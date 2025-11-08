¿Por qué una misión sin precedentes de la NASA está a punto de emprender un sinuoso viaje a Marte?

Por Jackie Wattles, CNN

Las naves espaciales gemelas están a punto de emprender un viaje sinuoso e inédito a Marte, donde investigarán por qué el árido planeta rojo comenzó a perder su atmósfera hace miles de millones de años.

La misión, denominada EscaPADE, buscará una trayectoria orbital sin precedentes, según la empresa aeroespacial Advanced Space, que apoya el proyecto. De tener éxito, podría constituir un caso de estudio crucial que brinde una flexibilidad extraordinaria a futuras misiones de ciencia planetaria.

La misión robótica planea permanecer un año en órbita baja antes de dirigirse a su destino. El proyecto forma parte del programa SIMPLEx (Misiones Pequeñas e Innovadoras para la Exploración Planetaria) de la NASA, cuyo objetivo es impulsar a investigadores y empresas a idear formas de usar pequeñas naves espaciales para realizar investigaciones científicas a un costo mínimo.

EscaPADE, acrónimo de Exploradores de la Dinámica de Escape y Aceleración del Plasma, liderado por la Universidad de California, en Berkeley, es uno de los proyectos más ambiciosos.

“No usamos la palabra ‘barato’. Decimos ‘de alto valor’”, bromeó Jeff Parker, director de tecnología de Advanced Space, con sede en Colorado, empresa que participa en el proyecto junto con Rocket Lab, con sede en California. “Estamos aportando ciencia al nivel de misiones que cuestan cientos de millones de dólares, pero con un presupuesto reducido”.

El costo de EscaPADE fue inferior a US$ 100 millones, en comparación con los aproximadamente de US$ 300 a US$ 600 millones que cuestan otros satélites de la NASA en órbita alrededor de Marte.

El lanzamiento de la nave espacial está programado para las 14:45 (hora de Miami) del domingo desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. Será la primera vez que este nuevo vehículo de lanzamiento transporte carga valiosa a bordo.

El intento de lanzamiento podría verse afectado por el cierre del Gobierno si se retrasa después de este fin de semana. Blue Origin declaró que ha estado trabajando estrechamente con la FAA (Administración Federal de Aviación) para garantizar que el próximo lanzamiento de la misión EscaPADE a Marte desde New Glenn pueda llevarse a cabo.

Normalmente, las naves espaciales destinadas a Marte esperan hasta que el planeta esté en la alineación óptima con la Tierra durante un período denominado “ventana de transferencia”. Estas oportunidades de lanzamiento abarcan unas pocas semanas y se producen aproximadamente cada 26 meses, lo que permite a las naves espaciales realizar una trayectoria rápida hacia el planeta rojo.

Cuando se concibió originalmente, se esperaba que EscaPADE siguiera una trayectoria directa.

Sin embargo, una serie de retrasos en los lanzamientos, cambios en los planes de la misión y otros problemas de sincronización dejaron a los orbitadores sin transporte cuando se cerró la última ventana de transferencia a Marte a finales de 2024.

En lugar de esperar la siguiente oportunidad óptima en 2026, los diseñadores de la misión optaron por una solución creativa: idearon un enfoque de “lanzamiento y permanencia en órbita” que permitiría a EscaPADE despegar cualquier día del año y llegar a Marte con combustible de sobra.

“La idea es hacer el lanzamiento en cualquier momento, permanecer en órbita hasta que los planetas estén perfectamente alineados y luego partir en el viaje interplanetario a Marte”, explicó Parker.

Tras el despegue, las naves gemelas EscaPADE se adentrarán en el espacio profundo. Pero en lugar de dirigirse hacia Marte, los dos orbitadores apuntarán al Punto de Lagrange 2, o L2, un punto de equilibrio cósmico situado a unos 1,5 millones de kilómetros (930.000 millas) de la Tierra.

Los puntos de Lagrange son especiales porque actúan como pozos gravitacionales en los que la atracción del Sol y la Tierra se encuentran en perfecto equilibrio. Estas condiciones permiten que las naves espaciales permanezcan en órbita sin ser arrastradas.

El punto L2 también ofrece “un entorno de radiación muy favorable” para el espacio exterior, señaló Parker, donde la nave espacial “permanecerá en una órbita muy alta, fuera de los cinturones de radiación”.

La nave espacial describirá entonces una órbita en forma de riñón alrededor de L2 hasta que se abra la ventana de transferencia a Marte el próximo año. Los vehículos EscaPADE orbitarán brevemente la Tierra en noviembre de 2026, lo que les permitirá finalmente emprender su viaje hacia Marte.

Independientemente del día del lanzamiento de EscaPADE, ambas naves entrarán en órbita marciana en septiembre de 2027.

Sin embargo, este innovador plan tiene sus inconvenientes.

“Los componentes de las naves espaciales sufren desgaste en el espacio”, afirmó Parker. “Por lo tanto, esto siempre implica un cierto riesgo”.

Aceptando este riesgo adicional, explicó Parker, es necesario para reducir los costos. Y esto significa que los operadores de la misión deben reconocer que el éxito no está garantizado.

Otras misiones de bajo costo realizadas bajo el programa SIMPLEx de la NASA han fracasado debido a diversos contratiempos, como Lunar Trailblazer, que finalizó por problemas de comunicación, y LunaH-Map, que sufrió retrasos en el lanzamiento que dejaron la nave espacial en condiciones subóptimas.

De tener éxito, EscaPADE podría ser el primer gran logro en la campaña de la NASA para realizar ciencia planetaria a bajo costo. Y, según Parker, solo se necesita una misión exitosa para que el programa valga la pena.

“Si el programa SIMPLEx, pionero en estas misiones de alto valor, tiene éxito en una de cada tres, su valor sigue siendo mucho mayor que el de las misiones tradicionales de costo elevado”, afirmó Parker.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.