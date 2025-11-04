Encuestas de salida de CNN hallan inquietud por la economía e insatisfacción con Trump entre los votantes en elecciones clave

Por Ariel Edwards-Levy, CNN

El pasado noviembre, Donald Trump volvió a la Casa Blanca en medio de una amplia insatisfacción nacional con el estado del país. Un año después, según las encuestas de salida preliminares de CNN, las primeras grandes pruebas electorales del segundo mandato de Trump se producen con votantes que expresan un pesimismo similar a pesar del cambio en la Oficina Oval.

En cuatro contiendas muy observadas —las carreras para gobernador en Virginia y Nueva Jersey, la elección para alcalde en la ciudad de Nueva York y la Iniciativa 50 relacionada con la redistribución de distritos en California— la mayoría desaprueba a Trump, con un fuerte rechazo de su desempeño que supera ampliamente la aprobación más dura. En Virginia, Nueva Jersey y California, aproximadamente la mitad o más del electorado ve su voto como un mensaje a Trump. Y ese mensaje es en gran parte de oposición, más que de apoyo.

Al mismo tiempo, aunque todos estos lugares votaron por los demócratas en la elección presidencial de 2024, ninguno da ahora evaluaciones especialmente positivas al Partido Demócrata. La previsión de apoyo al partido ronda el 50 % en California y la ciudad de Nueva York, aunque el Partido Republicano es aún más impopular en esos lugares. Mientras tanto, en Nueva Jersey y Virginia, los votantes otorgan calificaciones aproximadamente iguales al Partido Demócrata y al Partido Republicano.

Las opiniones sobre la economía no son uniformes. La mayoría de los votantes en Virginia dicen que la economía de su estado es excelente o buena, incluso cuando la mayoría afirma que los recortes del Gobierno federal de este año han tenido un efecto al menos menor en las finanzas de su familia. Por el contrario, en California, la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey, las mayorías califican las condiciones económicas de su estado como no tan buenas o malas. En cada lugar, los temas económicos —impuestos, costo de vida o la economía en general— dominan la preocupación de los votantes.

Las encuestas de salida de CNN provienen de la Voter Poll realizada por SSRS, que combina miles de entrevistas previas a la elección con aquellas realizadas en los centros de votación para reflejar las opiniones de todo el electorado. Ese alcance las convierte en una herramienta poderosa para comprender el perfil demográfico y las opiniones políticas de los votantes en la elección de este año. Y sus hallazgos eventualmente se ponderarán frente al indicador definitivo: los resultados de las propias elecciones. Aun así, las encuestas de salida siguen siendo encuestas, con márgenes de error, lo que significa que son más útiles cuando se tratan como estimaciones, en lugar de mediciones precisas. Eso es particularmente cierto para los primeros números, que aún no se han ajustado para coincidir con los resultados finales de la elección. Obtenga más información en inglés sobre cómo se realizaron las encuestas de este año aquí.

A continuación, un vistazo a algunas de las dinámicas que se perfilan en cada carrera clave:

En Virginia, los votantes que acuden a elegir entre la demócrata Abigail Spanberger y la republicana Winsome Earle-Sears para gobernadora no están nada contentos con el estado de la nación. Más de seis de cada 10 dicen que están insatisfechos o enojados por la forma en que van las cosas en el país hoy.

Aproximadamente una quinta parte de los votantes en el estado dice que alguien en su hogar trabajó este año para el Gobierno federal o como contratista federal, y la mayoría subraya que se ha visto afectada financieramente por los recortes federales recientes, aunque solo alrededor del 20 % dice que estos han tenido mucho efecto en ellos. Al mismo tiempo, Glenn Youngkin, el gobernador republicano saliente del estado, recibe aprobación mayoritaria, y la mayoría de los votantes dice que su familia se mantiene estable o progresa financieramente.

Poco más de la mitad de los votantes en el estado dice que las acciones del Gobierno de Trump en la aplicación de la ley migratoria han ido demasiado lejos, con una proporción similar que dice que el apoyo de la sociedad a los derechos transgénero también ha ido demasiado lejos. Y el 61 % menciona que el aborto debería ser legal en la mayoría o en todos los casos. En general, las opiniones sobre Spanberger son apenas un poco más positivas que las opiniones sobre Earle-Sears. Aproximadamente ocho de cada 10 votantes dicen que están votando a favor de su candidata, no en contra de su oponente, y eso es más o menos consistente entre los partidarios de ambas candidatas.

¿Qué motiva a los votantes? La pluralidad de los partidarios de Earle-Sears dice que lo más importante es apoyar a una candidata que comparta sus valores, y eligen la economía y la inmigración como sus principales preocupaciones en el estado. Los partidarios de Spanberger están más divididos sobre qué atributo del candidato es más importante, pero son claros al elegir la economía como el principal problema del estado, con la atención médica en segundo lugar. Relativamente pocos votantes de ambos lados consideran la educación o el crimen como su principal preocupación.

La contienda para gobernador de Nueva Jersey entre la demócrata Mikie Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli se desarrolla a la sombra de dos titulares impopulares: Trump es poco apreciado por los votantes, pero el actual gobernador demócrata del estado, Phil Murphy, también tiene una aprobación ligeramente negativa.

La mayor parte de los partidarios de Ciattarelli —aproximadamente la mitad— dice que lo más importante para ellos es elegir al candidato que lleve el cambio necesario, mientras que los votantes de Sherrill en su mayoría dicen que buscan a una candidata honesta o confiable, que trabaje para personas como ellos o que comparta sus valores. La valoración favorable de Sherrill es modestamente superior a la de Ciattarelli, y más de la mitad dice que su campaña contra él fue en su mayoría justa, mientras que los votantes están divididos sobre la justicia de la campaña de Ciattarelli. Pero los partidarios de Ciattarelli son un poco más propensos que los de Sherrill a decir que su voto es principalmente a favor de su candidata elegida, en lugar de en oposición a su rival.

Los votantes consideran los impuestos y la economía como los principales problemas que enfrenta el estado, superando a la inmigración, el crimen o la atención médica. Aproximadamente siete de cada 10 votantes dicen que las tasas de impuestos a la propiedad son un gran problema donde viven, y cerca de seis de cada 10 dicen lo mismo sobre los costos de la electricidad. Más de la mitad también considera la corrupción política en el estado como un gran problema.

La carrera por la alcaldía de la Ciudad de Nueva York, con varios candidatos, muestra grandes diferencias entre las bases de apoyo para el demócrata Zohran Mamdani, el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, que se postula como independiente, y el republicano Curtis Sliwa. Casi el 90 % de los partidarios de Mamdani dicen que su voto es para apoyarlo, no para oponerse a sus rivales. Los votantes de Sliwa también consideran su voto como una declaración de apoyo. En cambio, los votantes de Cuomo están divididos casi por igual entre votar para apoyarlo y hacerlo para oponerse a los otros candidatos.

Los votantes de Mamdani señalan abrumadoramente el costo de vida como su principal preocupación y los de Cuomo están divididos entre el costo de vida y el crimen, mientras que los votantes de Sliwa ven mayoritariamente el crimen como el mayor problema de la ciudad. Por su parte, la mayoría de los partidarios de Mamdani dice que lo más importante es que su candidato produzca el cambio necesario o que trabaje para personas como ellos. Los partidarios de Cuomo dicen en su mayoría que buscan al candidato con la experiencia adecuada, mientras que los seguidores de Sliwa dicen que quieren a un candidato honesto y confiable, o a alguien que trabaje para personas como ellos.

Aunque la mayoría de los votantes dice que se mantienen estables o están progresando financieramente, casi el 60 % considera el costo de vida como el problema más importante de la ciudad. Y más de siete de cada 10 dicen que el costo de la vivienda donde viven es un gran problema, en comparación con aproximadamente un tercio que dice que el crimen es el mayor problema. Aproximadamente cuatro de cada 10 consideran que las posiciones de los candidatos sobre Israel son un factor importante en su voto.

Aproximadamente uno de cada seis votantes dice que está votando en una elección para alcalde por primera vez.

Los votantes en California están considerando una medida de consecuencias nacionales: la Iniciativa 50, una medida electoral para promulgar temporalmente un nuevo mapa congresional elaborado por los demócratas en respuesta a la redistribución de distritos impulsada por los republicanos en otros estados. Aproximadamente siete de cada 10 dicen que es muy importante para ellos qué partido controla el Congreso. Una abrumadora mayoría de votantes dice que, en general, preferiría que las líneas de los distritos congresionales estatales fueran trazadas por una comisión no partidista en lugar del partido en el poder. Pero quienes votan “sí” a la medida también la ven ampliamente como una respuesta a la redistribución de distritos liderada por los republicanos en otros lugares: alrededor del 80 % dice que la entiende como una manera de contrarrestar los cambios realizados por los republicanos en otros estados, más que como la mejor manera de trazar los distritos congresionales.

En general, aproximadamente la mitad de los votantes de California dice que ninguno de los partidos está manejando de manera justa el rediseño de las líneas de los distritos congresionales, y el resto es más propenso a decir que solo los demócratas están adoptando un enfoque justo que a decir que solo los republicanos lo están haciendo.

Alrededor de tres cuartas partes de los votantes de California dicen estar insatisfechos o enojados por la forma en que van las cosas en Estados Unidos, y aproximadamente la mitad dice que ve su voto como una manera de oponerse a Trump. Aproximadamente seis de cada 10 dicen que las acciones de Trump en la aplicación de las leyes de inmigración han ido demasiado lejos, y la mayoría dice que el gobernador no debería cooperar con el Gobierno federal en sus políticas. Una mayoría también se opone a la idea de que el Gobierno federal envíe a la Guardia Nacional a las principales ciudades de California.

Más del 80 % dice que el costo de vida en su área es inasequible, y la economía supera ampliamente a la inmigración, la atención médica, el crimen o el cambio climático como el principal problema que enfrenta el estado.

La Encuesta de Votantes de CNN realizada por SSRS se llevó a cabo del 22 de octubre al 4 de noviembre e incluye muestras representativas de votantes en California, Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York. La Encuesta de Votantes combina datos recopilados de votantes registrados verificados en línea y por teléfono, con datos recopilados en persona de votantes del Día de las Elecciones en 30 recintos en Virginia y la ciudad de Nueva York y de 29 recintos en Nueva Jersey. Los encuestados pudieron completar la encuesta en inglés o español. El margen de error total de muestreo para los votantes, teniendo en cuenta los efectos de diseño, se espera que sea de aproximadamente más o menos 2,0 puntos porcentuales en California, 2,1 puntos porcentuales en Nueva Jersey, 2,2 puntos porcentuales en la ciudad de Nueva York y 2.1 puntos porcentuales en Virginia.

