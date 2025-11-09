Sheinbaum presenta el Plan Michoacán para contener la violencia: despliegue de más militares y una inversión millonaria

Por CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este domingo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en medio de la ola de violencia que azota al estado y que llega días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante un evento público en Día de Muertos.

El crimen ha generado indignación, reacciones de diversos actores políticos y protestas en Michoacán. Manzo, que encabezaba la alcaldía de Uruapan desde el 1 de septiembre de 2024, murió la noche del sábado 5 de noviembre tras ser atacado con arma de fuego en una plaza pública del centro de este municipio del estado de Michoacán, en el suroeste de México.

Días más tarde, la Fiscalía de Michoacán identificó a un adolescente de 17 años como el presunto autor material del homicidio, quien fue abatido momentos después en el mismo lugar del ataque.

La viuda de Manzo, Grecia Quiroz, fue designada por el Congreso de Michoacán para ocupar el cargo que desempeñaba su esposo. “Apagaron su vida, pero no lo callarán”, dijo Quiroz ante el Congreso estatal en su primer discurso como alcaldesa sustituta de Uruapan. “Jamás lo callarán”, agregó.

Durante la presentación del plan, Sheinbaum detalló que el plan consta de 12 ejes y más de 100 acciones, con una inversión superior a 57.000 millones de pesos (unos US$ 3.090 millones), de los cuales una parte provendrá de inversión mixta.

“Se trata de hacer todavía más austeridad republicana para poder destinar todos los recursos a nuestro país, al pueblo de México”, dijo durante el acto celebrado en Palacio Nacional, acompañada por todo su gabinete.

“Personalmente daré seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán y daremos cuentas públicas de los avances del plan cada mes en la mañanera del pueblo”, agregó.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó sobre el despliegue de la Operación Paricutín, diseñada para contener la violencia, combatir la extorsión y evitar el tráfico de drogas en la región.

“Estas acciones buscan detener a los generadores de violencia y afectar sus capacidades económicas y operativas”, explicó Trevilla.

El operativo incluye un total de 10.506 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional:

1.980 elementos adicionales que se suman esta semana a los 4.386 ya desplegados.

4.140 elementos más dedicados a “sellar” las fronteras del estado con Jalisco, Colima y el Estado de México.

Helicópteros, drones, sistemas antidron, vehículos desminadores y células contra explosivos.

En la zona agrícola, se destinarán 860 militares para proteger la producción de aguacate y 820 para la de limón, dos de las principales actividades económicas afectadas por la extorsión.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, subrayó que la pacificación de Michoacán “es una prioridad nacional que requiere del compromiso de todos los niveles de gobierno”.

El plan federal fortalecerá cuatro ejes operativos:

Atención a las causas de la violencia mediante programas sociales y educación. Consolidación de la Guardia Nacional y fortalecimiento de la Guardia Civil de Michoacán, con nuevo equipamiento y capacitación. Reforzamiento de inteligencia e investigación, con tecnología y unidades especializadas para combatir la extorsión. Incremento del estado de fuerza en municipios con mayor incidencia delictiva.

Entre las medidas concretas destacan la creación de un protocolo homologado de atención a víctimas de extorsión, la instalación de subsedes de la Unidad Antiextorsión y la capacitación avanzada de los operadores del 089, línea que recibirá denuncias anónimas exclusivas para Michoacán.

“El compromiso es que cada elemento sirva con honor y eficacia”, afirmó Harfuch, quien junto con Trevilla visitará esta semana Uruapan y otros municipios a solicitud de la alcaldesa Grecia Quiroz.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encargado del eje económico, anunció un impulso a la inversión y generación de empleo.

El Gobierno federal planea ampliar los programas de becas y apoyo educativo, además de fomentar la cultura para la paz y proyectos productivos comunitarios. En la elaboración del plan participaron alcaldes, operadores turísticos, organizaciones, líderes religiosos, integrantes de comunidades indígenas, entre otros.

El programa incluye, según Ebrard:

Más de 30.000 millones de pesos en programas sociales durante 2026, que beneficiarán a más de 1 millón de habitantes.

Inversión en infraestructura carretera, electrificación y alumbrado público.

Inversión en educación, cultura y empleo para jóvenes en zonas de alto riesgo.

Sheinbaum anunció que dará seguimiento personal al plan cada 15 días y que su Gobierno informará mensualmente sobre los avances durante su conferencia de prensa diaria.

El asesinato del alcalde de Uruapan ha puesto el foco en la crisis de seguridad que se vive en Michoacán, que se suma al de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, quien fue encontrado muerto en octubre tras alertar del riesgo que corría por denunciar las extorsiones del crimen organizado.

Con información de Rocío Muñoz-Ledo, Mauricio Torres y Uriel Blanco de CNN en Español.