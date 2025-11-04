La demócrata Mikie Sherrill será la gobernadora de Nueva Jersey, proyecta CNN

Por Arlette Saenz, CNN

La representante demócrata Mikie Sherrill ganará la carrera por la gobernación en Nueva Jersey, proyecta el Decision Desk de CNN, manteniendo el control demócrata del puesto un año después de que el estado mostrara señales de inclinarse hacia el presidente Donald Trump.

Sherrill, quien será la primera mujer demócrata en ocupar la gobernación en la historia del estado, derrotó al candidato republicano Jack Ciattarelli, un exasambleísta estatal y aliado de Trump que competía por tercera vez para gobernador. Ella sucederá al gobernador demócrata Phil Murphy, quien está limitado por mandato, marcando la primera vez en 50 años que un partido mantiene la gobernación de Nueva Jersey por más de dos mandatos consecutivos completos.

La victoria de Sherrill probablemente será vista como un rechazo al primer año de Trump en el cargo y demuestra la permanencia del Partido Demócrata en Nueva Jersey incluso mientras se reconstruye a nivel nacional.

Sherrill centró su campaña en la oposición a Trump y su agenda, vinculando con frecuencia a Ciattarelli con el presidente republicano. Se apegó a políticas moderadas y priorizó las preocupaciones sobre el costo de vida, incluyendo la presentación de planes para abordar el aumento vertiginoso de los costos de servicios públicos en el estado.

Su victoria llega un año después de que Trump lograra avances significativos en el estado en las elecciones de 2024. Trump perdió Nueva Jersey por 6 puntos frente a la exvicepresidenta Kamala Harris, pero redujo su margen de derrota en 10 puntos en comparación con 2020.

Sherrill, una abogada de 53 años y madre de cuatro hijos, fue elegida por primera vez al Congreso en 2018 como parte de una ola demócrata durante el primer mandato de Trump. Expiloto de helicóptero de la Marina, Sherrill destacó su experiencia militar en los anuncios de su campaña, diciendo en un spot televisivo: “Sé que el mundo parece estar en llamas ahora mismo, pero en la Marina me entrenaron que, en una crisis, corres hacia la pelea”.

Ciattarelli, por su parte, intentó vincular a Sherrill con la administración demócrata saliente en Trenton, a la que culpó por los altos costos de energía, y con el progresista Zohran Mamdani, ganador proyectado para alcalde de la ciudad de Nueva York. Ciattarelli, un excrítico de Trump, abrazó al presidente durante gran parte de su campaña, diciendo en un debate que el desempeño de Trump en su segundo mandato merecía una calificación de “A”.

Sherrill mantuvo una ligera ventaja sobre Ciattarelli en las encuestas públicas durante la mayor parte de la campaña.

En el tramo final, los candidatos intercambiaron ataques cada vez más personales y acalorados.

Ciattarelli amplificó una historia sobre que Sherrill no desfiló en su graduación de la Academia Naval como castigo relacionado con un escándalo masivo de trampas, lo que llevó a la demócrata de Nueva Jersey a defender su servicio militar. Los registros militares sin editar de Sherrill también fueron divulgados por error por una rama de los Archivos Nacionales, lo que provocó pedidos de investigaciones por parte de sus aliados demócratas.

En su último debate, Sherrill intentó culpar a Ciattarelli por “decenas de miles” de muertes por opioides en Nueva Jersey, argumentando que su empresa editorial médica produjo materiales que engañaban a las personas sobre los riesgos del abuso de opioides. La campaña de Ciattarelli rechazó enérgicamente la afirmación, llegando a amenazar con demandar a Sherrill.

Grupos externos demócratas y republicanos invirtieron millones de dólares en la contienda, convirtiéndola en la elección para gobernador más cara en la historia de Nueva Jersey. Figuras de alto perfil hicieron campaña por los candidatos en la recta final.

