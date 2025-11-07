Israel denuncia presunto plan de Irán para atentar contra su embajadora en México. Teherán asegura que es mentira

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La Embajada de Israel en México dijo este viernes que el Gobierno de Irán tenía un plan para atentar contra su embajadora en el país, Einat Kranz Neiger, y que este fue neutralizado por autoridades de seguridad e inteligencia mexicanas. La Embajada de Irán en México rechazó los señalamientos, que describió como “un invento mediático”.

En un comunicado, la Embajada de Israel señaló que su Gobierno seguirá trabajando con otros para “frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus emisarios contra objetivos israelíes y judíos a nivel global”.

“No puede ignorarse que Irán ha manifestado reiteradamente su intención de eliminar al Estado de Israel. Con frecuencia, sus principales dirigentes formulan declaraciones públicas que incitan a la destrucción de Israel y a la violencia contra el pueblo judío”, agregó.

Israel acusa desde hace tiempo a Irán de planear ataques contra la comunidades judías e israelíes en el extranjero. En agosto, Australia expulsó al embajador iraní después de que su agencia de inteligencia determinara que Irán estaba detrás de al menos dos ataques antisemitas en territorio australiano.

Un funcionario de Estados Unidos también habló del supuesto plan en declaraciones a CNN. Según el funcionario, fue concebido por la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, se inició a finales del año pasado y ha sido contenido.

Las secretarías de Seguridad y de Relaciones Exteriores de México dijeron en un comunicado que no “cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México”.

“La Cancillería reitera su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país. Por su parte, la SSPC reafirma su colaboración respetuosa y coordinada, siempre en el marco de la soberanía nacional, con todas las agencias de seguridad que así lo soliciten”, señalaron.

En tanto, la Embajada de Irán dijo en su cuenta de X que la acusación de que su Gobierno tenía un plan contra la embajadora israelí “es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países (México e Irán) la cual rechazamos categóricamente”.

“De ninguna manera dañaremos la buena imagen de los mexicanos, nuestros amigos. Consideramos que traicionar los intereses de México es traicionar los propios. Respetar las leyes de México es nuestro máximo interés”, señaló en otra publicación.

La Embajada de Irán también negó que su Gobierno promueva el antisemitismo, un señalamiento que calificó de “gran mentira fabricada en la mente de los líderes racistas israelíes”.

Con información de Jennifer Hansler y Oren Liebermann.