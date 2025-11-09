Reino Unido y Alemania acusan a Rusia de amenazar sus satélites. Esto es lo que significa

Por Lauren Kent, CNN

Alemania y el Reino Unido han advertido de la creciente amenaza que suponen los satélites espaciales rusos y chinos, que han sido detectados regularmente espiando satélites utilizados por potencias occidentales.

En las últimas semanas, estos países han destacado los frecuentes casos de Rusia de seguimiento, interferencia y bloqueo de sus satélites en el espacio.

“Las acciones de Rusia, especialmente en el espacio, representan una amenaza fundamental para todos nosotros. Una amenaza que ya no podemos ignorar”, declaró el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, en una conferencia de líderes de la industria espacial celebrada en Berlín en septiembre.

Atacar satélites de comunicaciones puede afectar a aspectos como las imágenes satelitales, las telecomunicaciones y el acceso a internet de banda ancha por satélite. Interrumpir los sistemas de navegación y posicionamiento puede repercutir tanto en las operaciones militares como en la aviación civil, según el centro de estudios global RAND.

Las advertencias surgen tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania, que ya se extiende por tres años. Funcionarios ucranianos dicen que Moscú ha incrementado su cooperación con China, y que Beijing realiza reconocimientos satelitales del territorio ucraniano en su nombre.

Esto es lo que dicen los funcionarios y expertos sobre las amenazas de los satélites en el espacio.

Pistorius señaló que recientemente se detectaron dos satélites de reconocimiento rusos rastreando dos satélites IntelSat, utilizados por las Fuerzas Armadas alemanas y sus aliados. IntelSat es un proveedor de servicios satelitales comerciales cuya flota es utilizada por gobiernos y empresas en Estados Unidos y Europa.

“Rusia y China han expandido rápidamente sus capacidades de guerra espacial en los últimos años: pueden interferir, cegar, manipular o destruir cinéticamente satélites”, agregó Pistorius, al anunciar un aumento multimillonario en la financiación de los programas espaciales alemanes.

El jefe del Comando Espacial del Reino Unido también dio la voz de alarma, diciendo que los satélites rusos están acechando los activos británicos en el espacio, además de interferirlos semanalmente.

“Tienen a bordo cargas útiles capaces de detectar nuestros satélites e intentan recopilar información de ellos”, declaró el general de división Paul Tedman a la BBC el mes pasado. Las interferencias se realizan mediante infraestructura terrestre. Rusia lleva años desarrollando capacidades de guerra electrónica en el contexto del conflicto en Ucrania.

Por otra parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, volvió a advertir este año sobre los planes de Rusia para desarrollar armas nucleares en el espacio con el fin de inutilizar y destruir satélites.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró públicamente que Moscú no tiene intención de desplegar armas nucleares en el espacio. Sin embargo, Rusia vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que instaba a los Estados miembros a no desarrollar armas nucleares espaciales para 2024. China se abstuvo en la votación.

En general, a las fuerzas espaciales les resulta relativamente sencillo detectar y localizar satélites extranjeros, pero es difícil determinar sus capacidades e intenciones exactas.

Según el experto Clayton Swope, subdirector del Proyecto de Seguridad Aeroespacial del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, las autoridades hacen suposiciones sobre la intención de los satélites rusos basándose en su ubicación en el espacio, los objetos que se encuentran cerca y los patrones históricos de lo que han hecho satélites similares.

Por ejemplo, si un satélite ruso permanece durante un largo período cerca de un satélite de comunicaciones europeo, las autoridades pueden deducir que está allí para espiar.

Los expertos creen que los satélites rusos que se acercaron a los dos satélites IntelSat utilizados en parte por Alemania estaban allí para interceptar señales.

Mientras tanto, en órbitas más bajas, satélites rusos ya han probado “objetos que parecen armas y han disparado proyectiles”, según declaró Swope a CNN. Las autoridades pueden identificar satélites con apariencia similar a los equipados con proyectiles para determinar si representan una amenaza física para los activos de otros países.

“Los rusos tienen un historial de utilizar ese tipo de satélites para vigilar a otros satélites, de manera que la gente podría pensar que se trata de una célula durmiente, esperando para atacar en cualquier momento”, dijo Swope.

“Es muy difícil distinguir entre una amenaza en el sentido de un arma y una amenaza en el sentido de la recopilación de inteligencia”, añadió. “A veces, realmente se trata de adivinar mucho sobre las capacidades de un satélite, así como sobre las intenciones del operador”.

La agencia espacial rusa ya ha minimizado anteriormente el peligro de sus pruebas de armas en el espacio.

Alemania y el Reino Unido son los últimos países en dar la voz de alarma. Estados Unidos y Francia advirtieron hace más de una década que satélites rusos parecían estar espiando y recopilando información sobre sus activos, incluidos satélites comerciales.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo en 2015 que un satélite militar ruso se había situado cerca de dos satélites Intelsat, lo que llevó a Estados Unidos a contactar con Moscú para preguntar sobre sus movimientos, que muchos describieron entonces como “misteriosos”.

Luego, en 2017, después de que Francia e Italia lanzaran conjuntamente un satélite de inteligencia, los satélites rusos no tardaron en acercarse para observarlo, según Juliana Suess, investigadora de políticas de seguridad del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP).

“Este tipo de comportamientos no son del todo nuevos, pero creo que también deben analizarse en el contexto de Ucrania y de las violaciones del espacio aéreo que Rusia está cometiendo en el espacio aéreo de la OTAN”, declaró Suess a CNN en referencia a los recientes informes de espionaje e interferencia satelital. “Todo esto debe considerarse en un contexto más amplio”.

Expertos consultados por CNN dijeron que China representa una amenaza tan grande como Rusia, si no mayor.

Si bien las amenazas de Rusia son más apremiantes para Europa debido a su proximidad, “la potencia espacial mucho mayor es, obviamente, China”, dijo Suess. Los analistas han observado sofisticadas maniobras chinas en el espacio, cuyo objetivo es acercarse a otros satélites “a velocidades increíblemente altas y con una precisión que, en mi opinión, ha causado gran preocupación en Occidente”.

Algunas de las capacidades de China han suscitado preocupación internacional, según un analista de SWP. Por ejemplo, China ha probado un satélite con un brazo robótico capaz de cambiar la órbita de otros satélites.

China también tiene “mucho más dinero para operar en el espacio”, dijo Suess. “Por el momento, no veremos un gran crecimiento espacial por parte de Rusia. Sus recursos están demasiado limitados para ello”.

Según Swope, analista del CSIS, las actividades de Beijing en el espacio son muy activas y sus objetivos son más bien opacos.

“No siempre sabemos lo que están haciendo, y hacen muchas cosas diferentes que dejan a mucha gente perpleja”, añadió Swope.

Alemania anunció que destinará hasta 35.000 millones de euros (US$ 40.200 millones) a proyectos espaciales durante los próximos cinco años.

“Es una cifra importante, sin duda. Creo que también refleja que existe cierta voluntad política para ponerse al día y, ya sabes, impulsar las cosas”, dijo Suess. Pero también recalcó que la carrera espacial es un proceso continuo, sin un final a la vista. “Europa en su conjunto tiene mucho terreno que recuperar. Alemania, desde luego, tiene mucho terreno que recuperar”.

Un portavoz del Ministerio de Defensa alemán declaró a CNN que sus medidas de adquisición relacionadas con el espacio ascenderán a unos 1.900 millones de euros (US$ 2.200 millones) en 2025, “pero crecerán significativamente en los próximos años”.

El Gobierno británico también anunció su compromiso de aumentar el gasto en defensa este año, y una revisión estratégica de las capacidades británicas destacó que “debe prestarse mayor atención a los dominios espacial, cibernético y electromagnético”. El Reino Unido anunció en octubre que está probando sensores para detectar amenazas láser en el espacio como parte de las medidas para proteger los satélites británicos.

Pero un análisis del grupo de expertos Chatham House, con sede en Londres, argumentó que se necesita una inversión aún mayor a corto plazo, y que la revisión estratégica no reconoció la verdadera urgencia de las amenazas en el espacio, lo que pone al país en riesgo de quedarse atrás.

Mientras tanto, Francia ha insistido en la necesidad de contar con lo que denominan “satélites guardaespaldas”; es decir, satélites cuya función sea proteger a otros satélites, según declaró Swope. Añadió que el diseño de estos satélites es una incógnita, ya que su desarrollo continúa.

Según los analistas, Estados Unidos aún conserva una ventaja histórica en el espacio tras haber invertido mucho más en los últimos años. Sin embargo, sus aliados europeos podrían beneficiarse de esta ventaja mediante la cooperación en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y otras alianzas.

En 2019, la OTAN declaró que el espacio es un “dominio operacional” para la alianza transatlántica y, años después, anunció que el Artículo 5 se aplicaría en el espacio. El Artículo 5 establece que un ataque contra un miembro de la OTAN es un ataque contra todos sus miembros. Sin embargo, analistas de RAND han argumentado que la OTAN necesita acelerar su programa espacial o corre el riesgo de quedarse corta en un momento crítico.

Si bien quedarse atrás es una preocupación real, particularmente en comparación con los avances de China, también hay evidencia de que Rusia no ha integrado sus sistemas satelitales en su infraestructura militar tan bien como muchas otras potencias espaciales.

Suess citó el ejemplo de un avión de combate ruso derribado en Ucrania que, según se encontró, tenía un sistema de navegación ruso integrado, pero también un GPS comercial pegado al panel de control. Los analistas también han visto indicios de que Rusia está adquiriendo imágenes satelitales comerciales del mercado privado, lo que sugiere que sus propias capacidades no son suficientes.

“Según testimonios anecdóticos en Ucrania, hemos visto que Rusia no tiene el nivel de confianza que cabría esperar en sus propios sistemas”, añadió Suess.

