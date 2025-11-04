Skip to Content
CNN-Spanish

Resultados de las elecciones a la alcaldía de Nueva York 2025, en vivo: dónde ganan Mamdani, Cuomo y Siwa

By
Published 5:08 PM

CNN en Español

En la ciudad de Nueva York, el ganador de la primaria demócrata, Zohran Mamdani, se enfrenta al exgobernador Andrew Cuomo, quien intenta un regreso político como independiente, y al republicano Curtis Silwa en una contienda por la alcaldía con importantes implicaciones para el futuro de la ciudad y del Partido Demócrata.

Fuente: Datos de resultados vía Associated Press; Proyecciones de CNN

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Article Topic Follows: CNN-Spanish

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

CNN Newsource

BE PART OF THE CONVERSATION

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.