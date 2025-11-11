Michael Jackson se convierte en el primer artista en lograr éxitos en el Top 10 en seis décadas diferentes

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

La culpa es de “Thriller”. La canción de Michael Jackson, del álbum homónimo de 1982, volvió esta semana al Top 10 de la cartelera Billboard, con lo que el cantante se convirtió en el primer artista en lograr éxitos en el Top 10 en seis décadas diferentes, según informó Billboard.

La canción ocupaba el puesto 32 en la cartelera Billboard pero dio un salto al puesto 10 esta semana, impulsado en parte por su escucha frecuente durante las festividades de Halloween y por el lanzamiento del primer avance de la película “Michael”, que reconstruye la vida del artista fallecido en 2009 a los 50 años.

Jackson ha tenido canciones en el Top 10 de Billboard en las décadas de 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 y ahora los 2020. Y lo consigue gracias a un éxito que ya ocupó el puesto 4 en la cartelera Billboard en enero de 1984 como el séptimo y último sencillo extraído del álbum “Thriller” (1982).

El cantante rompe el récord de Andy Williams, fallecido en 2012, quien logró insertar canciones en el Top 10 de Billboard durante cinco décadas (1950, 1960, 1970, 2010 y 2020), la última vez por la vuelta a las carteleras de su clásico tema navideño “It’s the Most Wonderful Time of the Year”.

Michael Jackson tenía apenas 11 años en 1969 cuando alcanzó su primer éxito en el Top 10 con la canción “I Want You Back”, pero entonces formaba parte de la agrupación The Jackson 5. De ahí el récord solo toma en cuenta cuando Jackson se volvió un artista solista y llegó al Top 10 en noviembre de 1971 con “Got To Be There”.

En total, Jackson logró colar 30 éxitos en el Top 10, de los que 13 llegaron al puesto 1. Y “Thriller” es la canción que más semanas ha aparecido en el Top 100 de Billboard, con 26.

Durante la semana de Halloween, según analiza Billboard, la canción “Thriller” registró 14 millones de reproducciones oficiales (un aumento del 57 % respecto a la semana anterior) y una audiencia de 9,3 millones en la radio (un aumento del 124 %), además de vender 3.000 copias (un aumento del 1 %) en Estados Unidos, según Luminate.

