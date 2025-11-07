Gobierno de Trump pide que se suspenda la orden judicial que le exige realizar los pagos completos de los cupones del SNAP

Por Devan Cole y Tami Luhby, CNN

El Gobierno de Donald Trump solicitó a un tribunal federal de apelaciones que suspenda la orden de un juez que le obliga a cubrir íntegramente los beneficios del programa de cupones de alimentos del SNAP para decenas de millones de estadounidenses en noviembre.

La solicitud de emergencia, presentada el viernes por la mañana ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, se produce un día después de que un juez federal de Rhode Island dictaminara que el Departamento de Agricultura debe encontrar fondos adicionales para realizar los pagos, rechazando la decisión de la administración de financiar solo parcialmente el programa de beneficios alimentarios este mes.

El Departamento de Justicia, que representa al USDA, dijo al tribunal de apelaciones con sede en Boston que el juez de distrito John McConnell se extralimitó en sus funciones al emitir su orden el jueves por la tarde.

La decisión de McConnell, escribieron los abogados del Departamento de Justicia en documentos judiciales, “ha involucrado al Poder Judicial en las negociaciones sobre el cierre del Gobierno y bien podría prolongar la falta de fondos, agravando el problema que el tribunal, erróneamente, intentaba mitigar”.

“Esta orden judicial sin precedentes es una burla a la separación de poderes. Los tribunales no tienen ni el poder de apropiarse ni el poder de gastar”, escribieron .”No hay base legal para una orden que obligue al USDA a encontrar de alguna manera US$ 4.000 millones en los cojines del sofá, por así decirlo”.

A principios de esta semana, el USDA proporcionó fondos suficientes a los estados, que administran el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), para cubrir parcialmente los beneficios de noviembre, después de que McConnell ordenara a la agencia hacerlo la semana pasada. Dicha orden también fue apelada ante el Primer Circuito.

McConnell declaró el jueves que la administración debe proporcionar los fondos adicionales antes del final del viernes. La administración solicita al tribunal de apelaciones que intervenga antes de las 4 p.m. (hora de Miami) del viernes.

Los estados han estado procesando los pagos parciales de cupones de alimentos en plazos variables; algunos indican que los beneficiarios podrían comenzar a recibir su ayuda la próxima semana, mientras que otros señalan que podría demorar mucho más. Illinois anunció que comenzará a distribuir los fondos el viernes a quienes debían recibir sus beneficios a principios de mes, mientras que otros los recibirán a tiempo.

Casi 42 millones de estadounidenses reciben cupones de alimentos, con pagos distribuidos de forma escalonada a lo largo del mes.

