Agencias federales de EE.UU. reabren paulatinamente tras el fin del cierre del Gobierno más largo de la historia

Por Alicia Wallace, Maureen Chowdhury y Tami Luhby, CNN

El cierre del Gobierno de EE.UU. terminó y cientos de miles de trabajadores federales regresaron después de 43 días. La legislación que reabrió el Gobierno garantizó el pago retroactivo para los empleados que fueron suspendidos o trabajaron sin pago durante el cierre.

Sin embargo, el momento en que los aproximadamente 1,4 millones de empleados federales recibirán ese pago retroactivo puede variar según la agencia. Muchos han perdido dos cheques de pago completos y uno parcial durante el cierre.

El personal del Senado, por ejemplo, comenzará a recibir cheques de pago este viernes, según un correo electrónico compartido con CNN. El personal de la Cámara de Representantes, que cobra mensualmente, recibirá su compensación retroactiva el martes o miércoles, de acuerdo con un funcionario administrativo de la Cámara.

En el pasado, solo tomaba unos pocos días hábiles para que los trabajadores recibieran su pago, dijo Jacqueline Simon, directora de políticas de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales. Pero le preocupaba que este año pudiera tardar más porque muchos empleados de recursos humanos en las agencias fueron suspendidos o se han ido debido a los esfuerzos de reducción de personal del Gobierno.

A la complejidad se suma que los empleados federales no reciben su pago al mismo tiempo, ya que el Gobierno utiliza múltiples sistemas de pago, dijo Stier de Partnership for Public Service.

“Es una tarea enorme, además de muchas otras cosas que los empleados federales van a tener que hacer”, dijo, aunque debería tomar días, no semanas.

Pero “hasta que nos paguen, todos seguirán teniendo las mismas presiones financieras”, dijo Ben Emmel, quien representa a 2.400 empleados de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental como presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos Local 1921.

El cierre probablemente provocó la pérdida de 60.000 empleos en el sector privado, dijo hoy Kevin Hassett, director del Consejo Nacional Económico.

Citando nuevas estimaciones del Consejo de Asesores Económicos, Hassett dijo que la producción económica perdida fue de US$ 15.000 millones por semana.

Aunque el Gobierno federal ha reabierto, probablemente pasarán varias semanas antes de que los estadounidenses reciban ayuda para pagar sus facturas de calefacción y servicios públicos.

Normalmente, las subvenciones del Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés) comienzan a distribuirse a mediados de noviembre.

Por lo general, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) tarda al menos 30 días en calcular las asignaciones de los estados y enviar el dinero, dijo Mark Wolfe, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética. Y teme que este año tarde aún más, ya que el HHS despidió a su personal de LIHEAP en la primavera.

Muchos beneficiarios de LIHEAP, especialmente aquellos que deben programar entregas de aceite para calefacción doméstica y propano, necesitan la ayuda ahora para poder mantenerse calientes a medida que bajan las temperaturas. Las personas que se calientan con electricidad y gas natural, que son los métodos de calefacción más comunes, tienen más protecciones, ya que muchos estados tienen reglas contra el corte de servicios públicos en invierno o cuando bajan las temperaturas.

LIHEAP ayuda a casi 6 millones de personas y debería recibir alrededor de US$ 4.000 millones en fondos para el año fiscal.

“Espero que el Gobierno actúe rápidamente ahora porque el invierno ya está aquí”, dijo Wolfe. “Pero debido a los recortes de personal, me preocupa que los fondos se retrasen hasta enero”.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo que su departamento comenzó a trabajar anoche, una vez que el Gobierno reabrió, para emitir los beneficios completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para noviembre.

“Está en marcha. Ya viene. Y para aquellos que realmente dependen de esto, buenas noticias están en camino”, dijo a Pamela Brown de CNN.

Los inscritos pueden esperar sus beneficios, “esperamos que para finales de esta semana, la mayoría lo recibirá a más tardar el lunes”, dijo.

Casi 42 millones de estadounidenses quedaron en el limbo cuando Rollins dijo el mes pasado que el Departamento de Agricultura no podía distribuir cupones de alimentos para noviembre. La decisión provocó demandas, que resultaron en que tribunales federales exigieran a la agencia emitir pagos parciales y luego, asignaciones completas, antes de que la Corte Suprema suspendiera la orden para proporcionar los beneficios completos.

Sin embargo, al menos 19 estados se apresuraron a emitir los beneficios completos, y varios otros estados emitieron beneficios parciales durante la última semana aproximadamente. Cuándo los beneficiarios reciben sus beneficios completos depende de dónde vivan, lo cual reconoció Rollins.

“Tengan en cuenta que el programa SNAP es financiado por el Gobierno federal, pero son los 50 estados, con 50 infraestructuras diferentes, los que mueven ese dinero, lo que lo hizo tan complicado”, dijo.

Al ser presionada sobre por qué decidió no recurrir al fondo de contingencia de SNAP, Rollins culpó a los demócratas por votar en contra de la reapertura del Gobierno. También sostuvo que la agencia no transfirió fondos de nutrición infantil a SNAP porque habría perjudicado a los niños en edad escolar.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.