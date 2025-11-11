Gregory Bovino y sus agentes de la Patrulla Fronteriza planean abandonar Chicago esta misma semana

Por Priscilla Alvarez, CNN

Gregory Bovino, el máximo responsable de la Patrulla Fronteriza a cargo de la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump en las ciudades, planea abandonar Chicago junto con sus agentes esta misma semana, mientras busca otras ubicaciones para intensificar las detenciones, según tres funcionarios estadounidenses familiarizados con la planificación.

Bovino se ha convertido en la cara visible del esfuerzo del presidente Donald Trump por desplegar un gran número de fuerzas del orden federales en estados y ciudades demócratas, independientemente de si las autoridades locales las quieren allí; primero en Los Ángeles, ahora en Chicago, donde los violentos enfrentamientos con manifestantes han sido el centro de un litigio en curso.

Se espera que Bovino y sus agentes se dirijan a Charlotte, Carolina del Norte, y luego continúen hacia Nueva Orleans, según dos funcionarios, quienes recalcaron que los planes aún se están ultimando. Se prevé que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúe sus operaciones en Chicago.

En un comunicado, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró a CNN: “No nos vamos de Chicago”, y destacó los resultados de la Operación Midway Blitz en la ciudad.

Trump ya había mencionado Nueva Orleans como posible destino para su ofensiva federal, afirmando en una reunión en el Despacho Oval este año que el Gobierno estaba “tomando una decisión”.

“¿Vamos a Chicago? ¿O vamos a un lugar como Nueva Orleans, donde tenemos un gran gobernador, Jeff Landry, que quiere que entremos y pongamos orden en una zona muy agradable de este país que se ha vuelto bastante, ya saben, bastante difícil, bastante mala?”, dijo.

Cuando CNN le preguntó el mes pasado a dónde planeaba ir después, Bovino respondió que dependía de la inteligencia.

“Contamos con un excelente equipo de liderazgo al que admiramos y para el que trabajamos, y ese equipo está conformado por el presidente Trump, Kristi Noem y todos ellos”, dijo. “Prestamos atención a lo que dicen y a lo que nos dicen nuestros servicios de inteligencia. Combinamos ambas perspectivas y actuamos con contundencia”.

