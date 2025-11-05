Israel recibe el cuerpo de otro rehén fallecido mientras recopila información sobre los restos que más tiempo llevan en Gaza

Por Eugenia Yosef, Tal Shalev y Oren Liebermann, CNN

Israel recibió el cuerpo que, según se informa, corresponde a otro rehén fallecido en Gaza, mientras recopila información sobre la ubicación de los restos de la persona que llevaba más tiempo en cautiverio, según dos fuentes israelíes.

Hamas transfirió lo que dijo eran los restos de un rehén fallecido a Israel a través de la Cruz Roja la noche de este miércoles, la tercera entrega de este tipo en la semana.

Los restos serán llevados al laboratorio nacional de medicina forense para su identificación. Si se confirma, quedarían los cuerpos de seis rehenes fallecidos aún en Gaza.

El martes por la noche, el cuerpo de Itay Chen, el último ciudadano israelí-estadounidense retenido en Gaza, fue devuelto a Israel. El domingo, Israel recibió los de otros tres rehenes, incluido el ciudadano israelí-estadounidense Omer Neutra.

Israel también considera que tiene nueva información sobre la ubicación de los restos que llevan más tiempo en Gaza, dijeron dos fuentes israelíes a CNN.

Son los del teniente Hadar Goldin, quien murió en los últimos días de la guerra de 2014 entre Israel y Hamas, que probablemente están en Rafah, en el sur de Gaza, cerca de un área donde hasta 200 militantes de Hamas se esconden en un túnel subterráneo en territorio controlado por Israel.

Sin embargo, en contraste con informes de medios israelíes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron el domingo que no tenían “información” de que el cuerpo de Goldin estuviera en el túnel junto a los militantes de Hamas.

CNN informó previamente que Israel consideraba una propuesta egipcia que permitiría el paso seguro de los militantes hacia territorio controlado por Hamas en Gaza, pero el primer ministro Benjamin Netanyahu aún no ha tomado una decisión. Un funcionario de seguridad israelí dijo que la decisión se tomará en una etapa posterior.

Netanyahu reconoció públicamente estas células aisladas de Hamas por primera vez el domingo, al decir: “Todavía hay focos de Hamas en las áreas bajo nuestro control en Gaza, y los estamos eliminando sistemáticamente. Hay dos en Rafah y en Khan Younis, y serán eliminados”.

Goldin es el único rehén fallecido que fue capturado antes del 7 de octubre de 2023. El miércoles por la mañana, el hermano de Goldin escribió en redes sociales: “Está prohibido permitir el paso de los 200 hasta la devolución de Hadar y los rehenes restantes… Cualquier concesión sería un abandono”.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

