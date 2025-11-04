Muere Dick Cheney, el influyente vicepresidente republicano de George W. Bush

Por Stephen Collinson, Veronica Stracqualursi y Jamie Gangel, CNN

Dick Cheney, el vicepresidente más poderoso de la era moderna estadounidense y principal artífice de la “guerra contra el terrorismo” —quien contribuyó a que el país se involucrara en la desastrosa invasión de Iraq basándose en premisas erróneas— murió, según un comunicado de su familia. Tenía 84 años.

El cuadragésimo sexto vicepresidente, quien sirvió junto al presidente republicano George W. Bush durante dos mandatos entre 2001 y 2009, fue durante décadas una figura influyente y controvertida en Washington.

Sin embargo, en sus últimos años, Cheney, aún un conservador de línea dura, fue prácticamente marginado de su partido debido a sus intensas críticas al presidente Donald Trump, a quien tildó de “cobarde” y la mayor amenaza que jamás haya enfrentado la república.

En un irónico epílogo a una brillante carrera política, emitió su último voto en las elecciones presidenciales de 2024 por una demócrata liberal, y también miembro del club de los vicepresidentes, Kamala Harris, reflejando así cómo el Partido Republicano populista se había vuelto en contra de su conservadurismo tradicional.

Cheney padeció enfermedades cardiovasculares durante la mayor parte de su vida adulta, sobreviviendo a una serie de ataques cardíacos, para luego llevar una vida plena y vigorosa, y vivió muchos años jubilado después de un trasplante de corazón en 2012 que él mismo calificó en una entrevista de 2014 como “el regalo de la vida misma”.

Cheney, un sarcástico exrepresentante de Wyoming, ex secretario general de la Casa Blanca y exsecretario de Defensa, disfrutaba de una lucrativa carrera en el mundo empresarial cuando George W. Bush le encomendó la tarea de evaluar a los posibles candidatos a la vicepresidencia.

La misión culminó con el propio Cheney jurando el cargo como un experimentado número dos de un inexperto presidente que llegó al Despacho Oval tras unas elecciones disputadas.

Si bien las caricaturas de Cheney como el verdadero presidente no reflejan con exactitud la verdadera dinámica del círculo íntimo de Bush, él disfrutaba de la enorme influencia que ejercía entre bastidores.

Cheney se encontraba en la Casa Blanca, con el presidente fuera de la ciudad, en la fresca y despejada mañana del 11 de septiembre de 2001.

En la fracción de segundo de horror en que un segundo avión secuestrado impactó contra el World Trade Center en Nueva York, dijo que se convirtió en un hombre nuevo, decidido a vengar los ataques orquestados por Al Qaeda e imponer el poder estadounidense en todo Medio Oriente con una doctrina neoconservadora de cambio de régimen y guerra preventiva.

“En ese momento, supe que se trataba de un acto deliberado. Era un acto terrorista”, recordó sobre aquel día en una entrevista con John King de CNN en 2002.

Años después, Cheney reflexionó sobre cómo los ataques le dejaron una enorme sensación de responsabilidad para garantizar que un atentado similar contra la patria jamás se repitiera.

Sin embargo, la percepción de que fue el único impulsor de la guerra contra el terrorismo y las intervenciones estadounidenses en Iraq y Afganistán es errónea.

Los relatos contemporáneos e históricos de la administración demuestran que Bush se autodenominaba “El Decisor”.

La familia de Cheney confirmó su muerte a través de un comunicado en el que manifestaban que “su amada esposa, Lynne, con quien compartió 61 años de matrimonio, sus hijas, Liz y Mary, y otros familiares lo acompañaron en sus últimos momentos”.

La nota informa que el exvicepresidente falleció debido a complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardiovascular.

El comunicado enumera los altos cargos que asumió en las esferas de poder político del Estados Unidos: “Durante décadas, Dick Cheney sirvió a nuestra nación, desempeñando cargos como secretario general de la Casa Blanca, congresista por Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente de Estados Unidos”.

Y destaca también su faceta como hombre de familia, al mencionar que “Dick Cheney fue un gran hombre que inculcó a sus hijos y nietos el amor por nuestro país y una vida de valentía, honor, amor, bondad y, sobre todo, de pesca con mosca”.

“Le estamos profundamente agradecidos por todo lo que Dick Cheney hizo por nuestro país. Y nos sentimos inmensamente afortunados de haber amado y haber sido amados por este noble e imponente hombre”, apunta su familia.

Desde un búnker en las profundidades de la Casa Blanca, Cheney asumió el control de la crisis, dirigiendo la respuesta de una nación afligida y repentinamente en guerra.

Dio la orden extraordinaria de autorizar el derribo de cualquier otro avión secuestrado que se dirigiera a la Casa Blanca o al Capitolio.

Para muchos, sus frecuentes viajes a lugares “secretos” fuera de Washington para preservar la cadena de sucesión presidencial reforzaron su imagen de figura omnipotente que libraba una guerra encubierta desde las sombras.

Su belicismo y su visión alarmista de una nación que enfrentaba graves amenazas no eran una excepción en aquel entonces, especialmente durante un período traumático que incluyó ataques con ántrax y tiroteos de francotiradores en los alrededores de Washington que exacerbaron el temor público a pesar de no estar relacionados con el 11-S.

Los atentados del 11 de septiembre desencadenaron la guerra de Estados Unidos en Afganistán para derrocar a los talibanes, que daban refugio a Al Qaeda, aunque el líder del grupo terrorista, Osama bin Laden, logró escapar.

Poco después, Cheney comenzó a presionar para ampliar la ofensiva estadounidense a Iraq y a su líder, Saddam Hussein, cuyas fuerzas había ayudado a expulsar de Kuwait en la primera Guerra del Golfo cuando era jefe del Pentágono durante la presidencia de George H.W. Bush.

Las agresivas advertencias del vicepresidente sobre los supuestos programas de armas de destrucción masiva de Iraq, sus presuntos vínculos con Al Qaeda y su intención de suministrar armas letales a terroristas para atacar Estados Unidos, desempeñaron un papel fundamental en la preparación del terreno para la invasión estadounidense de Iraq en 2003.

Informes del Congreso y otras investigaciones posteriores a la guerra demostraron que Cheney y otros funcionarios de la administración exageraron, tergiversaron o no presentaron adecuadamente información de inteligencia errónea sobre programas de armas de destrucción masiva que Iraq, en definitiva, no poseía.

Una de las afirmaciones más infames de Cheney, que el principal secuestrador del 11-S, Mohamed Atta, se reunió con funcionarios de inteligencia iraquíes en Praga, nunca fue corroborada, ni siquiera por la comisión independiente que investigó los atentados del 11 de septiembre.

Pero Cheney insistió en 2005 en que él y otros altos funcionarios actuaban con base en “la mejor información de inteligencia disponible” en ese momento.

Si bien admitió que, a posteriori, las deficiencias de la información eran evidentes, insistió en que cualquier afirmación de que los datos estaban “distorsionados, exagerados o fabricados” era “completamente falsa”.

Los conflictos en Iraq y Afganistán también condujeron a Estados Unidos por un oscuro camino legal y moral, incluyendo los “interrogatorios intensificados” a sospechosos de terrorismo, que los críticos denunciaron como tortura.

Pero Cheney, quien estuvo en el centro de todas las facetas de la guerra global contra el terrorismo, insistió en que métodos como el ahogamiento simulado eran perfectamente aceptables.

Cheney también fue un defensor declarado de la detención de sospechosos de terrorismo sin juicio en la Bahía de Guantánamo, Cuba, una práctica que los críticos nacionales e internacionales calificaron de afrenta a los valores fundamentales estadounidenses.

Cheney se convirtió en un símbolo de los excesos de las campañas antiterroristas y de las premisas fatalmente falsas y la mala planificación que transformaron la invasión de Iraq, inicialmente exitosa, en un sangriento atolladero.

Abandonó el cargo repudiado por los demócratas y con un índice de aprobación del 31 %, según el Centro de Investigación Pew.

Hasta el final de su vida, Cheney no expresó arrepentimiento alguno, seguro de que simplemente había hecho lo necesario para responder a un ataque sin precedentes contra el territorio continental estadounidense que mató a casi 2.800 personas y condujo a casi dos décadas de guerras en el extranjero que dividieron a la nación y transformaron su política.

“Lo volvería a hacer sin pensarlo dos veces”, dijo Cheney cuando se le presentó un informe del Comité de Inteligencia del Senado en 2014 que concluía que los métodos de interrogatorio reforzados eran brutales e ineficaces y responsables de dañar la posición de Estados Unidos ante el mundo.

Sobre la guerra de Iraq, declaró a CNN en 2015: “Era lo correcto entonces. Lo creía entonces y lo creo ahora”.

Las agresivas políticas antiterroristas de Cheney se enmarcaban en una doctrina personal que justificaba poderes presidenciales extraordinarios con una supervisión limitada del Congreso.

Esto concordaba con su creencia de que la autoridad del poder ejecutivo se había erosionado erróneamente tras la guerra de Vietnam y el escándalo Watergate, que provocó la dimisión de su primer jefe presidencial, el presidente Richard Nixon.

Sin embargo, en sus últimos años, Cheney se convirtió en un crítico acérrimo de un hombre que tenía una visión aún más amplia de los poderes presidenciales que él: Trump. Cheney había apoyado a Trump en 2016 a pesar de sus críticas a las políticas exteriores de Bush y Cheney y a la transformación del partido de Reagan en un Partido Republicano populista y nacionalista.

Pero el fin del primer mandato del presidente, cuando su negativa a aceptar la derrota electoral de 2020 desencadenó la insurrección del 6 de enero, impulsó a Cheney a pronunciarse, de una manera inusualmente pública.

La hija del exvicepresidente, la entonces representante de Wyoming, Liz Cheney, sacrificó una prometedora carrera en el Partido Republicano para oponerse a Trump tras su intento de anular las elecciones presidenciales de 2020 y la revuelta en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

En un anuncio de la fallida campaña de su hija para derrotar a un candidato pro-Trump en las primarias de 2022, Dick Cheney —a quien, para entonces, rara vez se veía en público— miró directamente a la cámara desde debajo de un sombrero de vaquero de ala ancha y transmitió un mensaje contundente.

“En los 246 años de historia de nuestra nación, nunca ha habido un individuo que represente una mayor amenaza para nuestra república que Donald Trump”, dijo Cheney.

“Es un cobarde. Un hombre de verdad no mentiría a sus seguidores. Perdió las elecciones, y perdió por mucho. Lo sé. Él lo sabe, y en el fondo, creo que la mayoría de los republicanos lo saben”, indicó.

Richard Bruce Cheney nació el 30 de enero de 1941 en Lincoln, Nebraska.

Mientras vivía en el pequeño pueblo de montaña de Casper, Wyoming, conoció a Lynne Vincent, su novia del instituto y futura esposa.

Cheney fue admitido en la Universidad de Yale con una beca, pero tuvo dificultades para integrarse y mantener sus calificaciones. Según él mismo admitió, fue expulsado.

Regresó al oeste para trabajar en las líneas eléctricas y fue arrestado dos veces por conducir bajo los efectos del alcohol.

En un punto de inflexión para Cheney, Lynne le dio un ultimátum; según contó a The New Yorker, ella le había dejado claro que no estaba interesada en casarse con un liniero del condado. “Me puse las pilas y me esforcé. Decidí que era hora de labrarme un futuro”, declaró a la revista.

Cheney regresó a la universidad y obtuvo una licenciatura y una maestría en ciencias políticas por la Universidad de Wyoming. La pareja se casó en 1964.

A Cheney le sobreviven Lynne, sus hijas Liz y Mary Cheney y siete nietos.

Cheney comenzó a perfeccionar su juego de poder interno —en el que se convirtió en un maestro— como ayudante de Nixon.

Posteriormente, Donald Rumsfeld lo eligió como su subsecretario de la Casa Blanca durante la presidencia de Gerald Ford, y en 1975 sucedió a su mentor y amigo cercano en el cargo cuando Rumsfeld se convirtió en secretario de Defensa.

Cheney desempeñó un papel fundamental en el resurgimiento de su colaboración en 2001, cuando convenció a Rumsfeld para que regresara al Pentágono tras haber estado apartado de la política.

Ambos forjaron una extraordinaria alianza en los despachos de la administración Bush durante la guerra contra el terrorismo y la guerra de Iraq, para gran frustración de los miembros más moderados del Gobierno, como el entonces secretario de Estado Colin Powell y la asesora de Seguridad Nacional Condoleezza Rice, quien sucedió a Powell en el segundo mandato.

Mientras el presidente demócrata Jimmy Carter estaba en la Casa Blanca, Cheney decidió postularse para el Congreso y fue elegido para el único escaño de Wyoming en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 1978.

Cheney cumplió seis mandatos, llegando a ser jefe de la minoría en la Cámara, y acumuló un historial de votación muy conservador.

En 1989, el presidente George H.W. Bush, quien había trabajado con Cheney en la administración Ford, lo designó como su secretario de Defensa, calificándolo de “amigo y asesor de confianza”. Fue confirmado por el Senado con una votación de 92-0.

Como jefe del Pentágono, Cheney demostró una gran habilidad al dirigir la invasión estadounidense de Panamá en 1989 y la Operación Tormenta del Desierto en 1991 para expulsar a las tropas iraquíes de Kuwait.

Tras su etapa como secretario de Defensa, Cheney consideró brevemente presentarse a las elecciones presidenciales de 1996, pero finalmente desistió.

Durante la presidencia del demócrata Bill Clinton, Cheney se unió a Halliburton Co., con sede en Dallas, donde desempeñó el cargo de CEO.

No fue hasta que el joven Bush decidió presentarse a las elecciones que Cheney fue elegido para dirigir la búsqueda del compañero de fórmula del candidato republicano y, después de rechazar inicialmente el puesto, acabó siendo añadido a la candidatura del Partido Republicano.

“Durante el proceso, llegué a la conclusión de que el selector era la mejor persona para ser seleccionada”, dijo Bush en el documental de CNN de 2020 “Presidente en espera”.

Cheney aportó una gran cantidad de conocimientos y experiencia a áreas donde los críticos señalaban la debilidad de Bush. Como exgobernador de Texas, Bush carecía de experiencia política en Washington y tenía poca trayectoria militar y en política exterior en comparación con Cheney.

Al comienzo de la presidencia de Bush, Cheney lideró un grupo de trabajo para desarrollar la política energética del Gobierno y trató de mantener sus registros en secreto en una lucha que duró el primer mandato de Bush y llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

Sin embargo, discrepaba con Bush sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, afirmando que la decisión debía dejarse en manos de los estados.

En un encuentro con la comunidad en 2004, mencionó públicamente, por primera vez, la orientación sexual de su hija Mary, según The Washington Post. “Con respecto a las relaciones, mi opinión general es que la libertad significa libertad para todos.

Las personas… deberían ser libres de entablar cualquier tipo de relación que deseen”, declaró, según informó el Post.

Su relación con Bush se complicó en años posteriores, incluso por la negativa de Bush a indultar al jefe de gabinete de Cheney, Scooter Libby, quien había sido condenado por perjurio y obstrucción de la justicia en 2007 tras una investigación sobre quién filtró la identidad de un agente de la CIA.

En uno de los momentos más notorios de su vida personal, que contribuyó a su leyenda en 2006, Cheney disparó accidentalmente a un compañero de caza en la cara con perdigones, causándole heridas relativamente leves.

Los problemas de salud de Cheney comenzaron en 1978, cuando sufrió su primer infarto a los 37 años mientras hacía campaña para el Congreso.

Le siguieron otros tres en 1984, 1988 y noviembre de 2000, pocos días después de que comenzara el recuento de votos en Florida para las elecciones presidenciales, que dio como resultado la victoria de Bush y Cheney.

En aquel momento, Cheney declaró que sería el primero en dimitir si supiera que no podría desempeñar el cargo y tenía una carta de renuncia preparada por si se le consideraba incapacitado.

Cheney completó los dos mandatos de Bush y asistió a la investidura de Barack Obama en enero de 2009 en silla de ruedas.

Un año después de sufrir su quinto ataque cardíaco en 2010, Cheney recibió una bomba cardíaca que mantuvo el órgano funcionando hasta su trasplante en 2012.

Tras dejar el cargo, Cheney regresó a la vida privada, escribiendo dos libros de memorias: uno sobre su trayectoria personal y política y otro sobre su lucha contra la enfermedad cardíaca, además de un libro con su hija, Liz.

Se convirtió en uno de los críticos más acérrimos del presidente Barack Obama dentro del Partido Republicano, quien había basado su campaña electoral en promesas de poner fin a las guerras y otros cambios respecto a lo que él consideraba políticas fallidas de la administración Bush-Cheney.

Años más tarde, Cheney criticaba duramente a su propio partido —especialmente la respuesta de sus líderes al ataque al Capitolio— cuando regresó al Congreso de Estados Unidos con la entonces representante Liz Cheney en el primer aniversario del 6 de enero de 2021.

“Estoy profundamente decepcionado por la falta de reconocimiento, por parte de muchos miembros de mi partido, de la gravedad de los ataques del 6 de enero y de la continua amenaza que se cierne sobre nuestra nación”, dijo en un comunicado.

En un momento memorable, los demócratas hicieron fila para saludar al exvicepresidente republicano y estrecharle la mano.

La expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, abrazó a Cheney. El exvicepresidente criticó duramente a los líderes republicanos en el Congreso, afirmando que no se parecen en nada a los líderes que recordaba de su época en la cámara.

Fue una escena que habría sido impensable dos décadas antes y una ilustración de cómo los extraordinarios cambios en la política estadounidense provocados por Trump habían hecho que antiguos rivales políticos encontraran una causa común en la lucha por la democracia.

“Este liderazgo no se parece en nada al de las personas que conocí cuando estuve aquí durante 10 años”, manifestó Cheney en el Capitolio en 2022.

Cheney continuó criticando a Trump en los años siguientes e incluso llegó a respaldar a la entonces vicepresidenta Kamala Harris, demócrata y rival de Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

Declaró que votaría por Harris debido al “deber de anteponer el país al partidismo para defender nuestra Constitución”.

Cheney enfatizó su desdén por Trump en aquel momento y advirtió que “nunca más se le podría confiar el poder”, aunque Trump ganaría la presidencia un par de meses después.

Jamie Gangel y Shania Shelton, de CNN, contribuyeron a este informe.

Noticia en desarrollo.

