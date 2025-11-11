La victoria de Trump en el cierre de Gobierno le ha causado a los republicanos un enorme problema político

Por Stephen Collinson

Es el barco de Trump que nunca zarpa.

El presidente volvió a la carga este lunes, prometiendo una solución inminente a la creciente crisis del sistema de salud estadounidense, en la que ha fracasado repetidamente en el pasado.

“Les digo que vamos a trabajar arduamente en ello durante el próximo período de tiempo, para que la gente reciba el dinero”, dijo el presidente Donald Trump, refiriéndose específicamente a los estadounidenses que se encuentran en crisis debido al vencimiento de los subsidios ampliados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act) . “Estamos hablando de billones y billones de dólares, para que la gente reciba el dinero”, añadió, sin dar detalles sobre una vaga idea de enviar efectivo a los asegurados afectados para reemplazar los subsidios, sin pasar por las compañías de seguros.

La respuesta improvisada de Trump fue un ejemplo típico de las evasivas que a veces utiliza para salir del paso en situaciones comprometidas durante una sesión fotográfica. Pero no pudo ocultar la desventaja de su “victoria” en el cierre del gobierno, que parece estar a punto de terminar después de que los demócratas no lograran su principal demanda: la extensión de los subsidios ampliados del Obamacare.

Trump y los republicanos vuelven a monopolizar el tema de la atención médica, con millones de ciudadanos —no solo aquellos con planes de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (ACA) — afectados por el aumento de las primas y los altos deducibles en el contexto de una crisis generalizada del costo de vida. Y al igual que en su primer mandato, Trump carece de un plan integral y detallado para brindar alivio a los ciudadanos que no tienen cobertura médica, que no pueden costear los planes que tienen o que saben que la pérdida de su empleo podría dejarlos sin ningún tipo de seguro.

Si el Partido Republicano no logra solucionar el problema inmediato de los subsidios —y convencer a los votantes de que tienen una solución seria para este y otros problemas de asequibilidad— sus esperanzas en las elecciones de mitad de mandato de 2026 podrían desplomarse.

La falta de claridad de Trump en materia de salud no es nada nuevo. Sus repetidas promesas incumplidas de actuar se sumaron a sus ridiculizadas “semanas de infraestructura” como blanco de burlas durante su primer mandato. Sus promesas de reemplazar Obamacare estaban cargadas de hipérbole, pero no dieron ningún resultado, y la ley de 2010 sigue vigente a pesar de los múltiples intentos republicanos por derogarla.

Durante la campaña de 2016, Trump prometió derogar Obamacare y reemplazarlo con algo “magnífico”. En sus mítines, prometió a los estadounidenses un nuevo sistema de salud que costaría menos pero sería mucho mejor. Si eso suena imposible, probablemente sea porque lo es.

Al comienzo de su primer mandato, Trump prometió que el cambio estaba en camino. “A pesar de lo que se oye en la prensa, la reforma sanitaria está avanzando a pasos agigantados. Estamos dialogando con muchos grupos y el resultado será magnífico”, escribió en la red social antes conocida como Twitter en marzo de 2017. El fracaso del Partido Republicano en derogar la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (Obamacare), en parte por no haber podido encontrar una alternativa, no frenó las optimistas predicciones de Trump. “El Partido Republicano pronto será conocido como el partido de la reforma sanitaria”, declaró el presidente en marzo de 2019.

Segundo mandato, igual que el primero. En su debate con la candidata demócrata Kamala Harris en 2024, Trump fue ridiculizado por decir que tenía “ideas de un plan” para mejorar y abaratar la atención médica. Más de un año después, y a pesar de algunos esfuerzos significativos de Trump por reducir el costo de ciertos medicamentos recetados, los estadounidenses siguen esperando soluciones más integrales.

La disputa sobre la atención médica no solo fue el centro del conflicto con los demócratas durante el cierre del Gobierno, sino que también está fracturando la unidad del Partido Republicano. Incluso ha distanciado a Trump de una de sus defensoras más acérrimas, Marjorie Taylor Greene. La representante de Georgia rompió filas al inicio del cierre para denunciar que las primas del seguro médico de la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) para su familia se duplicarían debido a la expiración de los subsidios. Si bien no es partidaria de la ACA, arremetió contra su propio partido. “¡Ni un solo republicano en la dirigencia nos habló de esto ni nos ha dado un plan para ayudar a los estadounidenses a afrontar la DUPLICACIÓN de sus primas de seguro médico!”, escribió Greene en X en octubre.

Las persistentes críticas de Greene son una señal de alerta para el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, tras convocar esta semana a la Cámara para votar el plan del Senado para reabrir el gobierno. Esto podría explicar su empeño en mantener la Cámara cerrada durante el cierre administrativo, que generó un creciente descontento dentro del Partido Republicano. El lunes, Greene se distanció aún más de Trump, declarando en el programa X que debería dedicar menos tiempo a reunirse con líderes extranjeros y, en cambio, celebrar reuniones constantes sobre política interna.

El presidente le dijo a Kaitlan Collins de CNN: “No sé qué le pasó a Marjorie. Es una buena mujer, pero no sé qué le pasó. Creo que se desvió del camino”. Greene luego le dijo a CNN: “Yo no me he desviado del camino. ¡Para mí, Estados Unidos es lo primero y lo único!”.

Puede que algunos en el entorno de Trump consideren ahora a Greene una hereje del movimiento MAGA. Pero sus comentarios sobre la atención médica plantean otra posibilidad: que esté mucho más en sintonía con la inseguridad económica que sienten los estadounidenses comunes y corrientes que un presidente multimillonario y su acaudalado gabinete.

No está sola. Durante el cierre del gobierno, un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes, cuyo escaño estaba en peligro, escribieron a Johnson para instarle a que abordara el tema de los subsidios ampliados de la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) que expiraban cuando se reanudara la actividad gubernamental. “Si bien no creamos esta crisis, ahora tenemos tanto la responsabilidad como la oportunidad de abordarla”, escribieron.

El líder republicano del Senado, John Thune, aceptó someter a votación en diciembre la extensión de los subsidios mejorados de Obamacare como parte del acuerdo con los demócratas moderados para la reapertura del gobierno. Las probabilidades de que se apruebe un proyecto de ley redactado por los demócratas son escasas. Sin embargo, la votación dejará constancia de la postura de los senadores republicanos y los expondrá políticamente.

Johnson no se ha comprometido a celebrar una votación similar; esa es una de las razones por las que los demócratas progresistas están enfadados por el compromiso de los demócratas centristas del Senado para poner fin al cierre del gobierno.

El presidente de la Cámara de Representantes declaró el lunes a Jake Tapper de CNN en el programa “The Lead” que siempre había estado dispuesto a hablar sobre el aumento de los costos de la atención médica, pero que los demócratas habían desperdiciado semanas de tiempo valioso al provocar el cierre del gobierno el mes pasado. Prometió un debate sobre un plan para abordar la raíz del problema de la atención médica. Sin embargo, es poco probable que esto ayude a los asegurados de la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés), quienes ahora se ven obligados a decidir si renuncian a planes de salud que no pueden pagar o si pagan primas cada vez más elevadas.

Johnson no pudo decirle a Tapper si habría una votación sobre este tema pronto. “No me comprometo ni descarto hacerlo. Lo que digo es que llevemos a cabo un proceso deliberativo. Siempre ha sido así y necesitamos tiempo para ello”, declaró el presidente de la Cámara. Sin embargo, la escasa mayoría republicana ofrece pocos motivos para el optimismo de que un tema tan complejo y polémico como la reforma sanitaria sea algo que el dividido Partido Republicano y un presidente ausente puedan abordar.

Una ventaja tangible para los demócratas durante el cierre del gobierno fue el énfasis que pusieron en el tema de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (ACA) y los ataques a los republicanos por no haber solucionado el problema del sistema de salud. En una encuesta de NBC News realizada el mes pasado durante el cierre, el 10 % de los encuestados mencionó el costo de las primas de los seguros médicos como el factor decisivo para su voto en las próximas elecciones al Congreso. Además, el 49 % de los encuestados afirmó que los demócratas gestionarían mejor el sistema de salud, en comparación con el 26 % que opinaba lo mismo de los republicanos.

Muchos demócratas están furiosos porque sus colegas moderados del Senado llegaron a un acuerdo con los republicanos para reabrir el gobierno, ya que lo consideran una traición a los estadounidenses en materia de salud. Sin embargo, la senadora Jeanne Shaheen, quien ayudó a negociar el acuerdo y se unió a otros siete miembros del grupo demócrata para respaldarlo, declaró a Kate Bolduan de CNN que el acuerdo demostraría si los republicanos hablaban en serio.

“Finalmente, gracias a la lucha contra el cierre del gobierno, varios republicanos se han dado cuenta de que este es un tema que les afecta directamente”, dijo el demócrata de Nuevo Hampshire. “Así que ahora veremos. Veremos si realmente van a colaborar con nosotros para garantizar que los estadounidenses puedan costear su seguro médico”.

Al observar las tácticas demócratas, un cínico podría preguntarse si el partido, que no logró convertir en permanentes los créditos mejorados de Obamacare durante la administración Biden, tendió una trampa a los republicanos en un tema que sus rivales nunca lograron resolver, especialmente bajo el mandato de Trump.

Los republicanos argumentan que la ley de política interna conocida como “la gran y hermosa ley” de Trump ya había dado pasos importantes para hacer la atención médica más asequible al limitar el poder de las aseguradoras y al restaurar la libertad de elección y el control, en parte al transferir más responsabilidad a los estados. Sin embargo, numerosos analistas y organizaciones del sector salud afirman que los recortes al financiamiento de Medicaid que contempla la ley podrían dejar a millones de personas vulnerables a perder su cobertura y amenazar con el cierre a muchos hospitales rurales.

El gobierno cuenta con varias iniciativas para reducir el costo de los medicamentos recetados para los estadounidenses. Planea lanzar TrumpRx , una plataforma web de venta directa al consumidor, a principios del próximo año. La semana pasada, el presidente presentó un plan para que ciertos medicamentos para la obesidad estén disponibles por tan solo US$149, gracias a un acuerdo que otorga exenciones arancelarias a farmacéuticas como Eli Lilly y Novo Nordisk. Si este plan funciona, podría salvar la vida de muchos pacientes que no pueden obtener los medicamentos a través de sus aseguradoras y no pueden costearlos de su propio bolsillo.

La iniciativa refleja la disposición de Trump a usar el poder del gobierno para intervenir en los mercados, algo que también se ha visto en otros sectores y que desafía la ortodoxia conservadora. Un plan que propuso recientemente para enviar dinero directamente a los asegurados de la ACA, en lugar de ofrecer subsidios, también parece surgir de una motivación similar para revolucionar el sector.

Sin embargo, la idea está plagada de incertidumbres, entre ellas si dichos pagos cubrirían el déficit de todas las subvenciones. Otra cuestión es si simplemente compensarían el déficit de subvenciones para pagar las primas. ¿O se trataría de un pago aparte que los pacientes podrían usar para sufragar directamente los costes del tratamiento?

En este último caso, un pago que elude a las compañías de seguros, los beneficiarios podrían verse expuestos a costos enormes si reciben un diagnóstico adverso.

El aumento vertiginoso de los costos de la salud no solo afecta a los asegurados de la ACA. Si el gobierno enviara dinero en efectivo a ciertos estadounidenses, ¿cómo sería justo para los demás contribuyentes? ¿Y acaso los pagos estatales para la atención médica no contradicen los principios del Partido Republicano?

Estas cuestiones espinosas, junto con los fracasos anteriores del presidente en materia de atención médica, explican la nueva pero familiar pesadilla política del Partido Republicano en un tema que genera ansiedad en decenas de millones de votantes.

