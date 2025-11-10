Qué es el Día de los Veteranos en EE.UU: origen y por qué se celebra

CNN en Español

El Día de los Veteranos es un festivo en honor a hombres y mujeres que han servido en las fuerzas armadas de EE.UU. que se celebra el 11 de noviembre, en el aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial.

Según los datos más recientes del Centro Nacional de Análisis y Estadísticas de Veteranos:

Hay aproximadamente 19,5 millones de veteranos en Estados Unidos.

Hay aproximadamente 2 millones de mujeres veteranas.

11 de noviembre de 1918 – El armisticio que pone fin a la Primera Guerra Mundial comienza a las 11 am.

1919 – El presidente de EE.UU. Woodrow Wilson proclama el 11 de noviembre como el Día del Armisticio.

11 de noviembre de 1921 – El primer Soldado Desconocido es enterrado de nuevo en el Cementerio Nacional de Arlington. La tumba tiene inscritas las palabras: “Aquí descansa en honrada gloria un soldado estadounidense conocido pero por Dios”.

13 de mayo de 1938 – El Día del Armisticio se convierte en feriado federal.

1 de junio de 1954 – El presidente Dwight Eisenhower firma un proyecto de ley que cambia el Día del Armisticio al Día de los Veteranos para incluir a todos los veteranos de EE.UU.

30 de mayo de 1958 – Los soldados desconocidos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea son enterrados junto al Soldado Desconocido de la Primera Guerra Mundial.

1968 – El Congreso cambia la fecha del Día de los Veteranos al cuarto lunes de octubre para darles a los empleados federales un fin de semana de tres días. El cambio comienza en 1971.

25 de septiembre de 1975 – El presidente Gerald Ford cambia la fecha del Día de los Veteranos al 11 de noviembre. El cambio comienza en 1978.

28 de mayo de 1984 – Un soldado desconocido de la guerra de Vietnam es enterrado en cementerio Arlington. En 1998, se le identifica mediante pruebas de ADN como Michael Blassie, un piloto de 24 años abatido en 1972 en la frontera de Camboya.

