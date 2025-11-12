El Gobierno de Trump se reunirá para tratar la publicación de todos los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein

Por Katelyn Polantz, Kaitlan Collins, Hannah Rabinowitz y Alayna Treene, CNN

Altos funcionarios del Gobierno de Trump tenían previsto reunirse el miércoles para tratar una iniciativa en la Cámara de Representantes de EE.UU. que buscaba forzar una votación sobre la publicación de los archivos del Departamento de Justicia relacionados con Jeffrey Epstein, según varias fuentes familiarizadas con la reunión.

Una de las fuentes indicó que a la reunión asistirían la secretaria de Justicia Pam Bondi, el vicesecretario de Justicia Todd Blanche, el director del FBI Kash Patel y la representante republicana Lauren Boebert de Colorado, quien ha solicitado al Departamento de Justicia la publicación de su extenso archivo de Epstein y se ha sumado a la iniciativa en la Cámara de Representantes para forzar la votación que obligue a su publicación.

CNN aún no ha podido confirmar si la reunión se llevó a cabo. Un portavoz del Departamento de Justicia evitó hacer comentarios, y la Casa Blanca no respondió hasta ahora a una solicitud de comentarios. CNN se ha puesto en contacto con la oficina de Boebert.

Aun así, la intención de celebrar una reunión deja en evidencia la preocupación del Gobierno de Trump en torno al caso Epstein, que cobró nueva relevancia este miércoles por la mañana cuando la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó más documentos obtenidos del patrimonio de Epstein.

Los archivos del Departamento de Justicia, que recogen años de investigación sobre una red de tráfico sexual infantil, podrían incluir detalles a los que la Cámara aún no ha accedido.

La controversia en torno a Epstein y sus contactos con otras personas poderosas, incluido Donald Trump, ha dividido al Partido Republicano en los últimos meses, y Boebert se encuentra entre los miembros republicanos de la Cámara que han presionado públicamente para que haya mayor transparencia en el caso.

Trump no ha sido acusado de ningún delito, y Ghislaine Maxwell, antigua colaboradora de Epstein y traficante sexual infantil convicta, declaró previamente a Blanche en una entrevista este verano que no había visto ninguna irregularidad, ni siquiera por parte de Trump.

En el Capitolio, tres congresistas republicanos —Boebert, Marjorie Taylor Greene y Nancy Mace— se han sumado a la iniciativa de los representantes Thomas Massie, republicano de Kentucky, y Ro Khanna, demócrata de California, para forzar una votación sobre la divulgación de los archivos en el pleno de la Cámara. Se espera que la firma número 218, decisiva para la firma, sea aportada por la representante Adelita Grijalva el miércoles por la tarde, lo que permitirá que la iniciativa avance.

Si alguien, Boebert por ejemplo, retirara su nombre de la petición, Massie y Khanna perderían el apoyo necesario para avanzar.

Según el complejo procedimiento de la moción de censura en la Cámara, si 218 miembros —la mayoría de los 435 distritos— la firman, pueden forzar una votación en el pleno sobre cualquier asunto, incluso si la dirección se opone. Este tipo de iniciativas rara vez tienen éxito.

Se espera que al menos dos mujeres que afirman ser supervivientes de los abusos de Epstein asistan a la ceremonia de investidura de Grijalva el miércoles por la tarde, según informan a CNN fuentes con conocimiento del caso.

Manu Raju, de CNN, contribuyó con este informe.