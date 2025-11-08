La FAA detiene vuelos de aviones de carga MD-11 y exige inspecciones tras accidente de UPS que deja a una comunidad de luto

Por Alaa Elassar, CNN

Las cenizas se han asentado sobre el vecindario calcinado de Louisville, donde nueve personas siguen desaparecidas y las familias se aferran a la esperanza mientras los investigadores examinan los restos del mortal accidente del avión de carga de UPS ocurrido el martes.

Una aeronave McDonnell Douglas MD-11 se precipitó desde el cielo en Kentucky sobre una comunidad cercana al aeropuerto, dejando al menos 14 muertos y un rastro de fuego que consumió negocios y obligó a víctimas aterrorizadas a saltar por las ventanas para escapar del infierno.

Tras el accidente del martes, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) dejó en tierra todos los aviones MD-11 y MD-11F hasta que cada uno sea sometido a una inspección exhaustiva.

La orden emitida este sábado fue motivada por el accidente del martes, en el cual “el motor y el pilón del lado izquierdo se desprendieron del avión durante el despegue”. La FAA advierte que “la condición insegura probablemente exista o se desarrolle en otros productos del mismo diseño”.

Más temprano este sábado, UPS y FedEx anunciaron que dejarán en tierra de inmediato toda su flota de aviones MD-11, mientras los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) reúnen cada fragmento de evidencia para reconstruir lo que sucedió en esos últimos segundos antes del impacto.

Ha sido un año marcado por tragedias aéreas, y este accidente plantea la misma pregunta inquietante: ¿qué salió mal esta vez? Esto es lo que sabemos hasta ahora.

Poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, el motor y el pilón, que sostiene el motor, se desprendieron del ala izquierda del vuelo 2976 de UPS mientras aceleraba para el despegue, informó la NTSB.

Los investigadores aún no han determinado la causa del incidente, pero los operadores están actuando con la máxima precaución hasta obtener respuestas.

“Por precaución y en interés de la seguridad, hemos tomado la decisión de dejar temporalmente en tierra nuestros MD-11”, dijo UPS en un comunicado. “Nada es más importante para nosotros que la seguridad de nuestros empleados y las comunidades a las que servimos”.

Los aviones McDonnell Douglas MD-11 se utilizan exclusivamente para operaciones de carga y representan aproximadamente el 9 % de la flota de UPS. La empresa dijo que tenía planes de contingencia para operar temporalmente sin ellos.

FedEx, la única otra aerolínea importante de Estados Unidos que opera el MD-11, también los dejará en tierra para “una revisión exhaustiva de seguridad basada en la recomendación del fabricante”, dijo un portavoz en un comunicado.

Las decisiones se producen tras las recomendaciones de Boeing, que se fusionó con McDonnell Douglas en 1997.

El avión de carga de UPS que se estrelló tenía 34 años. Aunque eso puede considerarse viejo para un avión de pasajeros, no es tan inusual en el mundo del transporte aéreo y no hay indicios iniciales de que la edad del McDonnell Douglas MD-11 haya sido un factor en el accidente mortal.

La NTSB publicará un informe preliminar en un plazo de 30 días, pero la investigación podría concluir en 18 a 24 meses, de acuerdo con Jim Brauchle, abogado de aviación del bufete Motley Rice y exnavegante de las Fuerzas Armadas de EE.UU.

Las grabadoras de voz de la cabina y el motor y pilón que se desprendieron del ala del avión han sido trasladadas a una instalación segura, donde están siendo examinados, dijo el investigador de la NTSB Todd Inman durante una conferencia de prensa el viernes.

El motor fue encontrado en el suelo y ayudará a los investigadores a determinar qué pudo causar el accidente, según la analista de aviación de CNN, Mary Schiavo.

“Eso es una gran pista y le da a la (NTSB) una buena idea de cómo comenzó todo esto”, dijo Schiavo.

El hecho de que el motor se desprendiera del avión antes del impacto final y la bola de fuego posterior sugiere una “falla no contenida del motor, lo que significa que el motor expulsa piezas”, dijo Schiavo.

Es posible que piezas desprendidas de un motor averiado hayan impactado otras partes clave del avión, y es probable que el motor rompiera el tanque de combustible del ala al desprenderse del avión, agregó.

Los investigadores también recuperaron dos horas de audio nítido de la cabina del avión de carga de UPS que confirmó que la tripulación completó las listas de verificación estándar y los informes previos al despegue, dijo Inman, antes de lo que describió como un rodaje de despegue “sin incidentes”.

La transcripción de la grabación se hará pública en varios meses, una vez que la mayoría de los informes de la agencia estén completados, dijo Inman.

Inman también confirmó que la aeronave había pasado recientemente por una revisión de mantenimiento mayor en San Antonio, y aclaró que los informes anteriores sobre que el avión alcanzó los 145 metros eran inexactos. Los datos ahora muestran que el jet solo ascendió a unos 30 metros sobre el nivel del suelo antes de estrellarse.

“El mantenimiento será clave: qué se le hizo exactamente a la aeronave, quién lo hizo, qué piezas se reemplazaron, qué procedimientos se siguieron y quién supervisó el trabajo”, dijo Schiavo.

Añadió que los investigadores estarán particularmente interesados ​​en determinar qué motores u otras piezas se pudieron haber retirado o reemplazado durante el mantenimiento.

Residentes que viven cerca del lugar del accidente y negocios locales que enfrentan pérdidas económicas significativas y que sufrieron angustia emocional han presentado una demanda contra UPS, Boeing y General Electric.

Los demandantes acusan a las empresas de imprudencia y negligencia, lo que “trastornó la vida y el sustento” de muchos en la comunidad de Louisville, según la demanda presentada ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Kentucky.

La demanda alega que el accidente del Boeing McDonnell Douglas MD-11 era prevenible y que los acusados deben rendir cuentas por el “trauma, miedo e incertidumbre” que sus acciones han causado, según la denuncia presentada por el bufete de abogados Morgan & Morgan.

Un portavoz de Boeing dijo a CNN que no tienen comentarios sobre la demanda, pero que están apoyando la investigación de la NTSB y expresan sus condolencias a las familias y amigos de las víctimas.

“Nuestros pensamientos están con todos los involucrados”, dijo un portavoz de UPS a CNN. “No hacemos comentarios sobre litigios pendientes.”

General Electric no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

“Esta tragedia ha destrozado innecesariamente la vida de muchos en la comunidad de Louisville”, dijeron los abogados Mike Morgan, Rene Rocha y Tanner Shultz en un comunicado. “Estamos comprometidos a descubrir la verdad y no nos detendremos ante nada para lograr justicia”.

La demanda también destaca el historial problemático de seguridad del avión MD-11 de Boeing, calificándolo como uno de los aviones comerciales más propensos a accidentes que siguen en servicio. El documento cita accidentes anteriores, incluido el accidente mortal de un FedEx MD-11 en Tokio en 2009, y alega que defectos o fallas de diseño similares en el MD-11 de Boeing pudieron haber causado o contribuido al accidente del 4 de noviembre.

Los demandantes argumentaron que las modificaciones realizadas por UPS para convertir el avión en un modelo de carga podrían haber influido. La demanda también señala a los motores CF6 de GE, involucrados en múltiples incidentes catastróficos, como otro posible factor en el desastre.

Primero vino el fuego, con una columna de llamas rojas y humo negro retorciéndose a través del atardecer. Luego, los gritos.

Nueve personas siguen desaparecidas, y las autoridades no creen que haya más sobrevivientes.

El avión se estrelló contra Grade A Auto Parts, una instalación de partes y reciclaje automotriz donde aún no se ha localizado a tres empleados.

“Parecía realmente la furia del infierno a su alrededor”, recordó el CEO Sean Garber, describiendo un video que vio donde una “enorme bola de fuego” envolvía su negocio mientras sus empleados gritaban y huían de las llamas.

Entre los empleados desaparecidos está John Loucks, un querido tío de 52 años que trabajó intermitentemente en Grade A Auto Parts durante al menos una década.

“Da mucho miedo”, dijo su sobrino Justin Loucks a CNN. “¿Murió en el impacto? ¿Cayó en algún lugar del bosque?”

“Nos dijeron que las pruebas de ADN podrían tardar semanas o incluso más”, añadió.

“Los agentes de policía dijeron que todavía se están recuperando muchos restos y que muchos de ellos son irreconocibles”.

Las autoridades de Kentucky dijeron que se cree que tres miembros de la tripulación del avión de carga se encuentran entre los fallecidos. UPS los identificó el jueves como el capitán Richard Wartenberg, el primer oficial Lee Truitt y la oficial de ayuda internacional, capitana Dana Diamond.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Aaron Cooper, Lauren Mascarenhas, Isabel Rosales, Dalia Faheid, Jason Morris y Taylor Galgano, de CNN, contribuyeron a este informe.