¿Qué aeropuertos perderán vuelos si el cierre del Gobierno de EE.UU. continúa y qué debes hacer si tienes pasajes comprados?

Millones de estadounidenses que esperaban volar este mes podrían ver sus planes frustrados si el cierre del Gobierno se prolonga.

A partir del viernes, la administración de Trump reducirá los vuelos en 40 aeropuertos de todo el país si continúa el cierre.

Los 30 aeropuertos principales de la Administración Federal de Aviación (FAA) se encuentran entre los que figuran en una lista preliminar de los que se prevé que se verán afectados, según informó a CNN una fuente de la FAA con conocimiento directo de la situación.

Esto es lo que debes saber si la pesadilla de los viajes se convierte en realidad el viernes:

Los 30 aeropuertos principales de alto tráfico incluyen los tres centros de conexión más importantes de la ciudad de Nueva York y los grandes aeropuertos de Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Honolulu, Los Ángeles, Las Vegas, Miami, Phoenix, Seattle y la ciudad de Washington, indicó la fuente.

Se prevé que otros 10 aeropuertos del país se vean afectados.

“A medida que comencemos a implementar esta reducción de servicios, se limitará a estos 40 mercados de alto volumen de tráfico”, declaró el administrador de la FAA, Bryan Bedford. “Vamos a pedir a las aerolíneas que colaboren con nosotros para reducir sus horarios”.

El tráfico en los aeropuertos afectados se reducirá aproximadamente un 10 %.

Las aerolíneas fueron notificadas del plan apenas una hora antes de su anuncio, según informó una fuente de una aerolínea a CNN.

“Estamos colaborando con el Gobierno federal para comprender todos los detalles del nuevo mandato de reducción y nos esforzaremos por mitigar el impacto en pasajeros y transportistas”, declaró Airlines for America, la asociación comercial del sector, en un comunicado.

“Si vuelas el viernes o en los próximos diez días y necesitas estar allí o no quieres quedarte varado, te recomiendo reservar un boleto alternativo con otra aerolínea”, publicó Barry Biffle, director ejecutivo de Frontier Airlines, en Instagram.

“No reserves un billete básico. Por ejemplo, reserva en clase Económica con Frontier para poder aprovechar el valor del billete, ya que los cambios son gratuitos o puedes obtener un crédito”, escribió Biffle. “Si tu vuelo se cancela, las probabilidades de quedarte varado son altas, así que te recomiendo tener un billete de respaldo con otra aerolínea”.

Delta Air Lines y United Airlines ofrecen exenciones para que los pasajeros que no deseen volar puedan cambiar sus billetes sin cargos.

También es recomendable reservar directamente con la aerolínea en lugar de a través de una página web de terceros. Esto se debe a que, si tu vuelo se cancela, podrías tener que tratar con otra parte para resolver el problema.

Y trata de evitar reservar vuelos con escalas. Según el Grupo de Investigación de Interés Público de EE.UU., cuantas más escalas tenga que hacer para llegar a su destino, mayor será la probabilidad de que su vuelo se retrase o se cancele.

El cierre del Gobierno ha impedido que muchos empleados federales reciban su salario desde que comenzó el 1 de octubre.

Los controladores de tráfico aéreo y los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) son considerados empleados esenciales durante el cierre y se espera que vayan a trabajar. Sin embargo, no están recibiendo sueldo y algunos han tenido que buscar otras fuentes de ingresos para pagar sus facturas.

Según un análisis de CNN, se han reportado más de 400 casos de falta de personal en las instalaciones de la FAA desde que comenzó el cierre.

Con información de Pete Muntean, Alexandra Skores, Forrest Brown y Aaron Cooper, de CNN.