El templo maya más antiguo y grande fue construido para representar el cosmos

Por Katie Hunt, CNN

Detectado desde un avión mediante equipos de sensores remotos, un vasto y antiguo complejo maya permaneció oculto a la vista durante milenios por la selva y los campos antes de hacerse público en 2020. Cinco años después, los arqueólogos están revelando más secretos de la monumental estructura.

La meseta artificial hecha de tierra, con calzadas, canales y corredores conectados, fue construida en el sureste de México hace 3.050 años y utilizada durante unos 300 años. Llamado Aguada Fénix, constituye el sitio arquitectónico más antiguo y grande en el área ocupada por la antigua civilización maya —más grande que ciudades mesoamericanas posteriores como Tikal y Teotihuacán, aunque sin sus distintivas pirámides de piedra.

El diseño del sitio era una representación de cómo la comunidad concebía el universo, según una nueva investigación publicada el miércoles en la revista Science Advances. El sitio presenta cruces de tamaños crecientes con un pozo cruciforme que contiene valiosos artefactos rituales en su centro.

“Es como un modelo del cosmos o del universo. Ellos pensaban que básicamente el universo está ordenado en base a este patrón cruciforme, y eso está ligado al orden del tiempo”, dijo Takeshi Inomata, profesor Regents de antropología en la Universidad de Arizona y autor principal del estudio.

El sitio arqueológico fue construido durante los inicios de la civilización maya, que alcanzó su apogeo entre los años 400 y 900 d. C., principalmente en lo que hoy es México y Guatemala. Fue una época de desarrollo, con la construcción de templos, caminos, pirámides de piedra y otros monumentos, además del desarrollo de complejos sistemas de escritura, matemáticas y astronomía.

“Antes de este sitio no hay construcciones significativas. Realmente no hay nada arqueológicamente; ni siquiera usaban cerámica”, dijo Inomata.

El equipo excavó varios lugares clave en el sitio, estudió núcleos de suelo y realizó un estudio adicional de LiDAR, o Detección y Medición de Luz, en el área. Esta técnica de detección remota, que puede producir modelos detallados de cualquier terreno, ha revolucionado la arqueología en los últimos años, revelando estructuras antiguas cubiertas por vegetación y árboles, especialmente en Centroamérica.

El sitio no es inmediatamente evidente en el terreno, aunque la plataforma principal alguna vez habría tenido casi 15 metros de altura, dijo Verónica Vázquez López, profesora de arqueología mesoamericana en University College London y coautora del estudio. Los constructores no usaron piedra, y es fácil confundir su creación con una colina natural, agregó.

“La mayor parte de la plataforma se utiliza hoy en día para actividades agrícolas”, dijo.

“Es muy sutil, y no se ve desde el suelo. Por eso solo se identificó con LiDAR”.

El centro del sitio es una gran plataforma o plaza rectangular elevada con espacio para que se reúnan más de 1.000 personas. Está situada en la intersección de dos largas avenidas —una que va de norte a sur y otra de este a oeste— que podrían haber sido utilizadas como rutas procesionales.

En el medio de la plaza elevada, los arqueólogos desenterraron un pozo en forma de cruz con acceso escalonado desde la plataforma superior. Dentro de él había un pozo más pequeño que contenía un depósito de artefactos de jade, también dispuestos en forma de cruz.

“Ahí encontramos pigmentos ligados a direcciones específicas, azul al norte, verde al este, amarillo al sur. El oeste, no lo sabemos, pero hay una concha roja así que podría ser rojo”, dijo Inomata.

El eje este-oeste de la estructura monumental estaba alineado con la dirección del amanecer el 17 de octubre y el 24 de febrero, lo que llevó a Inomata a pensar que el monumento podría haber funcionado como un sitio ritual durante días importantes del año calendario maya.

“El intervalo es de 130 días. Eso es la mitad de 260, y ese es el principal calendario ritual de los pueblos mesoamericanos”, dijo. “Estas direcciones y este tipo de orden eran importantes para ellos, y pusieron una enorme cantidad de trabajo para representarlo en el terreno”.

Inomata y sus colegas también creen que el sitio habría sido construido por participantes voluntarios, no por trabajo forzado como el utilizado para construir muchas maravillas antiguas como las pirámides de Egipto y, más tarde, las ciudades mayas.

Sus excavaciones no revelaron señales de jerarquía social, como estatuas de individuos específicos.

“Si tienes un rey o gobernantes, a menudo en Mesoamérica eso se representa en esculturas o pinturas, y entonces normalmente encuentras grandes edificios o palacios donde vivían esas personas poderosas. Y no tenemos eso en Aguada Fénix”, dijo.

Inomata señaló que las viviendas que han descubierto en el sitio sugieren que no habría estado ocupado de manera permanente por un gran número de personas y que quizás se utilizaba como un lugar de reunión y adoración durante la estación seca.

Los investigadores estimaron que más de 1.000 personas habrían sido necesarias para construir el sitio, dedicando algunos meses cada año durante varios años. Los canales y el estanque, que suman un volumen de 193.000 metros cúbicos y parecen no tener un propósito práctico, habrían requerido 255.000 días de trabajo de una sola persona. El principal altiplano, que tiene un volumen de 3,6 millones de metros cúbicos, habría requerido 10,8 millones de días de trabajo, según el estudio. Los canales no parecían haber sido terminados, añadió Inomata.

“Tenemos esta percepción de que para hacer algo grande hay que tener una organización jerárquica y que así sucedió en el pasado. Pero ahora tenemos una imagen del pasado que es diferente”, dijo.

“La gente también hizo cosas grandes organizándose, reuniéndose y trabajando juntos”, agregó.

La investigación fue emocionante y de gran interés para arqueólogos de todo el mundo, según Stephen Houston, profesor de antropología en la Universidad Brown en Rhode Island.

“El hallazgo aquí es que un tema común en las sociedades mesoamericanas — ubicar el mundo según direcciones rituales y los colores asociados a ellas — está plasmado explícitamente, y en una fecha temprana, en Aguada Fénix”, dijo Houston.

“Esta investigación es parte de un movimiento intelectual más amplio en la arqueología, para demostrar que grandes construcciones pueden realizarse en situaciones de relativa igualdad”.

Andrew Scherer, profesor de arqueología y del mundo antiguo, también en Brown, dijo que el tamaño de los terraplenes, su antigüedad y la falta de una jerarquía social significativa hacían que el sitio fuera particularmente interesante.

“Se invirtió una enorme cantidad de trabajo en Aguada Fénix — no solo en la construcción de los terraplenes sino también en la importación y tallado de un gran número de objetos de piedra verde — y en ningún caso hay un ejemplo claro de algo construido o fabricado para celebrar a un gobernante o a un subconjunto particular de individuos”, dijo por correo electrónico.

“Este es un periodo de tiempo que sigue siendo poco comprendido en la historia de Mesoamérica, por lo que los recientes hallazgos reportados por el equipo son de suma importancia para entender este periodo tan oscuro”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.