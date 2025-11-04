La Casa Blanca dice que financiará parcialmente los beneficios de SNAP luego de que Trump amenazara con retener los cupones

Por Adam Cancryn, Tami Luhby y Devan Cole, CNN

La Casa Blanca confirmó este martes que seguiría adelante con los planes de financiar parcialmente la ayuda alimentaria crítica durante el cierre del Gobierno, a pesar de la amenaza del presidente Donald Trump, solo unas horas antes, de retener la asistencia federal.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas que habló con Trump y que el Gobierno “cumpliría plenamente” con una orden judicial para mantener en funcionamiento algunos beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

“Estamos sacando ese pago parcial tan pronto como podemos y lo más rápido que podemos”, dijo Leavitt sobre el programa, conocido más comúnmente como SNAP o cupones de alimentos.

Trump generó una gran confusión este martes cuando pareció revertir abruptamente el plan de financiamiento del Gobierno, escribiendo en Truth Social que SNAP “solo se dará cuando esos demócratas de la izquierda radical abran el Gobierno, cosa que pueden hacer fácilmente, ¡y no antes!”

Ese movimiento habría dejado a millones de personas sin la asistencia federal mensual que necesitan para comprar alimentos y habría provocado un nuevo enfrentamiento legal después de que un tribunal la semana pasada exigiera que el Gobierno mantuviera al menos parte de la ayuda en curso.

“Esto es inmoral. Nos vemos en la corte”, escribió Skye Perryman, directora ejecutiva de Democracy Forward, una organización legal involucrada en una demanda separada que también buscaba la continuación de los beneficios del SNAP, en respuesta a la publicación de Trump en X.

El Gobierno está recurriendo a un fondo de contingencia de aproximadamente US $5.000 millones para respaldar beneficios parciales hasta noviembre. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), que supervisa SNAP, emitió una guía este martes para que los estados distribuyan los pagos parciales.

Casi 42 millones de estadounidenses reciben beneficios de SNAP, que ascienden a aproximadamente US$ 350 por hogar al mes en promedio cuando se pagan en su totalidad.

El mes pasado, el USDA dijo que no podía pagar los beneficios de noviembre, citando preocupaciones sobre si podía utilizar legalmente el fondo de contingencia o transferir dinero de otras cuentas. Pero los tribunales finalmente dictaminaron que el Gobierno debía recurrir al fondo de contingencia para pagar beneficios parciales y que podía transferir otros fondos para poder pagar en su totalidad los más de US$ 8.000 millones en beneficios, así como otros costos. Y el propio Trump indicó previamente que había instruido a los abogados del Gobierno para que preguntaran a los tribunales cómo financiar legalmente los beneficios lo más rápido posible.

“Si recibimos la dirección legal apropiada de parte de la Corte, para mí SERÁ UN HONOR proporcionar los fondos, tal como hice con el pago militar y de las fuerzas del orden”, escribió el viernes.

El Gobierno finalmente optó por utilizar el fondo de contingencia para pagar beneficios parciales.

Mientras tanto, un juez federal en Rhode Island programó una audiencia para el jueves con el fin de considerar una nueva solicitud de orden que exija al Gobierno de Trump proporcionar los beneficios completos de cupones de alimentos para noviembre.

La audiencia ante el juez de distrito de EE.UU. John McConnell será el último episodio de un dramático enfrentamiento sobre los beneficios que se está desarrollando en dos tribunales federales.

Después de que el Gobierno notificara a McConnell el lunes sobre sus planes de proporcionar solo beneficios parciales de SNAP, la coalición que presentó el desafío legal presionó al juez para que interviniera una vez más, argumentando que la decisión del USDA no cumplía con los requisitos de su orden de la semana pasada.

Los demandantes están pidiendo al juez que emita una nueva orden que recurriría a fondos arancelarios no utilizados, destinados a programas de nutrición infantil, para proporcionar los beneficios de SNAP para noviembre. Como parte de ese intento, aprovecharon la publicación de Trump en redes sociales en su demanda que desafía la decisión de no financiar completamente a SNAP.

“Además de amenazar con desafiar la orden del tribunal, la publicación deja claro lo que los demandantes explicaron en su moción para hacerla cumplir: los demandados están reteniendo los beneficios de SNAP de individuos y familias que necesitan asistencia alimentaria vital para obtener una ventaja política partidista”, escribieron los abogados de la coalición en documentos judiciales.

Pero el USDA dijo al tribunal el lunes que no utilizaría los ingresos arancelarios porque pondría en peligro el programa nacional de comidas escolares gratuitas y a precio reducido, que atiende a unos 29 millones de niños al día. (La agencia ha transferido US $750 millones en ingresos arancelarios al programa de asistencia alimentaria WIC para mujeres embarazadas, nuevas madres y niños pequeños).

