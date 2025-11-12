Las pantallas son el enemigo en el nuevo avance de “Toy Story 5”

Por Dan Heching, CNN

¿Ha terminado realmente la era de los juguetes?

Esa es la fatídica pregunta que plantea el nuevo avance de “Toy Story 5”, lanzado por Pixar el martes, que retoma el conocido dilema de los padres sobre el tiempo frente a las pantallas.

El breve clip, acompañado por la canción “Never Tear Us Apart” de INXS, muestra la entrega de un nuevo paquete a la pequeña Bonnie Anderson, quien heredó los juguetes de Andy en la emotiva “Toy Story 3”, de 2010.

Mientras nuestra colección favorita de juguetes antropomórficos —incluidos Woody, Buzz, Rex, el Sr. y la Sra. Cara de Papa, Jessie y otros— observa con horror anticipado, el paquete se abre para revelar una tableta con marco de rana llamada Lilypad, que le dice a Bonnie: “¡Juguemos!”

A juzgar por la entusiasta reacción de la niña, los juguetes de esta historia tendrán que esforzarse para seguir siendo relevantes.

Sin embargo, aún no está claro si la película abordará la evidente y meta-irónica realidad de que esos mismos juguetes han sido agentes de la invasión de las pantallas, al ser personajes de una franquicia cinematográfica de 30 años.

“Toy Story 5” traerá de regreso a los sospechosos habituales Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack, entre otros, como parte del elenco de voces en inglés.

La película da la bienvenida a los recién llegados a la franquicia Ernie Hudson, Conan O’Brien y Greta Lee como la voz de Lilypad, según la descripción del tráiler de Pixar en YouTube.

El estreno del filme está previsto para el verano de 2026.

