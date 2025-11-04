Un video filtrado, una búsqueda frenética y la abogada militar de las FDI: claves del escándalo que sacude a Israel

Por Tal Shalev, CNN

Hace menos de una semana, la mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi era la principal abogada de las fuerzas israelíes, encargada de hacer cumplir el estado de derecho dentro de las fuerzas armadas del país.

Ahora se encuentra detenida en el marco de una investigación penal sobre la filtración de un video que muestra los presuntos abusos, incluidos abusos sexuales, de detenidos palestinos en una tristemente célebre prisión militar israelí.

La rápida caída de Tomer-Yerushalmi, blanco de la derecha israelí desde hace tiempo, se ha convertido rápidamente en un escándalo nacional que eclipsa el video que está en el centro del caso.

El asunto se remonta a julio de 2024, cuando las autoridades legales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) abrieron una investigación sobre soldados que supuestamente fueron mostrados agrediendo sexualmente a una detenida palestina arrestada durante la guerra de Gaza mientras unas dos docenas de otros detenidos yacían boca abajo cerca en la prisión militar de Sde Teiman.

La investigación y posterior detención de los soldados provocaron una intensa reacción política, llegando incluso algunos miembros de derecha de la coalición del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a unirse a las protestas y disturbios frente a las instalaciones de Sde Teiman y el tribunal militar donde fueron llevados los soldados.

El video fue emitido por primera vez por el Canal 12 de Israel en agosto de 2024, pero no fue el primer informe que expresó preocupación por las condiciones en la base. En mayo de 2024, CNN entrevistó a tres denunciantes que detallaron acusaciones de abuso en Sde Teiman. Un mes después, Israel anunció que comenzaría a desmantelar gradualmente las instalaciones.

Pero eso no hizo sino aumentar la virulencia de los ataques contra la principal abogada militar.

El miércoles, Tomer-Yerushalmi fue suspendida de su cargo como abogada general militar, mientras que la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, anunció una investigación penal por la filtración. Dos días después, Tomer-Yerushalmi presentó su carta de renuncia, reconociendo que había autorizado la publicación del video y asumiendo “plena responsabilidad por cualquier material difundido a los medios desde dentro de la unidad”.

En su carta, escribió que una campaña de incitación contra ella había alcanzado su punto álgido tras la decisión de investigar a los soldados en Sde Teiman. “Esta campaña continúa hasta el día de hoy y causa un daño profundo y grave a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), a su imagen y a la resiliencia de los soldados y comandantes de las FDI”, escribió.

“Hay cosas que no se pueden hacer ni siquiera contra los peores detenidos”, escribió. “Los oficiales de la unidad (legal) han sufrido repetidos ataques personales, insultos severos e incluso amenazas reales. Todo esto por defender el estado de derecho en las FDI, junto a los comandantes y a su lado”.

Para la derecha política israelí, la dimisión y la investigación no fueron suficientes. Horas después de que Tomer-Yerushalmi renunciara, el ministro de Defensa, Israel Katz, declaró que tomaría “todas las sanciones necesarias contra ella”, incluyendo su degradación. Katz, quien emitió al menos siete comunicados contra la abogada militar principal en menos de una semana, la acusó de participar en una difamación por asesinato contra los soldados, a pesar de que la veracidad del video no ha sido cuestionada y cinco soldados fueron acusados ​​formalmente en febrero de 2025 por el abuso del detenido. Todos ellos han negado haber cometido delito alguno.

Netanyahu calificó la filtración como “un enorme golpe a la reputación”, describiéndola el domingo como “el peor desastre de relaciones públicas en la historia de Israel”.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, calificó la conducta del abogado de “comportamiento delictivo bajo un pretexto legal” y pidió el nombramiento de un fiscal especial para investigar la filtración.

Entonces, Tomer-Yerushalmi desapareció.

Durante varias horas el domingo, el ejército y la policía israelíes no lograron localizar a la mujer que, hasta hacía pocos días, había sido la principal asesora legal de las fuerzas armadas del país. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declararon que utilizarían todos los medios a su alcance para encontrarla lo antes posible.

Tras una intensa búsqueda, fue encontrada en una playa al norte de Tel Aviv.

El domingo por la noche, la policía arrestó a Tomer-Yerushalmi bajo sospecha de múltiples delitos: fraude y abuso de confianza, abuso de poder oficial, obstrucción de la justicia y divulgación de información por parte de un funcionario público.

Aún no se le han imputado cargos formalmente ni se ha declarado culpable o inocente. Su próxima audiencia está programada para el miércoles. El abogado que representa a Tomer-Yerushalmi se negó a hacer comentarios sobre el caso.

Tomer-Yerushalmi también es sospechosa de presuntamente engañar al Tribunal Supremo de Justicia y a altos mandos militares y judiciales sobre la filtración del video, e incluso de presentar una declaración jurada falsa ante el tribunal. Junto a Tomer-Yerushalmi, otros altos funcionarios jurídicos de la fiscalía militar también están implicados en la filtración y su presunto encubrimiento. Según la policía, hay cinco sospechosos en la investigación.

Mientras tanto, el detenido palestino en el centro del presunto abuso ha sido devuelto a Gaza como parte del acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos, lo que plantea dudas sobre las perspectivas de un enjuiciamiento efectivo de los soldados acusados ​​en el caso, ya que la presunta víctima no está disponible para testificar.

El asunto se ha convertido en parte de un ataque más amplio contra el poder judicial israelí por parte de la coalición de Netanyahu. El ministro de Justicia, Yariv Levin, intenta impedir que Baharav-Miara —también blanco frecuente de la derecha— investigue la filtración, sugiriendo que se examine la propia implicación del fiscal general en el caso. “Cualquier persona involucrada en conflictos de interés no formará parte de la investigación”, insistió Levin en un comunicado la semana pasada.

“Las mentiras que se han tendido aquí a lo largo de los años, pisoteando los derechos de poblaciones enteras y perjudicando gravemente la seguridad del Estado y de los soldados de las FDI, se están desmoronando gradualmente”, dijo Levin. “Un grupo que se había acostumbrado a tratar al país como si fuera suyo está siendo reemplazado”.

La oficina de Baharav-Miara respondió por escrito, afirmando que Levin estaba intentando “interferir ilegalmente” en el proceso de investigación, lo cual “impide su progreso”.

