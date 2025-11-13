EE.UU. y Argentina anuncian un marco de cooperación bilateral en comercio e inversiones “basado en mercados abiertos”

Por CNN en Español

Estados Unidos y Argentina acordaron este jueves en una declaración conjunta profundizar la cooperación bilateral en comercio e inversión, “basado en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos”, según un comunicado publicado por la Casa Blanca.

Son once los elementos clave del acuerdo entre los Gobiernos de Donald Trump y Javier Milei: aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, y acceso a los mercados agrícolas.

Otros de los temas en los que acordaron cooperar incluyen trabajo, medioambiente, alineación en materia de seguridad económica, oportunidades comerciales, enfrentar las empresas estatales y subvenciones, y el comercio digital.

Estados Unidos y Argentina trabajarán con celeridad para finalizar el texto del acuerdo para su firma, asegura el comunicado de la Casa Blanca. Luego se llevarán a cabo “las respectivas formalidades internas” para que entre en vigor.

“Los países revisarán la aplicación del acuerdo y continuarán una estrecha coordinación en materia de comercio e inversión”, agrega la información oficial.

Noticia en desarrollo.