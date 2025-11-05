Un atropello deja 10 heridos en una isla francesa, según el ministro del Interior

Por Sana Noor Haq y Joseph Ataman, CNN

Un conductor atropelló e hirió a varios peatones y ciclistas en la isla francesa de Oléron, frente a la costa atlántica, este miércoles.

La Policía llegó rápidamente al lugar y detuvo al conductor con dificultad, informó el miércoles BFMTV, afiliada a CNN, citando al alcalde de Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur.

Fue puesto bajo custodia, añadió BFMTV.

Las autoridades abrieron posteriormente una investigación, según el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez. La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia también está supervisando el caso, informó BFMTV.

Diez transeúntes resultaron heridos, según BFMTV. Al menos dos personas se encuentran en estado crítico, según informó el ministro del Interior en una publicación en X.

Algunos de los supervivientes serán evacuados en helicóptero a Poitiers, ciudad de Francia continental, según declaró a BFMTV el alcalde de Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur. Añadió que no había niños entre los heridos.

Tras atropellar a varias personas, el conductor salió de su coche e intentó prenderle fuego, informó BFMTV. Gritó “Allahu Akbar” durante el ataque, según la Fiscalía local, que añadió que aún no se ha podido determinar un móvil claro.

El conductor, un ciudadano francés de raza blanca de unos 30 años, tiene antecedentes penales por delitos comunes, como robo y conducción bajo los efectos del alcohol, añadió BFMTV, que también informó de que no era conocido por los servicios de inteligencia franceses.

Tiene familia en la isla de Oléron, donde residía y desde donde inició su viaje en coche este miércoles, según declaró Sueur.

Tras el accidente, su vehículo quedó a un lado de la carretera con el frontal destrozado, recordó Sueur.

“Todo sucedió muy rápido”, declaró el alcalde a los periodistas. “No tengo ninguna relación con él, pero es una persona conocida, sobre todo por la Policía”, añadió.

