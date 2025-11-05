El Gobierno de Trump reducirá el tráfico en 40 aeropuertos de EE.UU. a partir de este viernes si el cierre continúa

Por Alexandra Skores y Pete Muntean, CNN

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) reducirá los vuelos en decenas de los principales aeropuertos el viernes si no se llega a un acuerdo para evitar el cierre, anunció el secretario de Transporte Sean Duffy en una conferencia de prensa este miércoles.

El 10 % del tráfico aéreo en 40 aeropuertos concurridos se reduciría, lo que podría afectar a miles de vuelos, aunque no se anunciaron los detalles sobre cuántos y cuáles aeropuertos específicos serían afectados.

“A medida que comenzamos a implementar este recorte en el servicio, se limitará a estos 40 mercados de alto volumen de tráfico”, dijo el administrador de la FAA, Bryan Bedford. “Vamos a pedir a las aerolíneas que trabajen con nosotros de manera colaborativa para reducir sus horarios”.

El anuncio ocurre mientras la escasez de personal de los controladores de tráfico aéreo durante el cierre está retrasando un número cada vez mayor de vuelos en todo el país. Los controladores perderán su segundo cheque de pago completo la próxima semana y algunos están tomando segundos empleos para llegar a fin de mes o llamando para reportarse enfermos en señal de protesta.

Los controladores, al igual que los inspectores de la Administración de Seguridad en el Transporte, se consideran empleados esenciales y deben trabajar durante el cierre, pero no están recibiendo su salario.

La FAA se reunirá con la comunidad de aerolíneas para discutir la implementación la noche de este miércoles. Llamó a este cambio “prescriptivo” y “quirúrgico”.

“Vamos a tomar decisiones proactivas que mantengan el espacio aéreo seguro”, dijo Duffy.

“Hemos pedido a los (controladores de tráfico aéreo) que se presenten a trabajar, pero no soy ingenuo y entiendo que están tratando de averiguar cómo cumplir con sus obligaciones diarias”, dijo Duffy. “Por eso, hemos visto presiones de personal en todo nuestro espacio aéreo. Aquellos que viajan verán que hemos tenido más retrasos. Hemos tenido más cancelaciones”.

Más de 400 faltas de personal se han reportado en instalaciones de la FAA desde el inicio del cierre, de acuerdo con un análisis de CNN. El número es más de cuatro veces lo que se vio en los mismos días del año pasado.

Las aerolíneas fueron notificadas del plan solo aproximadamente una hora antes de que se anunciara, dijo una fuente de una aerolínea a CNN.

“Estamos trabajando con el Gobierno federal para entender todos los detalles del nuevo mandato de reducción y nos esforzaremos por mitigar los impactos a los pasajeros y transportistas”, dijo Airlines for America, el grupo comercial de la industria, en un comunicado.

Bedford dijo que las nuevas medidas también irían más allá del espacio aéreo comercial e incluirían restricciones en los lanzamientos espaciales y restricciones al tráfico de aeronaves pequeñas en ciertos mercados.

“Quiero aplaudir a los controladores que continúan viniendo a trabajar todos los días manteniendo nuestro sistema seguro”, dijo Bedford. “Pero también quiero reconocer el hecho de que los datos nos están diciendo que necesitamos hacer más”.

