida estuvo fracturado. El adinerado donante republicano Charles Munger Jr., quien financió las enmiendas constitucionales que crearon la comisión independiente de redistribución de distritos, invirtió más de US$ 30 millones de su propio dinero en el esfuerzo por bloquear la Inciativa 50. Mientras que Munger se dirigió a votantes independientes y demócratas preocupados por el buen Gobierno, el Partido Republicano de California y un grupo liderado por el expresidente de la Cámara Kevin McCarthy trabajaron para aumentar la participación republicana. Pero los esfuerzos de McCarthy para recaudar fondos quedaron muy por debajo de lo que les dijo en privado a los republicanos que esperaran.

El exgobernador republicano Arnold Schwarzenegger también se manifestó en contra de la Proposición 50, instando a los californianos a “terminar con la manipulación de distritos electorales o gerrymandering”. Newsom se reunió en privado con el exgobernador a principios de este año y lo describió como un amigo y colega.

“Compartimos muchos de los mismos valores, ciertamente compartimos muchas de las mismas preocupaciones sobre el actual ocupante de la Casa Blanca”, dijo Newsom a los periodistas en agosto.

Los demócratas hicieron de Trump una parte central de la campaña en un intento de politizar la contienda y aprovechar la ventaja de alrededor de 20 puntos en el registro de votantes sobre los republicanos. Por su parte, los republicanos se centraron en Newsom, argumentando que la iniciativa electoral era un esfuerzo para impulsar sus futuras ambiciones políticas.

Los opositores a la Proposición 50 argumentaron que la medida era una toma de poder demócrata, y que los votantes ya habían votado hace más de una década para despojar a los legisladores del derecho a trazar los distritos del Congreso.

Bajo los nuevos mapas, que estarán vigentes hasta las elecciones de 2030, cinco titulares republicanos han sido ubicados en distritos más demócratas. Varios candidatos demócratas ya han anunciado desafíos anticipando las líneas más favorables.

