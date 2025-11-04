Manifestantes contra ICE se enfrentan a la alcaldesa de Broadview durante reunión del consejo municipal que terminó en caos

Por Karina Tsui, CNN

Una reunión del consejo municipal en Broadview, Illinois, se interrumpió este lunes por la noche después de que los manifestantes se enfrentaran ruidosamente a la alcaldesa por su gestión de las manifestaciones que se han celebrado durante semanas en las instalaciones cercanas del ICE.

“¡Debería darle vergüenza, alcaldesa!”, gritó un manifestante, mientras la policía procedía a desalojar la sala.

“¡No puede simplemente dejarnos fuera!”, gritó otro manifestante.

Durante semanas, el centro de detención de Broadview ha sido un punto álgido de enfrentamientos entre agentes federales y activistas que protestan contra la política de inmigración del presidente Donald Trump.

La alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson, ha sido una crítica abierta de las operaciones federales de inmigración, pero también ha impuesto una serie de restricciones a las protestas en las instalaciones del ICE, entre ellas limitar las manifestaciones al horario de 9 a. m. a 6 p. m.

La alcaldesa ha alegado motivos de seguridad pública para anunciar las restricciones a las protestas, señalando que los agentes federales “utilizan innecesariamente gas lacrimógeno, spray pimienta, maza y balas de goma contra personas y periodistas, lo que provoca lesiones a los residentes, los agentes de policía y los bomberos del pueblo”.

Sin embargo, los manifestantes que intervinieron durante la reunión del lunes afirmaron que las medidas de Thompson han ido demasiado lejos. Uno de ellos, que dijo llevar aproximadamente un mes manifestándose en Broadview, se mostró en desacuerdo con la limitación de horarios y lugares en los que se permiten las protestas, alegando que se trata a los manifestantes como “personas malvadas”.

“Estoy realmente enfadado por cómo se está gestionando esto”, afirmó otro manifestante desde la tribuna de la reunión.

Algunos residentes de Broadview hablaron en apoyo del alcalde y criticaron a los “agitadores»”entre los manifestantes, que, según ellos, no viven en la comunidad.

“Ninguno de ustedes vive aquí, en el pueblo de Broadview, y sin embargo van a exigir los derechos de la Primera Enmienda en contra de mis derechos a vivir seguro y libre y sin acoso”, dijo un residente.

Después de que el alcalde diera por terminada la reunión, los activistas que se encontraban al fondo de la sala gritaron mientras la policía los escoltaba hacia la salida, y algunos coreaban: “¡Sin justicia no hay paz!” y “¡Así es la democracia!”.

