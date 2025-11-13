Los vuelos seguirán siendo complicados tras el fin del cierre del Gobierno. ¿Por qué? Spirit Airlines

Por Chris Isidore

Relativamente poca gente vuela con Spirit Airlines, pero la compañía aún podría influir en cuánto pagas por tus viajes de vacaciones, incluso si terminan las recientes cancelaciones de vuelos impuestas por el Gobierno durante la paralización por su cierre parcial.

Durante años, Spirit ha tenido una influencia desproporcionada en las tarifas de toda la industria. Sus precios ínfimos obligaron a aerolíneas mucho más grandes, como American, Delta y United Airlines, a mantener sus precios bajos. Esto incluye ofrecer asientos más económicos en la parte trasera de los aviones, a menudo con las mismas condiciones de bajo coste que Spirit.

Pero Spirit, que atraviesa graves dificultades financieras, ahora es mucho más pequeña que hace tan solo un año. Esto está afectando a las tarifas durante estas fiestas.

Aunque se reanuden los vuelos cancelados durante el cierre del Gobierno, Spirit ofrecerá casi 11.000 vuelos menos esta temporada navideña en comparación con el año pasado, según datos de la empresa de análisis de aviación Cirium, analizados por CNN. Esto incluye el período comprendido entre seis días antes del Día de Acción de Gracias y el domingo siguiente al día de Año Nuevo. Esta disminución representa una reducción de un tercio en la programación de Spirit, o una pérdida de casi 2 millones de asientos disponibles.

Se prevé que los vuelos nacionales en Estados Unidos cuesten un 6 % más durante la semana de Acción de Gracias de este año en comparación con el año pasado, y que aumenten un 7 % durante el período de vacaciones de fin de año, según el sitio web de viajes aéreos con descuento Going.com.

“Ahora no puedo señalarlo con precisión y decir que todo se deba a Spirit”, dijo Katy Nastro, portavoz de Going.com. “Pero definitivamente está contribuyendo a los precios más altos que estamos viendo”.

Al igual que la mayoría de las aerolíneas de bajo coste, Spirit ha sufrido pérdidas continuas desde 2020, cuando comenzó la pandemia. Ahora, en pleno proceso de reorganización por bancarrota por segunda vez, la compañía advirtió nuevamente a sus inversores el martes que existen serias dudas sobre su capacidad para mantenerse operativa durante los próximos 12 meses.

Eso no significa que Spirit vaya a cerrar de inmediato. Pero la aerolínea ha estado reduciendo drásticamente sus vuelos en un intento desesperado por frenar las pérdidas, ofreciendo muchas menos rutas.

Las rutas de prácticamente todas las aerolíneas estadounidenses se superponen ahora menos con las de Spirit que antes, según indicó esta semana Savanthi Syth, analista de aerolíneas de Raymond James, en una nota a sus clientes. Y al operar Spirit menos rutas, la aerolínea no ejercerá tanta presión a la baja sobre las tarifas de las aerolíneas más grandes.

En agosto, cuando Spirit advirtió por primera vez a los inversores sobre la posibilidad de verse obligada a cerrar, el director ejecutivo de Spirit, Dave Davis, dijo a los empleados que la aerolínea seguía siendo “fundamental” para los pasajeros.

“Hemos ahorrado a los consumidores cientos de millones de dólares, tanto si vuelan con nosotros como si no”, escribió.

