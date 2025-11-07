La Corte Suprema permite que Trump pause los pagos completos de SNAP por ahora

Por John Fritze, Devan Cole y Tami Luhby, CNN

La jueza Ketanji Brown Jackson pausó temporalmente este viernes una orden de un tribunal inferior que requería que el Gobierno de Trump cubriera los beneficios completos de cupones de alimentos para decenas de millones de estadounidenses en noviembre, apoyando a la administración de manera temporal en una batalla legal que rápidamente se ha convertido en una confrontación definitoria del cierre del Gobierno.

El resultado es que el Departamento de Agricultura no tendrá que cumplir de inmediato con una orden de un tribunal inferior que le exigía transferir US$ 4.000 millones para ser gastados en el programa antes del final del día. La decisión, aunque temporal, podría poner en riesgo los beneficios completos para millones de estadounidenses que dependen del programa para alimentarse a sí mismos y a sus familias.

La orden no resuelve las cuestiones legales de fondo planteadas por el caso, y el Gobierno Trump ya se ha comprometido a utilizar fondos de contingencia para pagar parcialmente los beneficios. Más bien, la “suspensión administrativa” de Jackson congela cualquier acción adicional por parte de la administración para dar a un tribunal de apelaciones tiempo adicional para revisar el caso.

Jackson es la jueza asignada para manejar apelaciones de emergencia del Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito de Estados Unidos.

La batalla legal por los cupones de alimentos ha surgido como un punto central de presión entre los tres poderes durante el históricamente largo cierre del Gobierno porque es uno de los impactos más fáciles de entender y tangibles de esa situación hasta ahora. Lo que está en juego es la asistencia alimentaria de la que dependen casi 42 millones de personas.

No está claro cómo el caso afectará finalmente a los miles de millones de dólares gastados en financiamiento federal de SNAP.

La solicitud de emergencia del Gobierno de Trump a los jueces se produjo horas después de que el Departamento de Agricultura informara a los estados que estaba trabajando para cumplir con el fallo para financiar completamente el programa, fallo que fue emitido un día antes por el juez federal John McConnell en Rhode Island.

Este último movimiento legal ha inyectado más incertidumbre sobre si los beneficiarios de cupones de alimentos verán sus asignaciones completas en algún momento próximo.

El Gobierno había presentado una apelación de emergencia similar ante un tribunal federal de apelaciones con sede en Boston la mañana de este viernes, pero el tribunal aún no se había pronunciado para cuando el Departamento de Agricultura envió la orientación, que también decía que el proceso para hacer que la financiación total de noviembre estuviera disponible debería completarse más tarde ese viernes. El tribunal de apelaciones, en una breve orden la noche de este viernes, se negó a suspender temporalmente los pagos mientras revisaba el caso “lo más rápido posible”.

En su apelación de emergencia a la Corte Suprema, el Gobierno dijo: “Tal falta de financiamiento es una crisis. Pero es una crisis ocasionada por el fracaso del Congreso y que solo puede solucionarse mediante una acción congresional”.

“El fallo del tribunal de distrito”, dijo al máximo tribunal el procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, “es insostenible en todos los sentidos”.

El Gobierno decidió apelar la orden de McConnell después de que él dictaminara el jueves que el Gobierno debía proporcionar beneficios completos de SNAP para noviembre, en lugar de emitir únicamente beneficios parciales como había ordenado días antes.

Antes del último giro legal, varios estados se apresuraron a comenzar a emitir pagos completos de SNAP a sus residentes. Sin embargo, esto ha causado problemas, de acuerdo con la presentación del Gobierno ante la Corte Suprema.

Sauer dijo al tribunal que Wisconsin solicitó de inmediato que el 100 % de los beneficios de sus residentes se colocaran en sus tarjetas de transferencia de beneficios electrónicas. Pero el Departamento de Agricultura rechazó la solicitud porque aún no había tenido tiempo de cumplir con la orden de McConnell. Eso provocó que el estado excediera su carta de crédito por US$ 20 millones.

De manera similar, Kansas emitió beneficios completos por casi US$ 32 millones a aproximadamente 86.000 hogares en el estado, dijo Sauer.

Estas acciones han perjudicado a los estados que no se movieron rápidamente para emitir beneficios, continuó. No podrán recibir fondos para proporcionar pagos parciales a sus residentes bajo la orden anterior de McConnell.

Otros estados también han prometido que los beneficiarios empezarían a recibir sus asignaciones completas tan pronto como este viernes o durante el fin de semana.

Los residentes de Pensilvania que ya deberían haber recibido sus beneficios de SNAP este mes comenzarán a ver sus pagos completos reflejados en sus tarjetas de transferencia electrónica de beneficios este viernes, anunció el gobernador Josh Shapiro en una conferencia de prensa.

“Esperamos que para esta noche, alrededor de la medianoche, todas aquellas personas a quienes se les debía dinero durante la primera semana de este mes, que no lo habían recibido del Gobierno federal, reciban su dinero”, dijo Shapiro.

Mientras tanto, los gobernadores de Maryland y Nueva York dijeron que los beneficiarios podrían esperar comenzar a ver sus beneficios durante el fin de semana.

El programa de cupones de alimentos ha estado en un limbo legal desde el mes pasado, cuando funcionarios dijeron que los beneficiarios no recibirían sus pagos de noviembre debido a la falta de apropiaciones para el Gobierno.

La decisión provocó dos demandas, con dos jueces federales fallando la semana pasada que la agencia debe, al menos, recurrir a fondos de contingencia para proporcionar beneficios parciales este mes o, a su discreción, usar otros ingresos para financiar completamente las asignaciones de noviembre.

La agencia optó por financiar beneficios parciales, pero advirtió que podría tomar semanas o meses para que algunos estados recalcularan las asignaciones y distribuyeran la asistencia. Los demandantes en el caso de Rhode Island volvieron rápidamente a McConnell a principios de esta semana para argumentar que debía exigir al Departamento de Agricultura financiar completamente los beneficios para entregar el dinero rápidamente.

McConnell accedió. Dictaminó que el Gobierno no había actuado con la suficiente rapidez para asegurar que al menos los beneficios parciales llegaran a millones de beneficiarios del programa y que había actuado “de manera arbitraria y caprichosa” al decidir no otorgar los beneficios completos este mes.

“La gente ha pasado demasiado tiempo sin recibir apoyo”, dijo McConnell durante una audiencia el jueves. “No hacer los pagos ni siquiera por otro día es simplemente inaceptable”.

Bajo la decisión de McConnell, el Gobierno debía transferir ingresos arancelarios no utilizados adicionales, normalmente utilizados para apoyar programas de nutrición infantil, para poder pagar los beneficios completos del SNAP de noviembre.

Esta historia ha sido actualizada con más detalles.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.