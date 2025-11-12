¿Qué significa y a quién afecta más que Colombia deje de compartir información de inteligencia con EE.UU.?

Por Fernando Ramos y Mauricio Torres, CNN en Español

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este martes que su Gobierno suspenda el envío de información de inteligencia y seguridad a Estados Unidos hasta que el Gobierno de Donald Trump detenga los ataques que desde hace más de dos meses realiza contra embarcaciones que supuestamente transportan drogas en aguas del Caribe y el Pacífico.

Colombia dice que estas maniobras son ilegales, mientras que Estados Unidos las defiende con el argumento de que buscan proteger del narcotráfico a los ciudadanos estadounidenses.

La decisión de Petro, que ha generado reacciones dentro y fuera de Colombia, se produjo luego de que Reino Unido suspendiera el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos para evitar ser considerado cómplice en los ataques contra estas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que han sido criticados por diversos actores, incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

El expresidente Iván Duque, antecesor de Petro, es uno de los que han descalificado la suspensión del intercambio de inteligencia con Estados Unidos ordenada por Petro. El exmandatario dijo en X este miércoles que, para él, la decisión “es una verdadera estupidez” porque debilita la seguridad de Colombia.

Mauricio Reina, investigador del centro no gubernamental de estudios Fedesarrollo, también se manifestó en desacuerdo. Reina señaló en X que las condiciones de Colombia no son las misma de Reino Unido porque, argumentó, “Colombia necesita urgentemente la cooperación de inteligencia de EE.UU. debido a la grave situación de orden público”.

Para otros analistas, sin embargo, no solo es Colombia el que pierde con la determinación, sino también Estados Unidos, mientras que los grupos del narcotráfico pueden sacar ventaja de este distanciamiento entre ambos gobiernos.

“Honestamente, dudo que se pueda decir que un lado o el otro está ganando con esta decisión. Nadie está ganando en este momento. Es un momento de extrema polarización en la región y entre Estados Unidos y ciertos países de la región”, dijo a CNN este miércoles Ivan Briscoe, director sénior de Políticas en la organización no gubernamental Crisis Group.

Colombia es el principal aliado estratégico de Estados Unidos en Sudamérica en la lucha contra las drogas. Además de ser el principal productor de cocaína del mundo, en su territorio operan grupos armados ilegales y otros a los que Washington y la Unión Europea (UE) han designado terroristas, como es el caso de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Desde la década de 1980, en la época del narcoterrorismo del fallecido capo Pablo Escobar, jefe del Cártel de Medellín, hay colaboración muy estrecha entre organismos como la DEA, el FBI y el Comando Sur de Estados Unidos con autoridades colombianas en el combate contra los cárteles.

Hasta ahora, esa cooperación se ha materializado en los operativos de interdicción de aeronaves y de embarcaciones que transportan cocaína por las rutas del Atlántico y el Pacífico hacia Centroamérica y luego a Estados Unidos. Asimismo, se ha concretado en las incautaciones en puertos de Colombia de grandes cantidades de drogas camufladas en contenedores.

Pero, con la decisión de Petro, la lucha contra el narcotráfico podría verse verá afectada, especialmente en la persecución a los capos y de sus propiedades producto de las actividades ilícitas que llevan a cabo.

“Es un momento muy difícil en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos y muy peligroso para el combate contra el crimen organizado, porque es la relación entre las fuerzas de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos y sus pares en Colombia, que es el eje principal de esa lucha desde hace décadas”, dijo Briscoe.

“Es la relación entre el mayor consumidor de drogas y cocaína en particular de las Américas, si no es que del mundo, y el mayor productor de las Américas y el mundo de cocaína, que es la droga que tradicionalmente genera las rentas más grandes de todo el narcotráfico mundial”, expuso.

Actualmente, según las más recientes cifras de la ONU, en Colombia hay 253.000 hectáreas sembradas de hoja de coca. El Gobierno de Petro ha suspendido la erradicación forzada tras la reciente descertificación del Gobierno de Estados Unidos al país por lo que Washington consideró bajos resultados de las autoridades colombianas en la lucha contra las drogas.

En este contexto, los especialistas advierten que los mayores beneficiados de la suspensión en la cooperación de inteligencia serán los narcotraficantes, porque se verán diezmados los operativos conjuntos.

Las relaciones diplomáticas entre Washington y Bogotá atraviesan uno de sus peores momentos por la diferencia de los enfoques en la lucha contra el narcotráfico.

Para Trump, la prioridad ahora son los ataques con misiles a las embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico que supuestamente llevan drogas a su país. Petro, por su parte, ha catalogado estos ataques como violaciones a los tratados internacionales y ejecuciones extrajudiciales. Petro insiste en la necesidad de hacer interdicción, capturar a los presuntos narcotraficantes y llevarlos a la justicia.

En medio de todas estas diferencias, Trump ha calificado a Petro de aliado del narcotráfico y, junto a integrantes de su círculo cercano —su esposa, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti—, su Gobierno lo colocó en la lista de sanciones de la OFAC, reservada para grupos, personas y organizaciones catalogadas como terroristas, narcotraficantes y lavadoras de activos.

Recientemente, Trump también congeló la ayuda anual para la lucha contra el narcotráfico en Colombia, estimada en unos US$ 350 millones, otro factor que incide negativamente en la lucha contra el narcotráfico.

Sectores de la oposición en Colombia, gremios y empresarios abogan por restablecer la normalidad en las relaciones diplomáticas y bajar el tono a los pronunciamientos públicos para no afectar, además, el intercambio económico con Estados Unidos, el principal socio comercial del país.

Algunos analistas, sin embargo, ven lejano un escenario para ese desescalamiento de tensiones.

“Mientras Trump siga en la Casa Blanca, dudo mucho que vaya a cambiar”, dijo Briscoe. “El Gobierno de Trump claramente quiere que América Latina siga el rumbo de sus políticas y, si no responde a sus demandas en términos de control de drogas o control de migración, está dispuesto a tomar represalias contundentes y escalar rápidamente las amenazas que profiere”.

