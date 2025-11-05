La historia interna del triunfo de Zohran Mamdani y qué le depara el futuro a Nueva York

Por Edward-Isaac Dovere, CNN

Al día siguiente del allanamiento a la casa del principal recaudador de fondos de Eric Adams, los nuevos líderes del Partido de las Familias Trabajadoras, la coalición de grupos progresistas y sindicatos, enviaron invitaciones a una reunión secreta en noviembre de 2023.

La izquierda vislumbró una forma de derrotar al alcalde que odiaban. Solo necesitaban un plan.

En la sala común de un edificio de apartamentos en Long Island City se congregaron el contralor municipal Brad Lander, el presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, y la senadora estatal Jessica Ramos.

Zellnor Myrie, otro senador estatal que finalmente se postuló, estaba invitado, pero no asistió.

También presente estaba Zohran Mamdani.

Todos se sorprendieron al ver a Mamdani allí.

“¿Zohran? ¿Zohran está pensando en presentarse?”, dijo a CNN Ana María Archila, copresidenta del Partido de las Familias Trabajadoras, quien ayudó a organizar la reunión, mientras se iban conociendo los votos, recordando las reacciones que hubo.

“Yo le dije: ‘No lo sé, pero sé que está pensando en quién debería postularse’”, dijo Archila.

En esa primera reunión y en varias posteriores, los otros candidatos potenciales más cercanos al anuncio mantuvieron sus planes en secreto, pero Mamdani participaba con entusiasmo, presentando y proponiendo ideas.

Durante las charlas informales, insistía en que necesitaban encontrar un candidato que se presentara con la promesa de congelar los alquileres. Creó una plataforma y un equipo de trabajo a partir de los Socialistas Democráticos de América.

El verano pasado, Mamdani le comunicó a Archila que se postulaba.

Quería combinar la estrategia de la representante Alexandria Ocasio-Cortez y el concejal de Brooklyn, Chi Ossé, para romper con la política tradicional, con una presencia impactante en redes sociales y un plan para tocar un millón de puertas, explicó.

Preguntó cuándo anunciaría el Partido de las Familias Trabajadoras (WFP, por sus siglas en inglés) qué candidato encabezaría su lista de primarias y les respondió: “Denme todo el tiempo que necesite para prepararme”.

Por aquel entonces, Mamdani seguía viajando a Albany con su amigo y aliado cercano, Jabari Brisport. En el coche, alternaban entre cantar a todo pulmón una lista de reproducción de Mika y canciones de musicales: “Hamilton”, pero también “Dear Evan Hansen”.

“Waving Through a Window” era una de sus favoritas, al menos hasta que Mamdani acababa hablando por teléfono desde el asiento del copiloto, atendiendo llamadas sin parar mientras la campaña cobraba impulso, y luego hasta altas horas de la noche en las habitaciones de hotel que compartían.

Este martes, Mamdani se presentó en el escenario ante un salón de baile repleto en Brooklyn y una audiencia nacional, citando al socialista Eugene Debs y declarándose orgulloso de todo lo que es, como el primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York y el más joven en un siglo.

“Contra todo pronóstico, lo hemos logrado”, declaró Mamdani, anunciando el inicio de lo que, según él, será la agenda más ambiciosa para abordar el problema de la asequibilidad desde que Fiorello LaGuardia fue alcalde en la década de 1940. “El futuro está en nuestras manos”.

La histórica candidatura de Mamdani resuena en todo el mundo y en la política demócrata.

Sus aliados rechazan las críticas que afirman que no es un verdadero demócrata o que sus ideas solo funcionarían en la ciudad de Nueva York, bastión demócrata, en lugar de en los estados con mayor diversidad política que los demócratas deberán ganar para recuperar el poder nacional.

“Creo que nadie se lo esperaba”, dijo el defensor público Jumaane Williams, quien también asistió a las reuniones secretas, no porque fuera a postularse, sino porque querían prepararse por si Adams renunciaba y él asumía la alcaldía interina. “Pero todos dijimos que apoyaríamos aquello en lo que creemos”.

Pero cuando votó por sí mismo este martes por la mañana en el gimnasio de una escuela, recordó aquellas reuniones secretas. En la boleta electoral como candidato demócrata, Mamdani votó por sí mismo en la lista del Partido de las Familias Trabajadoras, que apoya a otros partidos, según confirmó un asesor a CNN.

La alcaldía de Mamdani supondrá enormes cambios para la ciudad de Nueva York y su gobierno. Ha prometido medidas drásticas para que el transporte público sea gratuito y reducir el coste de la vida, incluyendo la apertura de supermercados estatales.

Según las conversaciones de CNN con tres docenas de asesores, políticos, operadores, donantes y otras personas involucradas en la campaña de Mamdani y en la política municipal, su llegada hasta aquí tras su victoria en las primarias y lo que sucede ahora fue mucho más agitado de lo que podría haber parecido una contienda contra un exgobernador caído en desgracia como Andrew Cuomo y un personaje neoyorquino perpetuamente excéntrico como Curtis Sliwa.

“Sabíamos que esta no iba a ser la última fase de la lucha”, dijo Archila, recordando la noche de las primarias. “Los multimillonarios no gastaron US$ 30 millones solo para retirarse”.

Las encuestas internas de la campaña de Mamdani tras las primarias los sorprendieron: nada, ni positivo ni negativo, parecía influir en el voto.

Abandonaron el intento de convencer a los votantes y optaron por anuncios y videos humorísticos que parodiaban programas como “The Bachelor” y “Survivor”, los cuales se viralizaron entre sus seguidores. “Nos dejamos llevar por la energía”, comentó una persona involucrada en la estrategia de campaña.

Para finales del verano, Archila y otros estaban algo preocupados por la campaña de Mamdani.

A veces parecía que la energía que lo había impulsado como candidato con menos recursos se había agotado en parte.

Tras adoptar un mensaje antioligarquista y una estrategia de responder a todas las preguntas y asistir a todos los eventos, Mamdani se tomó unas vacaciones para celebrar su boda y, a su regreso, realizó una gira privada por grupos empresariales y líderes municipales con el fin de tranquilizarlos y, tal vez, incluso cambiar algunas opiniones.

Bernie Sanders también se involucró.

Según una persona familiarizada con sus conversaciones, el senador de Vermont ordenó a sus asesores que rechazaran la petición de la campaña de Mamdani de que participara en un encuentro con los votantes en Brooklyn, ciudad natal de Sanders.

El senador argumentó que era necesario evitar que la contienda se consolidara en su contra, y creía que su presencia como figura pública podría impulsar ese cambio.

Pensó que marchar en el desfile del Día del Trabajo se convertiría en un espectáculo, que todas las cámaras captarían imágenes de los funcionarios electos que lo rodeaban a él y a Mamdani, y que, a su vez, obligaría a la gobernadora Kathy Hochul, que se mantenía al margen, a acercarse mientras caminaban juntos por la Quinta Avenida sosteniendo una pancarta de unidad.

El día anterior, el primer viernes de septiembre, Sanders pasó por el estudio del podcast de Trevor Noah.

Estaba saliendo del baño antes de que comenzara la grabación cuando un asistente le mostró un teléfono con el video recién publicado de Eric Adams en la Mansión Gracie, donde llamaba a Cuomo “una serpiente y un mentiroso”, incluyendo al exgobernador junto con Mamdani como “dos mocosos malcriados” a los que estaba decidido a derrotar.

“¡Muy bien!”, exclamó el senador de Vermont, levantando el puño.

Según Sanders, la permanencia de Adams facilitaría la vuelta a la normalidad.

“Aun así, se retirará”, dijo el senador, según una persona que transmitió la reacción a CNN, “pero esta es una muy buena noticia”.

Cuomo y sus asesores presenciaron el mismo evento de Adams, intentando convencerse de que no importaba mucho si Adams seguía en la contienda, según una persona familiarizada con el asunto.

Pero el exgobernador llevaba meses obsesionado con sacar a Adams de la carrera, incluso antes de que Cuomo lanzara su campaña para las primarias en febrero, basándose en una sensación de inevitabilidad.

“Tengo que sacar a Adams y a Sliwa del poder y entonces ganaré”, repetía Cuomo, según un colaborador que habló con él, pero que no se unió a su campaña. “Sé a quién llamar, sé a quién presionar”.

Tres semanas después, cuando Adams se retiró definitivamente —ya fuera del plazo que los asesores de Sanders y Mamdani consideraban relevante—, el equipo de Cuomo tenía dificultades para discrepar. Sliwa nunca lo hizo. A lo sumo, según declaró un asesor a CNN, ahora tenían “una oportunidad”.

“Te enfrentas al candidato demócrata en Nueva York, pero es un candidato demócrata con muchos defectos”, dijo el asesor, insistiendo sobre Mamdani: “No creo que el entusiasmo sea el mismo que en las primarias”.

El martes, Mamdani derrotó a Cuomo con facilidad de todos modos.

Cuando Sanders regresó a Nueva York para el mitin de cierre de campaña en el estadio Forest Hills de Queens el último domingo de octubre, se sentía más optimista sobre las posibilidades de Mamdani.

Sin embargo, tenía otras preocupaciones, las cuales expuso en numerosas reuniones en su sala privada tras bambalinas, según una persona presente.

Rechazó las peticiones de selfies y apretones de manos y, en cambio, exigió planes más detallados a la jefa de transición de Mamdani, Elle Bisgaard-Church, y a la jefa de campaña, Maya Handa.

En un momento dado, Sanders le pidió a la expresidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan, sus ideas sobre qué hacer en el Ayuntamiento.

Sanders, quien también fue alcalde, se centró en los primeros 100 días, diciéndoles: “Intentarán aplastarlos”, e instándolos: “Tienen que darles a las personas un sentido de acción”.

Sanders les dijo: “Aprendan un poco de Trump: no se trata de política ni de comunicación, sino de verlas como lo mismo y que produzcan resultados”.

“¿Han investigado sus facultades ejecutivas? ¿Tienen a alguien encargado de eso?”, preguntó Sanders. Sus asesores ofrecieron ideas en las que habían estado trabajando. “¿Qué más tienen?”, insistió.

El sábado anterior a las elecciones, Mamdani y sus asesores ya vislumbraban la victoria. Y eso fue antes de que escuchara la voz de Barack Obama al teléfono.

Mamdani comenzó agradeciendo a Obama el consejo que le dio en su última llamada, durante el verano, sobre la necesidad de concentrarse en gobernar bien. Había estado pensando mucho en ello, manifestó Mamdani.

“Quiero que seas un alcalde exitoso”, reiteró Obama, “y eso significa brindar servicios y cubrir todas las necesidades básicas”. “Necesita contar con más profesionales a su alrededor”, expresó Obama en conversaciones privadas, expresando su preocupación.

Nunca se habían conocido. Era solo la segunda vez que hablaban. Pero durante los 30 minutos, la atmósfera, según la describió una persona familiarizada con la llamada, era palpable: no se mencionó nada de los tuits anteriores de Mamdani en los que llamaba a Obama mentiroso y “bastante malvado”, sino que se mostró más acorde con la estrategia actual del expresidente, que combina su eterna fascinación por otros candidatos jóvenes y carismáticos con el nuevo papel que está asumiendo como figura clave del partido, intentando comprender la cambiante política de la izquierda.

Mamdani también le agradeció su discurso sobre la raza de 2008, que, según dijo, le había servido de modelo para su propio discurso sobre islamofobia dos semanas antes, a diferencia de un discurso sobre antisemitismo que había revisado y decidido no pronunciar al principio de la campaña.

Sorprendió a Obama al usar el título formal del discurso de 2008: “Una Unión Más Perfecta”.

Eso es halagador, le dijo Obama, pero luego le devolvió la jugada: “La razón por la que has tenido tanto éxito es porque tienes un profundo sentido de lo que crees”, le dijo el expresidente, según una persona familiarizada con la llamada.

Obama le manifestó que acudiera a él si necesitaba consejo durante el proceso. Hicieron un plan informal para reunirse pronto.

Hace semanas, Mamdani se quejaba entre bastidores con un amigo de que no entendía por qué todos le presionaban para que ya tuviera un plan de transición trazado.

Junto con sus asesores más cercanos, ya estaba elaborando listas de posibles nombramientos para los puestos más importantes.

Con algunos había hablado, con otros no.

El martes comenzaron a realizarse llamadas a personas que llevaban semanas esperando noticias, informándoles de que debían esperar ser nombradas para una comisión de transición de Mamdani.

Aún queda pendiente su sorpresiva declaración en el último debate para la alcaldía, donde afirmó que le pediría a la comisionada de policía Jessica Tisch que permaneciera en el cargo.

Posteriormente, declaró a CNN que no le había consultado directamente a Tisch.

Dos posibles futuros asesores de Mamdani manifestaron a CNN su consternación ante la negligencia que, a su juicio, representaría el hecho de que no hubiera recibido ninguna señal de su parte y las implicaciones que esto podría tener para su gestión futura.

Una persona que por ahora está fuera de escena es Brad Lander, el interventor municipal que estuvo en esa primera reunión de Working Families y que más tarde se alió con Mamdani bajo el sistema de votación por orden de preferencia de las primarias.

Cuando las esperanzas de Lander en las primarias empezaron a desvanecerse en primavera, relanzó su campaña como una máquina de desmantelar a Cuomo, con una estrategia explícita de atacarlo sin piedad: reemplazó sus anuncios con uno anti-Cuomo, y basó cada evento y guion de llamadas automáticas en la negatividad, para que, según calcularon sus asesores, Mamdani pudiera cerrar con una imagen positiva y esperanzadora.

Incluso envió a un asistente con mucha antelación al lugar del debate para encontrar el asiento exacto donde el hijo de un hombre que falleció en una residencia de ancianos bajo la tutela de Cuomo durante la pandemia de covid-19 estuviera tanto en el encuadre como en el campo de visión del exgobernador.

Y, quizás lo más importante, Lander, figurativa y literalmente, apoyó incondicionalmente a Mamdani, dándole credibilidad ante los progresistas escépticos y, en particular, ante el electorado judío.

Pero durante el verano, Mamdani confesó que Lander no le impresionaba mucho. “Es un buen tipo, pero no parecía especialmente eficaz como contralor”, indicó Mamdani, según una persona familiarizada con sus comentarios.

Pasaron semanas sin hablarse, y aunque Lander se ponía a la defensiva y culpaba a las vacaciones postelectorales que coincidían, todo su discurso de que él sería quien realmente gobernaría la ciudad el próximo año había llegado a oídos de Mamdani y no le había sentado bien.

El fin de semana previo a las elecciones, la esposa de Lander comentó a sus amigos en una fiesta que Mamdani había llamado para decirle al contralor que no tendría trabajo en la administración, ya que no le habían otorgado el puesto que deseaba.

El día antes de las elecciones, Lander contactó a importantes donantes para solicitar compromisos de apoyo para su candidatura al Congreso contra el representante Dan Goldman, según una fuente cercana al asunto.

Lander declinó hacer comentarios sobre sus planes el martes por la noche.

“Yo diría que esto es el comienzo de algo, no el final”, dijo Lander, “y tenemos que seguir adelante”.

Incluso antes del martes por la noche, sus oponentes ya estaban haciendo sus propios planes para lo que viene a continuación.

Durante su recorrido por Hell’s Kitchen el domingo por la noche, como parte de su campaña final, el candidato republicano Curtis Sliwa predijo su propio papel tras una victoria de Mamdani.

“Me autoproclamaré alcalde en el exilio, vigilaré de cerca sus acciones como alcalde y, cada vez que se extralimite —lo cual hará—, organizaré la oposición, protestaré, utilizaré todos los medios necesarios, excepto la violencia, e intentaré frenar sus iniciativas”, declaró Sliwa a CNN, añadiendo que esperaba que Cuomo se mudara de nuevo fuera de la ciudad. (No está claro si Cuomo realmente lo hará).

Si bien varios miembros potenciales de la administración Mamdani han restado importancia a las consecuencias de las amenazas de Trump de retirar fondos a la ciudad o de tomar represalias, otros afirman creer que Mamdani podrá ser el mensajero que los demócratas a nivel nacional necesitan.

John Catsimatidis, el multimillonario amigo de Trump que intentó impulsar a Cuomo y fracasó en su intento de expulsar a Sliwa, estuvo diciendo regularmente a la gente durante todo el otoño que alguna novedad iba a surgir contra Mamdani “la semana que viene” y luego “la semana que viene” otra vez.

A pesar de todo lo que Mamdani supo aprovechar y de la campaña que llevó a cabo, Catsimatidis afirma que aún busca una explicación a lo que para otros resulta tan obvio sobre el candidato y sobre lo que él supo aprovechar.

Ofreció una predicción potencialmente ominosa, dados los procesos judiciales del Departamento de Justicia contra personas que Trump considera enemigas, incluida la fiscal general de Nueva York, Tish James.

“Hay algo más que no sabemos”, dijo Catsimatidis, “y algún día lo descubriremos”.

Pero por ahora, hay esperanza.

El representante estadounidense Ro Khanna de California, el legislador de Silicon Valley convertido en seguidor de Sanders, acudió a Queens el último fin de semana para hablar como un destacado político hindú en un mitin dirigido principalmente a votantes musulmanes de origen indio.

Tuvo que esperar a que Mamdani terminara de hablar con Obama, tiempo que aprovechó para charlar efusivamente con la madre de Mamdani, la cineasta india Mira Nair.

Cuando la camioneta de Mamdani se detuvo en el Parque Major Mark, el candidato y Khanna apenas tuvieron un instante a solas. Mientras Nair permanecía con ellos, Khanna intentó hablar un poco de hindi, aunque sabía que no lo dominaba con la misma fluidez que Mamdani.

“Kahan se kahan”, manifestó, que significa: “desde donde empezaste hasta dónde has llegado ahora”.

Mamdani le dedicó una de sus grandes sonrisas.

