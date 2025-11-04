¿Por qué se canceló la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis?

Por Juan Alvarado, CNN en Español

El director ejecutivo de la promotora “Most Valuable Promotions” (MVP), Nakisa Bidarian, anunció este lunes en un comunicado que la pelea de exhibición entre el influencer Jake Paul y el boxeador Gervonta Davis quedó cancelada.

El motivo citado es la demanda civil contra Davis, el actual campeón del peso ligero de la Asociación Mundial del Boxeo (WBA), presentada por su exnovia.

Este lunes, tras conocer la decisión de MVP, Paul colgó un mensaje en sus redes sociales en donde indicó que “no desea darle una plataforma para crecer a una persona que abusa de mujeres”.

Bidarian, por su parte, indicó textualmente en su comunicado que “su equipo ha trabajado de cerca con todas las partes para navegar la situación de forma responsable”.

Además, indicó que la compañía todavía planifica contar con Paul para organizar un combate estelar con Netflix en este 2025 y que se reembolsará el dinero a las personas que compraron boletos para el combate entre Paul y Davis a través de la plataforma Ticketmaster.

