Trump indulta a Rudy Giuliani y a otros implicados en los intentos de anular las elecciones de 2020, según su abogado

El presidente Donald Trump indultó a una larga lista de sus aliados políticos por su apoyo o participación en supuestos planes para anular las elecciones presidenciales de 2020, según el abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin.

Entre las personas enumeradas en una proclamación que Martin publicó en X el domingo por la noche, figuran figuras destacadas como los abogados de Trump Rudy Giuliani, Sidney Powell y el ex secretario general de la Casa Blanca del presidente, Mark Meadows, entre decenas de otras.

“Esta proclamación pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y continúa el proceso de reconciliación nacional”, reza el documento, que indica la fecha del 7 de noviembre en su texto y que, al parecer, el presidente firmó.

Incluye un “indulto total, completo e incondicional” para los nombrados, incluidos algunos de los coacusados ​​del presidente que fueron acusados ​​en Georgia de intentar subvertir la derrota electoral de Trump en 2020.

Los indultos presidenciales solo se aplican a cargos federales, no a cargos estatales ni locales. El indulto también establece explícitamente que no se aplica al presidente Trump.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y la oficina de Martin para obtener comentarios.

También la semana pasada, el presidente concedió el indulto a un policía retirado de la ciudad de Nueva York que fue condenado en 2023 por acosar a una familia de Nueva Jersey en nombre del Gobierno chino.

Trump también indultó a la exestrella de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), Darryl Strawberry, por un cargo de evasión fiscal de 1995.

