Alerta por ola de frío récord que produce grandes acumulaciones de nieve y una tormenta invernal temprana en partes de EE.UU.

Las intensas nevadas por efecto lacustre están creando condiciones de viaje peligrosas en los Grandes Lagos, todo ello impulsado por una ola de frío récord que sume a la mitad oriental de Estados Unidos en un breve periodo invernal.

La nieve comenzó la noche del domingo al lunes en Chicago, acompañada de tormentas eléctricas y fuertes vientos. Los pronósticos para la ciudad el domingo indicaban acumulaciones de nieve potencialmente históricas para noviembre, superiores a los 25 centímetros, pero las bandas de nieve más intensas evitaron que el centro de la ciudad alcanzara esas cifras el lunes.

Las acumulaciones de nieve por efecto lacustre suelen variar enormemente de un lugar a otro, dependiendo de dónde se desarrollen las bandas más intensas debido a su estrechez.

Eso fue lo que ocurrió el lunes cerca del lago Michigan. Cayeron hasta 30 centímetros de nieve a más de 80 kilómetros al sur de Chicago, y las acumulaciones al norte de la ciudad, desde el extremo noreste de Illinois hasta el sureste de Wisconsin, superaron los 25 centímetros. El Servicio Meteorológico Nacional informó de condiciones peligrosas para viajar debido a la nieve y los fuertes vientos a primera hora del lunes en la Interestatal 57, al sur de Chicago, en los condados de Kankakee y el norte de Iroquois, en Illinois.

La amenaza de nieve se extiende más allá de Chicago, abarcando la región de los Grandes Lagos. Se origina por una masa de aire ártico inusualmente frío para noviembre que se desplaza hacia el sur y el este, amenazando con romper decenas de récords de bajas temperaturas incluso en Florida durante los próximos días.

Cayeron más de 30 centímetros de nieve en la península superior de Michigan y el noroeste de Indiana. Se acumulan varios centímetros de nieve en la región oriental de los Grandes Lagos hasta este martes, particularmente en las zonas de mayor acumulación de nieve del noreste de Ohio, el noroeste de Pensilvania y el suroeste de Nueva York. Es probable que en lugares como Cleveland, Ohio; Erie, Pensilvania y Buffalo, Nueva York, continúe nevando durante el trayecto matutino al trabajo este martes.

Esta cruda ola invernal en el Medio Oeste se debe a la misma masa de aire ártico que azota los dos tercios orientales del país. Esto no es solo un frente frío. Es una ola de frío polar en toda regla.

Algunas ciudades del sureste podrían experimentar —la mañana de este martes— algunas de las temperaturas más bajas de principios de noviembre en décadas.

Se prevé que se rompan récords de temperaturas mínimas diarias en partes de Alabama, Mississippi, Georgia, las Carolinas, el sureste de Louisiana e incluso Florida. Esto incluye lugares como Birmingham y Huntsville, en Alabama; Baton Rouge, en Louisiana; Savannah, en Georgia, y Tampa y Fort Myers, en Florida.

Se pronostica que Jacksonville, Florida, alcanzará los 30 Fahrenheit (-1 °C) la mañana de este martes, marcando la temperatura más baja registrada en otoño desde 1976. Lo mismo ocurriría en Savannah, Georgia, si la mínima baja a 28 Fahrenheit (-2,2 °C).

Las temperaturas máximas de este martes en Florida podrían ser algunas de las más bajas jamás registradas para esta fecha. Melbourne, Florida, podría registrar su día más frío por debajo de los 60 Fahrenheit (15 °C) desde que comenzaron los registros, hace más de 85 años.

Se han emitido avisos de clima frío por temperaturas bajo cero de entre -6 °C y -1 °C para la noche del lunes al martes por la mañana en Florida, hasta el sur de Naples. Las alertas por heladas cubren partes de varios otros estados del sureste.

Las ciudades de Washington y Nueva York también podrían registrar la mañana más fría de la temporada este martes. Washington podría amanecer cerca de los 30 Fahrenheit (-1 grados Celsius), mientras que Nueva York podría acercarse al punto de congelación. La sensación térmica matutina en ambas ciudades podría situarse en los -4 grados Celsius.

La nieve se ha extendido a otras regiones también. La nieve por efecto lacustre continúa cayendo hacia los Grandes Lagos. Lugares como Charleston, Virginia Occidental, en la vertiente occidental de los Apalaches centrales, acumularon varios centímetros de nieve el lunes. Las zonas de mayor altitud, desde Virginia Occidental hasta el límite con Carolina del Norte y Tennessee, también registraron acumulaciones de nieve.

El frío se intensificó rápidamente. Incluso cayeron algunos copos de nieve tan al sur como en Atlanta el lunes por la tarde.

La buena noticia: la ola de frío no durará mucho. Las temperaturas en el centro de Estados Unidos se recuperarán rápidamente este martes, y la mayor parte del este volverá a calentarse el miércoles.

