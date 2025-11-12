El plan de redistribución de distritos de Trump para 2026 podría perjudicar más a la democracia que a los demócratas

Análisis por Aaron Blake, CNN

El presidente Donald Trump ha conducido a la nación a una histórica batalla electoral de redistribución de distritos con su osada medida para que los estados rojos dibujaran tantos distritos nuevos con tendencia republicana como fuera posible.

A esta altura, más estados han rediseñado voluntariamente sus mapas congresionales a mediados de una década que en el último medio siglo combinado.

Y era una batalla electoral que el Partido Republicano siempre tuvo muchas probabilidades de ganar, dadas las dinámicas de poder involucradas.

Pero cuatro meses después del inicio de la batalla, las ganancias del Partido Republicano parecen relativamente moderadas.

De hecho, parece que la medida de Trump podría ser mucho más dañina para la democracia —al normalizar este tipo de tácticas políticas agresivas durante los próximos años— que para el Partido Demócrata en 2026.

Como corresponde a la era Trump, la mayor víctima aquí podría terminar siendo nuestra política.

Si bien aún queda mucho por determinar, los demócratas se han beneficiado de una serie de acontecimientos positivos en las últimas semanas.

El más importante, por supuesto, fue la fácil aprobación la semana pasada de una medida electoral en California que permite al partido crear cinco nuevos distritos con tendencia demócrata en ese estado.

El gobernador Gavin Newsom lanzó esa iniciativa para contrarrestar las ganancias del Partido Republicano en Texas, el estado donde Trump y el Partido Republicano comenzaron esta guerra. Y los votantes de California estuvieron abrumadoramente de acuerdo (65 %-35 %) en que la represalia estaba justificada.

Los demócratas también se han beneficiado de un nuevo mapa electoral de compromiso en Ohio que no fue tan malo para ellos como podría haber sido, junto con la reticencia de los republicanos en algunos estados rojos a atender el llamado de Trump de exprimir cada distrito que puedan del proceso.

Los resultados electorales de la semana pasada también fueron positivos para los demócratas de algunas maneras más sutiles.

Por un lado, los demócratas ampliaron enormemente su ventaja en la Cámara de Delegados de Virginia y arrasaron en los cargos ejecutivos del estado, lo que debería ayudarlos a seguir adelante con la creación de más distritos con tendencia demócrata.

En segundo lugar, la tendencia hacia los demócratas desde las elecciones de 2024 podría hacer que los republicanos se lo piensen dos veces antes de intentar crear demasiados distritos favorables.

Después de todo, cuantos más distritos crees, más se dispersarán tus votantes y correrás el riesgo de que tus distritos sean arrastrados por una ola electoral del otro bando.

“Esta noche es una victoria tan aplastante hasta ahora que me pregunto si hará que algunos republicanos se lo piensen dos veces antes de redistribuir los distritos en los estados que todavía lo están considerando”, dijo Kyle Kondik, del Centro de Política de la Universidad de Virginia, en X la noche de las elecciones.

Y luego llegó quizás la sorpresa más agradable de todas para los demócratas, el lunes en Utah. Un juez federal anuló un mapa dibujado por los republicanos y adoptó uno alternativo que les dio a los demócratas un nuevo escaño seguro en Salt Lake City.

Entonces, ¿en qué situación nos deja todo esto? El equipo electoral de CNN tiene un nuevo y excelente rastreador donde puedes monitorearlo todo.

En total, los republicanos han añadido aproximadamente nueve nuevos objetivos republicanos en Texas, Ohio, Carolina del Norte y Misuri, mientras que los demócratas han añadido unos seis en California y Utah.

Las grandes preguntas a partir de ahora son qué sucede en Florida y Virginia, donde cada bando podría ganar tres o más escaños: los republicanos en el primero y los demócratas en el segundo.

Y los escaños podrían estar en juego para uno u otro bando en Indiana y Kansas (para los republicanos) e Illinois y Maryland (para los demócratas).

Todavía no sabemos cómo se desarrollará esto. Se avecinan desafíos legales en algunos de los estados que ya se han movido o podrían moverse.

Otra pregunta importante es si la Corte Suprema abre la puerta a una manipulación electoral aún más agresiva al derogar parte de la Ley de Derecho al Voto, una medida que podría cambiar por completo el panorama en el sur y dar a los republicanos una gran ventaja.

Eso probablemente afectaría a las elecciones celebradas después de 2026.

Pero es totalmente posible que, para 2026, los republicanos terminen obteniendo entre tres y cinco escaños en total con este ejercicio. Ahí es donde estaríamos si todos los demás estados en juego realmente siguieran adelante.

Y las ganancias del Partido Republicano podrían ser incluso menores si se tiene en cuenta lo competitivos que podrían ser algunos de estos escaños en una elección con tendencia demócrata, como señala David Wasserman del Cook Political Report.

Por ejemplo, el avance de los demócratas entre los votantes hispanos en las elecciones de la semana pasada hace que las esperanzas del Partido Republicano de Texas de ganar dos de los cinco nuevos distritos con tendencia republicana parezcan más precarias.

El Partido Republicano contaba con mantener la importante ventaja de Trump entre los votantes hispanos en 2024, pero ahora mismo esa apuesta no parece tan acertada.

Y si el Partido Republicano obtiene solo de tres a cinco escaños, es probable que eso tenga un impacto insignificante en quién controla la Cámara después de las elecciones de 2026.

Esto se debe a que el partido que no ocupa la Casa Blanca suele ganar muchos escaños en las elecciones de mitad de mandato, más que suficientes para cubrir la diferencia.

Sin ningún cambio en la redistribución de distritos, los demócratas necesitan ganar tres escaños. Una ganancia republicana de tres a cinco escaños extendería esa necesidad a que los demócratas ganaran entre seis y ocho.

El partido de oposición no ha conseguido esa cantidad de escaños solo nueve veces desde la Guerra Civil, y ni una sola vez desde 2002, según datos de la Institución Brookings.

Si a eso le sumamos la significativa impopularidad de Trump, parece improbable que su maniobra de redistribución de distritos logre finalmente lo que quería: impedir que los demócratas controlen la Cámara durante los dos últimos años de mandato del presidente.

Pero lo que Trump habrá hecho es cargar al país con una nueva realidad política en la que cada bando se ve tentado a rediseñar los distritos cuando le conviene y cada vez tenemos menos distritos competitivos, como escribió Kondik la semana pasada.

Eso es algo que el pueblo estadounidense decididamente no quería. Pero sería parte del legado de Trump de romper con las normas.

