Ciudadano francés y guías nepaleses mueren en una avalancha en una montaña de Nepal; otros alpinistas están desaparecidos

Una avalancha que arrasó un campamento en el monte Yalung Ri de Nepal este lunes mató al menos a tres personas, y cuatro escaladores extranjeros siguen desaparecidos, según informaron las autoridades.

Al menos 16 personas estaban escalando la montaña de 5.630 metros (18.471 pies) cuando la avalancha azotó el campamento base alrededor de las 10:30 a.m., hora local, dijo Gyan Kumar Mahato, subcomisario de policía del distrito de Dolakha en Nepal.

Entre los tres fallecidos confirmados se encuentran un ciudadano francés y dos guías nepalíes, según informó Mahato. Cuatro personas fueron rescatadas —dos franceses y dos nepalíes— y cinco nepalíes lograron regresar por sus propios medios al campamento base, situado a 4.900 metros de altitud.

Aún no se han confirmado las nacionalidades ni las identidades de los escaladores extranjeros que siguen desaparecidos, pero Mahato comunicó que el grupo incluía escaladores de Francia, Canadá e Italia.

Las autoridades habían dicho previamente que siete personas habían muerto en la montaña antes de revisar a la baja la cifra el martes.

El tiempo en Nepal ha ido empeorando desde la semana pasada, con tormentas de nieve registradas en las montañas, según informó Associated Press.

Los equipos de búsqueda y rescate iniciaron una operación que duró horas para llegar hasta los alpinistas, pero las condiciones meteorológicas, la gran altitud y el terreno accidentado dificultaron sus esfuerzos.

Según informó AP, los rescatistas accedieron al lugar a pie después de que un helicóptero de rescate intentara llegar, pero el mal tiempo lo obligó a regresar.

“También hay un problema de oxígeno”, declaró Mahato a CNN. “Solo las personas capacitadas que viven en zonas montañosas pueden realizar operaciones de rescate. Por eso estamos coordinando con escaladores y guías locales. El clima también representa un desafío, ya que cambia constantemente”.

Cuatro de los integrantes del grupo fueron rescatados este martes por la mañana y trasladados al hospital, según Mahato. Se desconoce la gravedad de sus heridas.

Los cinco que regresaron a pie al campamento base eran porteadores y guías nepalíes, dijo Mahato.

Las empresas de expediciones de montañismo describen el monte Yalung Ri, ubicado en el valle de Rolwaling, en el este de Nepal, como un pico adecuado para principiantes sin experiencia previa o para aquellos que se están aclimatando para las cumbres más altas del Himalaya, que pueden superar los 8.000 metros.

Nepal alberga ocho de las catorce montañas más altas del mundo, incluido el monte Everest.

La primavera es la temporada más popular para escalar, ya que el clima es más favorable en las altas cumbres. Sin embargo, según AP, cientos de escaladores extranjeros acuden a ascender picos más pequeños durante los meses de otoño, entre la temporada de lluvias monzónicas y el invierno.

Mahato dijo que, si bien la avalancha ocurrió “repentinamente”, las autoridades habían advertido a los escaladores de la región sobre la lluvia y el inminente monzón.

“Pero habían comenzado su ascenso antes de que llegara el monzón”, apuntó.

El cambio climático antropogénico ha hecho que los patrones climáticos sean menos predecibles, incluso en el Himalaya.

El mes pasado, cientos de excursionistas tuvieron que ser rescatados del lado norte chino del Everest después de que intensas nevadas y lluvias azotaran el Himalaya.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

