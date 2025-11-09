El Senado logra un acuerdo para extender la financiación del gobierno; una señal de que el cierre está a punto de terminar

Por Manu Raju, Ted Barrett y Alison Main, CNN

Se logró un acuerdo bipartidista en el Senado para financiar al gobierno hasta el 30 de enero y para programar una votación sobre un proyecto de ley de la Ley de Cuidado de Salud Asequible en diciembre, en una señal importante de que el cierre del gobierno está a punto de terminar, según una fuente familiarizada con el asunto.

El acuerdo incluye una reversión de los despidos de empleados federales realizados por Trump y disposiciones para prevenir tales acciones en el futuro, dijo la fuente. También garantizaría que los cupones de alimentos estén financiados hasta el año fiscal 2026.

Los senadores Angus King, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan negociaron el acuerdo en nombre de los demócratas.

El acuerdo emergente incluiría una nueva medida provisional para extender la financiación del gobierno hasta enero y estaría vinculada a un paquete más amplio para financiar completamente varias agencias clave.

La legislación más amplia incluiría tres proyectos de ley de asignaciones anuales completas que abordan la construcción militar y asuntos de veteranos, la rama legislativa y el Departamento de Agricultura.

Eso incluye US$ 203,5 millones en nuevos fondos para mejorar las medidas de seguridad y protección para los miembros del Congreso, además de US$ 852 millones para la Policía del Capitolio de EE.UU., según un resumen proporcionado por la principal asignadora demócrata, la senadora Patty Murray, del proyecto de ley para financiar la rama legislativa.

El acuerdo no incluiría una extensión de los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que están por expirar —una exigencia clave de los demócratas—, pero garantizaría una votación en el Senado sobre el tema en una fecha posterior.

No hay garantías de que la extensión de los subsidios del ACA se convierta en ley.

La fuente dijo que los demócratas reconocen que la nueva postura estricta del presidente Donald Trump contra la extensión de los subsidios del ACA impide una verdadera posibilidad de alcanzar un acuerdo bipartidista sobre ese tema, por lo que varios de ellos están dispuestos a conformarse solo con una votación independiente para poner fin a la crisis cada vez peor del cierre.

Todavía hay algunos puntos clave que deben resolverse antes de que el gobierno pueda reabrir, según la fuente. El principal de ellos es la demanda de los demócratas de reincorporar a los trabajadores federales despedidos por la administración de Trump.

Dos fuentes dijeron a CNN que podría haber reversión de algunas de las reducciones de personal que ocurrieron durante el cierre en todo el gobierno federal.

Se desconoce cuándo podrían ocurrir las votaciones, debido a que las negociaciones finales se desarrollan entre bastidores. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, indicó que la votación inicial podría tener lugar incluso este domingo.

El Senado votaría primero para considerar la medida provisional aprobada por la Cámara de Representantes, lo que significa que ocho demócratas tendrían que apoyarla para que avance. Luego, el Senado enmendaría ese proyecto de ley con el paquete de financiación más amplio negociado entre los dos partidos.

Si el proyecto de ley pasa en el Senado, tendrá que regresar a la Cámara de Representantes para su aprobación final y así enviarlo al escritorio de Trump para reabrir el gobierno. El proceso podría tardar varios días más en completarse.

