La nueva polémica de Lamine Yamal: una baja controversial de la selección española, con el Barcelona en la mira

Por Cesar Lopez, CNN en Español

Lamine Yamal no estará con la selección española de fútbol en las dos fechas finales de las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial de 2026, en donde España se encuentra a un paso de la clasificación directa.

La desconvocatoria de Yamal de cara a los partidos frente a Georgia y Turquía se ha dado por problemas físicos, según la federación del país ibérico, pero ha sido motivo de fuerte controversia.

El anuncio de la salida del jugador del Barcelona lo hizo la propia Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que aseguró que Yamal se sometió a un procedimiento médico el mismo día de la concentración, sin informar al equipo médico del seleccionado.

“Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”, informó la Federación en un comunicado.

Este procedimiento, que apuntó a tratar una pubalgia que Yamal viene padeciendo desde hace unas semanas, causó malestar en el seno de la selección, que así lo hizo saber públicamente, alegando desconocimiento y señalando a un Barcelona que, según la RFEF, envió un mensaje horas después del tratamiento pidiendo un reposo de entre 7 y 10 días para el jugador.

Tras desconvocar a Yamal, el seleccionador español Luis de la Fuente reconoció en una entrevista con el programa Radiogaceta de los Deportes de RNE que “nunca había vivido una situación” similar, con un jugador que se tratara el día de la concentración sin informar a los médicos de la selección.

“Son procedimientos que suceden al margen de la selección, es lo que pasa y hay que aceptarlo”, sumó De la Fuente en RNE, donde agregó que hay buena comunicación con el Barcelona, que respeta las decisiones del equipo y que, al mismo tiempo, exige que se respeten las suyas.

De la Fuente añadió que no hay un “conflicto con el Barcelona” y que tienen unos intereses que terminan en el mismo punto en la toma de decisiones con los clubes, priorizando la salud.

Los servicios médicos del FC Barcelona habrían informado a la RFEF del tratamiento al que fue sometido Lamine Yamal, según publica la agencia EFE, atribuyendo a fuentes del equipo blaugrana.

El Barcelona, según el reporte de la agencia, consultó con el doctor belga Ernest Schilders, experto en pubalgia, para que visitara a Yamal con el objetivo de valorar la lesión y acordar el tratamiento de radiofrecuencia para avanzar en la recuperación definitiva del futbolista.

Este tratamiento requiere del tiempo de recuperación que indicó el club y, por ende, Lamine Yamal tuvo que ser descartado.

Hansi Flick, técnico del Barcelona, criticó a la selección por haber alineado en septiembre al jugador en las victorias frente a Bulgaria y Turquía.

Yamal regresó resentido y se perdió cuatro partidos con el equipo frente al Valencia, el Newcastle, el Getafe y el Oviedo, además de quedar marginado de la convocatoria de la selección en octubre para la doble fecha de Eliminatorias frente a Georgia y, de nuevo, Bulgaria.

Flick, pese a declarar que dosificaría al futbolista en su regreso a las canchas, lo ha empleado casi a fondo en sus últimos ocho partidos.

España es la tercera selección europea con más participaciones mundialistas y está a un paso de jugar el decimoséptimo Mundial de su historia, el decimotercero de forma consecutiva. Pero antes debe sumar una victoria en su visita el sábado a Georgia en Tiflis y esperar a que Turquía no le gane a Bulgaria.

Si los turcos también ganan su partido, entonces la clasificación española quedará servida en casa el martes 18 de noviembre en Sevilla.

La Roja tiene una ventaja en cuanto a diferencia de goles que podría jugar a su favor en caso de que una combinación de resultados obligue a un criterio de desempate.

