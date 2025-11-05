Los hitos históricos de las elecciones de EE.UU. 2025

CNN

Varios candidatos hicieron historia en las elecciones del martes en Virginia, Nueva Jersey, Nueva York y Michigan. Esta es la lista de los candidatos estatales y locales recién electos que llevaron a cabo campañas históricas:

La excongresista Abigail Spanberger será la primera gobernadora de Virginia. La exagente de la CIA fue elegida por primera vez al Congreso en 2018, cuando arrebató un escaño que durante mucho tiempo había estado en manos republicanas. Derrotó a la vicegobernadora Winsome Earle-Sears, quien habría sido la primera gobernadora afroamericana en la historia de Estados Unidos.

La congresista estadounidense Mikie Sherrill, expiloto de helicópteros de la Armada, será la primera gobernadora demócrata de Nueva Jersey. La primera gobernadora del estado, Christine Todd Whitman, era republicana cuando fue elegida en 1993. Whitman respaldó a Sherrill frente a su oponente republicano, Jack Ciattarelli.

Ghazala Hashmi, senadora estatal que emigró a Estados Unidos desde la India cuando era niña, hizo historia el martes al convertirse en la primera mujer musulmana estadounidense en ser elegida a nivel estatal en Estados Unidos, tras ganar la contienda por la vicegobernación de Virginia. Se postuló por primera vez a un cargo público en 2019, cuando se convirtió en la primera mujer musulmana y de ascendencia surasiática estadounidense elegida para el Senado estatal.

Zohran Mamdani, un asambleísta estatal de 34 años y socialista demócrata, será el primer alcalde musulmán y de ascendencia surasiática de la ciudad de Nueva York. Tras su sorpresiva victoria en las primarias demócratas de junio, Mamdani logró consolidar su éxito a pesar del escepticismo de algunos votantes ante sus críticas a Israel y su programa político progresista. El nuevo alcalde, perteneciente a la generación millennial, será el más joven de la ciudad en más de un siglo.

La presidenta del Concejo Municipal de Detroit, Mary Sheffield, se convertirá en la primera alcaldesa de la ciudad. Sheffield, quien es afroamericana, derrotó a Solomon Kinloch, pastor de una megaiglesia. Se postuló después de que el alcalde saliente, Mike Duggan, quien había ocupado el cargo durante tres mandatos, decidiera no buscar la reelección y, en cambio, presentarse como candidato independiente a gobernador.

