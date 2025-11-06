La Corte Suprema podría deshacer la principal política económica de Trump. Pero los aranceles no son el problema

Análisis de David Goldman, CNN

Muchos estadounidenses preocupados por los precios altos podrían esperar cierto alivio si una Corte Suprema profundamente escéptica limita los aranceles del presidente Donald Trump. Si tú eres uno de ellos, no te hagas ilusiones.

En un caso trascendental que analizó la Corte Suprema el miércoles, la mayoría de los magistrados expresó su preocupación de que Trump pudiera haberse extralimitado en sus funciones al imponer aranceles prácticamente sin límites. Trump ha impuesto enormes impuestos a las importaciones de diversas maneras sin precedentes: estableció aranceles lo suficientemente altos como para constituir un embargo temporal sobre todos los productos chinos, tomó represalias contra la condena en Brasil del expresidente y aliado suyo Jair Bolsonaro, y presionó a la India para que dejara de comprarle petróleo a Rusia.

Estos aranceles han comenzado a elevar algunos precios para los estadounidenses, quienes, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS, consideran el costo de vida como el problema más importante que enfrenta el país. Casi tres cuartas partes (72 %) de los estadounidenses afirman que la economía de EE.UU. está en mal estado, y el 61 % dice que las políticas de Trump han empeorado la situación económica.

Es posible que la Corte Suprema termine declarando ilegales la mayor parte de los aranceles de Trump, su principal política económica. Sin embargo, esto no les daría mucho respiro a los estadounidenses: los aranceles no han elevado los precios tanto como se podría pensar. Además, Trump cuenta con otras herramientas para aumentarlos incluso si la Corte Suprema falla en su contra.

Los datos de inflación del Gobierno estadounidense muestran que los aranceles han comenzado a elevar gradualmente algunos precios, en particular los de bienes que se importan casi exclusivamente, como zapatos y muebles. Aun así, el ritmo general de las subidas de precios ha estado lejos de ser drástico.

La inflación anual aumentó al 3 % en septiembre, la tasa más alta desde enero, pero lejos del 9 % registrado durante la crisis inflacionaria posterior a la pandemia.

Los aranceles han tenido un impacto limitado por varias razones.

Trump retrasó la implementación de sus aranceles más importantes en múltiples ocasiones.

Las empresas acumularon existencias antes de la entrada en vigor de los aranceles de Trump.

Los socios comerciales extranjeros (con la notable excepción de China) optaron mayoritariamente por no tomar represalias, por lo que la guerra comercial global no se produjo como se esperaba.

Las empresas, en su mayoría, han asumido gran parte del coste de los aranceles.

Esto no significa que los aranceles sean insignificantes.

Según un análisis reciente de JPMorgan, las empresas han optado por pagar aproximadamente el 80 % del costo de los aranceles, al menos por ahora. Y lo que no se nota en el bolsillo, puede que se note en las perspectivas laborales: este impacto en las ganancias de las empresas ha contribuido a la desaceleración del mercado laboral estadounidense, afirma el economista de JPMorgan Michael Hanson.

Además, los consumidores podrían terminar pagando una mayor parte del costo de los aranceles en el futuro. Hay cada vez más indicios de que las empresas se están preparando para repercutir esos costos: informes recientes del Índice de Precios al Productor mostraron que las empresas están comenzando a subir sus precios mayoristas, lo que indica que muchas han alcanzado el límite de lo que pueden pagar antes de aumentar los precios para los clientes. Y los directores ejecutivos, en recientes conferencias telefónicas sobre resultados, dijeron que es inevitable que algunos precios suban.

“No hay nada gratis”, dijo Hanson. “Seguimos esperando que, en última instancia, los consumidores paguen la mayor parte de la factura de los aranceles”.

Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses, cansados ​​de la inflación, están molestos con la economía porque el efecto acumulativo de los precios altos ha estado causando estragos en ella durante los últimos cinco años, no específicamente por los aranceles. Según Moody’s, el hogar promedio gasta US$ 1.043 más al mes que a principios de 2021, en los mismos productos y servicios. Los salarios no han aumentado al mismo ritmo.

La inflación alcanzó su nivel más alto en cuatro décadas en 2022. Esto significa que toda una generación de estadounidenses nunca había experimentado una inflación tan vertiginosa como la de los últimos años.

Aunque la inflación —el ritmo de esos aumentos de precios— volvió a la normalidad, esos precios elevados aún no se han asentado en la mentalidad del país. La gente todavía se sorprende al comparar los precios actuales con los de hace tan solo unos años.

Por lo general, los aumentos de precios se producen gradualmente, en incrementos tan pequeños que apenas se notan. Y en el caso de algunos productos, como las nuevas tecnologías, los precios pueden incluso bajar con el tiempo a medida que aumenta la oferta; por eso ahora se puede conseguir un televisor 4K gigante de alta calidad por unos cientos de dólares, cuando hace unos años costaba miles.

Esto es algo distinto: el primer impacto inflacionario que muchos estadounidenses experimentaron aún no ha desaparecido, y los aranceles son un paliativo conveniente —aunque en gran medida inexacto— para combatir sus dificultades.

La Corte Suprema no es precisamente veloz como Sonic. Incluso con un caso acelerado, los magistrados podrían tardar varios meses en dictar sentencia. Mientras tanto, Trump puede seguir imponiendo sus aranceles, y las subidas de precios podrían empezar a afectar a la economía.

Pero si la Corte Suprema finalmente dictamina que la mayor parte de sus aranceles son ilegales, Trump tiene otras opciones, incluidas otras leyes que ya ha utilizado para aumentar algunos gravámenes a las importaciones. Estas podrían ser más restrictivas que su amplio uso de poderes de emergencia, pero no forman parte del caso actual ante la Corte Suprema.

Por ejemplo, la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 permite al presidente aumentar los aranceles por motivos de seguridad nacional. Trump la utilizó para incrementar los aranceles al acero, el aluminio y el cobre. La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 permite al presidente aumentar los aranceles a las naciones que se considere que violan los acuerdos comerciales. Y la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, aunque nunca se ha utilizado, permitiría al presidente aumentar los aranceles hasta un 50 % a los países si se cree que participan en prácticas comerciales discriminatorias.

Trump calificó el caso de “vida o muerte”. Pero el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, declaró el miércoles a Erin Burnett de CNN que no estaba de acuerdo con el presidente.

“Es un factor”, dijo Dimon. “Pero puede que no sea el factor decisivo” para que la economía estadounidense siga creciendo.

