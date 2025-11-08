Cortes de energía generalizados afectan a Ucrania tras ataque ruso con misiles y drones

Por Daria Tarasova-Markina y Tim Lister, CNN

Ucrania se enfrenta a cortes de energía generalizados después del lanzamiento de un asalto aéreo masivo por parte de Rusia en todo el país. El ataque causó la muerte de al menos dos personas, según las autoridades ucranianas.

Nueve regiones ucranianas fueron atacadas, según el presidente Volodymyr Zelensky, y el ataque ocurrió mientras muchos dormían.

La empresa estatal de energía Centrenergo describió el ataque como “el golpe más masivo a nuestras plantas termoeléctricas desde el inicio de la invasión a gran escala”.

Los ataques rusos ocurrieron en un momento en el que las bajas temperaturas alcanzaron un solo dígito en grados Celsius en toda Ucrania.

“El enemigo una vez más está lanzando ataques masivos contra la infraestructura energética de Ucrania”, dijo la ministra de Energía Svitlana Grynchuk.

Además, añadió, se implementaron cortes de emergencia en varias regiones, los cuales serán cancelados cuando el sistema eléctrico se restablezca. Los residentes de Kyiv se enfrentarán así a extensos cortes de energía durante el fin de semana, según los horarios publicados por las compañías energéticas.

Dos personas murieron y once resultaron heridas por un ataque con drones que impactó un edificio de apartamentos de nueve pisos en la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania. Un video capturó el momento en que el dron impactó en la oscuridad.

“Aquí no hay nada, solo edificios comunes”, dijo una mujer que se identificó como Maia.

“No sé cómo sobreviví, porque toda la metralla cayó sobre la cama donde estaba durmiendo”, dijo Larysa, otra residente del edificio.

“Nos reunimos rápidamente y empezamos a bajar. La gente gritaba. Se escuchaban gritos desde la calle”, añadió.

En total, diez personas han muerto a causa de los ataques rusos en las últimas 24 horas, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, y casi 50 resultaron heridas.

De los 45 misiles disparados por Rusia, algunos de ellos armas balísticas, la fuerza aérea ucraniana dijo que solo nueve habían sido interceptados. También se lanzaron unos 450 drones.

“26 misiles y 52 UAV[s] de ataque [drones] han sido registrados impactando en 25 localidades”, señaló, con muchas de las ofensivas ocurriendo en las regiones centrales de Poltava y Dnipropetrovsk así como en Kyiv.

“Es extremadamente difícil contrarrestar misiles balísticos y aerobalísticos”, dijo Zelensky en su discurso diario de la noche del sábado. “Solo unos pocos sistemas en el mundo pueden interceptar este tipo de misiles de manera efectiva, y para proteger todo nuestro territorio necesitamos muchos más de esos sistemas y más misiles para ellos”.

El presidente ucraniano dijo que Kyiv estaba trabajando con Estados Unidos para adquirir sistemas Patriot adicionales, un sistema de defensa aérea que ha demostrado ser capaz de interceptar misiles rusos.

Ucrania ha solicitado más ayuda a sus aliados para reponer sus defensas aéreas, así como misiles de mayor alcance para atacar instalaciones energéticas y militares rusas. Su solicitud de misiles Tomahawk estadounidenses fue rechazada por el presidente Donald Trump el mes pasado.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que los ataques fueron en respuesta a ofensivas ucranianas, e incluyeron misiles balísticos Kinzhal y otras armas en ataques contra “empresas del complejo militar-industrial ucraniano y las instalaciones de gas y energía de Ucrania que apoyaban sus operaciones”.

Los frecuentes ataques a la infraestructura energética han dañado seriamente la producción de gas ucraniano y causado apagones extensos en todo el país. Las autoridades ucranianas han anunciado que tendrán que recurrir a costosas importaciones de gas europeo para cubrir el déficit.

“A pesar de los planes del enemigo, Ucrania tendrá luz y calefacción este invierno”, dijo la ministra de Energía Grynchuk.

Las fuerzas militares y de seguridad ucranianas también han intensificado los ataques con drones y misiles contra refinerías rusas y otras infraestructuras como oleoductos y estaciones de bombeo en los últimos meses.

Este sábado, drones ucranianos llevaron a cabo lo que un funcionario ruso describió como un “ataque masivo” contra instalaciones energéticas en la región de Volgogrado, un objetivo frecuente de Ucrania.

Una subestación fue alcanzada, según Andrey Bocharov, el gobernador regional, quien dijo que el suministro eléctrico fue restablecido varias horas después del ataque.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.