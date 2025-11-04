Si el muro de Trump está a punto de derrumbarse, aquí es donde se verá primero

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Nadie quiere enfrentarse al comandante en jefe.

Por lo tanto, los presidentes se acostumbran a oír solo lo que quieren oír. Y las burbujas del Despacho Oval rara vez han sido tan impermeables como las que rodean a Donald Trump, con su gabinete de aduladores y la veneración que le profesan los medios conservadores.

Este es un presidente que destruye lanchas rápidas de presuntos cárteles en el océano, en lo que los críticos califican como ejecuciones extrajudiciales. Envía tropas a ciudades estadounidenses. Derribó la histórica Ala Este de la Casa Blanca, simplemente porque podía.

La proyección de omnipotencia de Trump alcanza nuevas cotas a medida que se agrava el caos provocado por el cierre del Gobierno.

Apartando la mirada de los esfuerzos por la paz mundial y las cumbres con el líder de China, Xi Jinping, insistió en una entrevista en “60 Minutes” en que el sufrimiento de millones de personas solo terminará cuando los demócratas cedan.

Esto ocurrió tras su fiesta de Halloween, aparentemente sin ironía, inspirada en El Gran Gatsby, la parábola de cómo la riqueza corruptora y el materialismo arruinaron vidas en la Era del Jazz.

Solo los jueces que han frenado algunos de sus intentos más audaces de acaparar poder han logrado contener a Trump.

Pero mientras se atribuye los nueve meses más exitosos de cualquier administración, y las encuestas sugieren lo contrario, parece encaminado a una caída, una posibilidad que el inexorable calendario electoral estadounidense suele propiciar con creces.

Las elecciones a gobernador en Nueva Jersey y Virginia el martes —y, en menor medida, la contienda por la alcaldía de Nueva York y una iniciativa de redistribución de distritos en California— ofrecen a los votantes la primera oportunidad de hacer un comentario sustancial sobre el segundo mandato de Trump.

Hay muchas razones para no sobreinterpretar estas elecciones, ya que los votantes indignados con el presidente en funciones —en este caso, los demócratas— tienen mayor incentivo para votar.

Además, nadie sabe cómo estarán el panorama político, la economía, la situación internacional ni la popularidad de Trump de cara a las mucho más importantes elecciones de mitad de mandato del próximo año.

Ni siquiera una victoria arrolladora de los demócratas el martes borrará la vergüenza del partido de cara a 2024. Tampoco cambiará el comportamiento de Trump ni le impedirá gobernar únicamente para su base electoral.

Pero estas primeras elecciones importantes a nivel nacional desde que Trump recuperó la Casa Blanca son significativas porque están marcadas por la furia del año más turbulento en la historia presidencial moderna.

También representan un escenario para los demócratas heridos, que intentan armar un contraataque para hacer frente a Trump y mitigar el descontento de los votantes indiferentes.

Las contundentes victorias demócratas basadas en el descontento con la presidencia de Trump podrían caer en saco roto en la Casa Blanca. Pero sin duda enviarían una advertencia a los republicanos que marcaría los primeros días de la campaña de mitad de mandato e incluso podría influir en el desenlace del cierre del Gobierno.

Sin embargo, Trump es un maestro en subvertir las expectativas. En el pasado, ha demostrado una fuerza sorprendente cuando las encuestas sugerían lo contrario.

Si logra desafiar los presagios de una buena noche para los demócratas el martes, en medio de un clima nacional de descontento, escribirá un nuevo capítulo en su extraordinaria historia de resiliencia política.

Si el muro de Trump empieza a desmoronarse, es posible que el primer escenario sea Nueva Jersey.

Eso se debe a que Virginia siempre ha tenido un microclima político singular.

La candidata demócrata allí, Abigail Spanberger —si bien criticó a Trump— basó su campaña en las preocupaciones sobre la asequibilidad que unen a los liberales suburbanos de Washington y a los votantes más volubles de los condados indecisos de las afueras.

Pero su amiga y excolega en la Cámara de Representantes, la candidata demócrata por Nueva Jersey, Mikie Sherrill, acercó a Trump al centro de su campaña, calificando a su oponente republicano, Jack Ciattarelli, como un clon de Trump.

“Él hará lo que Trump le diga, y yo lucharé contra quien sea para trabajar para ti”, dijo Sherill, expiloto de helicóptero de la Armada y madre de cuatro hijos, refiriéndose a su oponente en su primer debate en septiembre.

Sherrill recuerda a todos que Ciattarelli le dio a Trump una calificación de “A” durante su segundo debate el mes pasado.

El candidato republicano de Nueva Jersey se enfrenta a un desafío similar al que logró con éxito el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, cuando ganó las elecciones hace cuatro años.

Esto implica maximizar la participación de la base de Trump en un año en que el republicano más influyente de su generación no se presenta a la reelección, pero también atraer a votantes indecisos que podrían sentirse molestos por el comportamiento del presidente.

Ciattarelli basó su valoración de Trump en cuestiones específicas. “Tiene razón en cuanto a la seguridad fronteriza; la inflación es mucho menor que con Biden; frenó la energía eólica marina; está oponiéndose al cobro por congestión en Nueva York; y cuadruplicó la deducción de impuestos estatales y locales (SALT)”, dijo el candidato republicano en el segundo debate de Nueva Jersey.

Pero Ciattarelli tiene una tarea más difícil que Youngkin, quien se enfrentaba al partido del presidente en funciones, Joe Biden, en un momento en que crecía el rechazo a los demócratas.

Y los temas culturales que impulsaron a Youngkin a Richmond parecen no haber tenido la misma resonancia entre los republicanos este otoño.

Nueva Jersey no es un estado infalible en las elecciones a gobernador.

En ocasiones ha dado gobernadores republicanos, como Christine Todd Whitman y Chris Christie.

Y si Ciattarelli se convierte en el primer republicano del estado en ganar la gobernación de Nueva Jersey durante la era Trump, sin duda el presidente se atribuirá el mérito.

Mientras Sherrill intenta vincular a su oponente con un presidente en funciones impopular —y los altos costos de los alimentos, la atención médica y la vivienda durante su mandato—, Ciattarelli también ha tratado de impulsar el mantra del cambio, apuntando al ahora impopular gobernador demócrata de Nueva Jersey, Phil Murphy, ante quien perdió por solo 3 puntos en la anterior contienda por la gobernación hace cuatro años.

Kristoffer Shields, director del Centro Eagleton sobre el Gobernador Estadounidense de la Universidad de Rutgers, afirmó que los factores locales, como las tarifas de servicios públicos y los impuestos sobre la propiedad, fueron los determinantes más importantes de la contienda en Nueva Jersey.

Sin embargo, más allá del resultado general, la contienda podría ofrecer información electoral novedosa.

“Podría decirse que Nueva Jersey se ha inclinado hacia la derecha en los últimos ciclos electorales. Será muy interesante ver si esa tendencia continúa o si la reacción a la presidencia de Trump la hace retroceder hacia la izquierda”, dijo Shields.

También sugirió que las elecciones de Nueva Jersey y Virginia pondrían a prueba la capacidad del Partido Demócrata, lastrado por la división, para unirse y movilizar el voto a favor de un candidato demócrata moderado a gobernador.

Esta es una cuestión clave, ya que una estrategia política de amplio espectro que permita a los candidatos más centristas prosperar en zonas moderadas y a los ultraliberales triunfar en distritos favorables aún requiere que la base izquierdista del partido vote en todas partes.

En el bando conservador, la contienda en Nueva Jersey también podría ofrecer una pista a los estrategas de las elecciones de mitad de mandato del Partido Republicano a la hora de conformar su coalición. “Existe la percepción de que los republicanos que apoyan a Trump acuden a votar por él, pero no siempre lo hacen cuando otros republicanos encabezan la lista”, afirmó Shields.

Nueva Jersey podría empezar a dar respuesta a las preguntas sobre el atractivo perdurable de Trump, la transferibilidad de su carisma y el futuro del Partido Republicano. Al fin y al cabo, nunca volverá a encabezar una candidatura republicana, suponiendo que no intente subvertir la Constitución presentándose a un tercer mandato, así que, tarde o temprano, los republicanos tendrán que aprender a vivir sin él.

En 2024, Trump obtuvo avances moderados, pero significativos, entre los votantes negros e hispanos, lo que llevó a algunos estrategas del movimiento MAGA a soñar con una realineación política permanente, forjada a partir de la erosión de algunos sectores clave del electorado demócrata.

¿Podrán estas aspiraciones perdurar más allá de Trump? Nueva Jersey podría empezar a ofrecer respuestas.

En algunas ciudades de Nueva Jersey, el año pasado Trump duplicó con creces su porcentaje y el total de votos latinos en comparación con las elecciones de 2020.

En el condado de Passaic, por ejemplo, donde los latinos representan aproximadamente el 43 % de la población, Trump venció a Harris por casi 3 puntos, tras haber perdido ante Biden por 16 puntos cuatro años antes.

En la ciudad de Passaic, donde más del 70 % de los residentes son hispanos, Trump derrotó a Harris por casi 1.100 votos, una diferencia considerable respecto a la ventaja de casi 5.000 que Biden tenía, según informó Arlette Saenz de CNN.

Nadie espera el mismo entusiasmo sin Trump en la boleta electoral. Sin embargo, los resultados en los condados donde el presidente obtuvo mejores resultados de los esperados se analizarán después de la noche del martes para extraer conclusiones sobre las esperanzas republicanas a largo plazo.

Una caída mayor a la prevista también podría indicar el impacto de sus políticas migratorias de línea dura y la decepción con la economía en lo que va de 2025.

El argumento demócrata en Nueva Jersey fue expuesto con mayor contundencia por el expresidente Barack Obama —aún el orador más talentoso y elocuente de su partido— en un mitin a favor de Sherrill el sábado, en el que criticó duramente el historial de su sucesor al tiempo que intentaba evitar el reciente error demócrata de tratar con condescendencia a los votantes de Trump.

“No existe absolutamente ninguna prueba de que las políticas republicanas hayan mejorado la vida de los habitantes de Nueva Jersey. Han dedicado una enorme cantidad de energía a afianzarse en el poder, castigar a sus enemigos, enriquecer a sus amigos y silenciar a sus críticos. Hacen un gran espectáculo deportando inmigrantes y atacando a las personas transgénero. Nunca pierden la oportunidad de convertir a las minorías en chivos expiatorios y culpar a la diversidad, la equidad y la inclusión de todos los problemas imaginables”, dijo Obama.

“Pero lo que no han hecho es ayudarlos”, continuó el expresidente. “No han presentado propuestas serias para reducir el costo de la vivienda ni para que los alimentos sean más asequibles. No han mejorado nuestras escuelas ni han hecho que la atención médica sea más accesible ni han acortado sus desplazamientos al trabajo, ni han preparado a los jóvenes para un futuro en el que la IA podría quitarles sus empleos”.

Si los resultados del martes por la noche decepcionan, la estrategia republicana no sorprenderá a nadie. Los asesores de Trump señalarán que Nueva Jersey y Virginia votaron por Harris el año pasado.

Quizás critiquen el desempeño de la candidata republicana de Virginia, la vicegobernadora Winsome Earle-Sears, con quien el presidente no hizo campaña en persona.

Y un par de elecciones no pueden cambiar el rumbo del país. En un año sin elecciones generales, el presidente no recibirá el mismo golpe político que los votantes le propinaron a Obama en 2010 o que él mismo sufrió en 2018, cuando los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes durante su primer mandato.

Así pues, a Trump le resultará fácil seguir escuchando lo que quiere oír, a pesar de un índice de aprobación del 37 % en una nueva encuesta de CNN/SSRS y de las conclusiones que indican que la mayoría de los estadounidenses piensan que el país va mal y que la economía está en mal estado.

Pero una vanguardia de las decenas de millones de votantes que definirán los dos últimos años de la presidencia de Trump en 2026 y que decidirán su legado en las elecciones presidenciales de 2028 ya se habrá expresado. Y habrán enviado el mensaje de que la política estadounidense nunca se detiene, ni siquiera para un presidente como Trump, que intenta desafiar las corrientes políticas.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.