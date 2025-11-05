Un rehén israelí recién liberado dice que fue víctima de violencia sexual en cautiverio

Por Jeremy Diamond, CNN

Un rehén israelí recientemente liberado denunció que fue sometido a violencia sexual “horrible” y humillante mientras estuvo cautivo en Gaza.

Rom Braslavski, quien trabajaba como guardia de seguridad cuando fue secuestrado en el festival de música Nova el 7 de octubre, dijo en una entrevista con “Hazinor” de Canal 13 que fue desnudado y atado mientras estaba retenido por la Yihad Islámica Palestina.

Es el primer rehén masculino que denuncia públicamente haber sido víctima de violencia sexual durante su cautiverio.

“Me quitaron toda la ropa, la ropa interior, todo. Me ataron de…”, dijo Braslavski, de 21 años, dejando su frase inconclusa. “Cuando estaba completamente desnudo. Estaba agotado, muriéndome de hambre. Y recé a Dios: sálvame, sáqueme de esto ya, y simplemente te preguntas… ¿Qué está pasando?”

Braslavski afirmó que fue “inequívocamente” violencia sexual.

“Es violencia sexual y su principal objetivo era humillarme. La meta era destruir mi dignidad y eso es exactamente lo que logró”, dijo Braslavski en la entrevista, grabada la semana pasada y compartida con CNN. “Me cuesta hablar específicamente de esa parte. No me gusta hablar de ello”.

CNN solicitó comentarios a la Yihad Islámica Palestina.

Braslavski estuvo entre los últimos 20 rehenes vivos liberados el mes pasado tras más de dos años en cautiverio como parte del acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamas. Estuvo retenido por la Yihad Islámica Palestina, un grupo militante palestino en Gaza aliado de Hamas, que también mantuvo rehenes israelíes durante el conflicto.

Los militantes difundieron imágenes de un Braslavski demacrado a principios de este año, y su padre dijo que no reconoció a su hijo. Su madre contó a medios israelíes que supuestamente fue presionado para que se convirtiera al islam a cambio de comida.

“Es difícil. Fue algo horrible”, dijo Braslavski sobre la violencia sexual que denuncia haber sufrido. “Solo rezas a Dios para que se detengan. Y mientras estuve allí —cada día, cada golpiza— me decía a mí mismo: ‘sobreviví otro día en el infierno’”.

“Mañana por la mañana, me despertaré en otro infierno. Y otro infierno. Y otro infierno”, afirmó. “No termina”.

Otros rehenes israelíes denunciaron que fueron víctimas de violencia sexual o abusos durante su cautiverio por parte de Hamas, una acusación que los funcionarios de Hamas han negado repetidamente. Pero, hasta ahora, solo rehenes mujeres habían dado su testimonio.

Amit Soussana, una rehén israelí liberada tras casi dos meses de cautiverio, denunció que fue víctima de violencia sexual a punta de arma por su captor de Hamas. Es una de más de una decena de exrehenes que describieron haber experimentado o presenciado violencia sexual mientras estaban en cautiverio, de acuerdo con un informe del Proyecto Dinal.

La representante especial de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten, también publicó el año pasado un informe en el que se afirma que se encontró información “clara y convincente” de que los rehenes en Gaza fueron víctimas de violencia sexual.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.