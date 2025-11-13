Todas las menciones a Trump en los documentos de Epstein revelados por la Cámara

Por el Equipo de CNN

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó el miércoles 20.000 páginas adicionales de documentos que el panel liderado por el Partido Republicano recibió del patrimonio de Jeffrey Epstein, un delincuente sexual convicto cuya muerte por suicidio generó un intenso escrutinio de las personas de alto perfil que lo conocían.

Los correos electrónicos incluyen un mensaje en el que Epstein afirma que el presidente Donald Trump “sabía de las chicas”, aparentemente en referencia a la afirmación de Trump de que lo expulsó de su club Mar-a-Lago por captar a mujeres jóvenes que trabajaban allí. Epstein también escribió en un correo electrónico de 2018 a un asesor de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama: “Sé lo corrupto que es Donald”, refiriéndose a posibles escándalos que podrían salir a la luz sobre Trump. El mismo año, el desprestigiado financiero también envió correos electrónicos sobre el estado mental de Trump.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt criticó duramente los correos electrónicos, y afirmó que los mismos no prueban “nada”. Trump acusó a los demócratas de mencionar a Epstein para “desviar la atención” de su gestión del cierre del gobierno .

Los reporteros de CNN revisaron miles de archivos, y a continuación ofrecemos una selección de las principales menciones que hay en ellos del presidente Donald Trump:

CNN revisó algunos de los correos electrónicos publicados por los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en los que Jeffrey Epstein menciona por su nombre al presidente Donald Trump.

En un correo electrónico fechado el 2 de abril de 2011 —al que CNN accedió de forma independiente— Epstein le escribió a su antigua socia Ghislaine Maxwell: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… [CENSURADO EL NOMBRE DE LA PERSONA] pasó horas en mi casa con él… nunca se lo ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy convencido al 75 %”.

Los miembros republicanos de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes identificaron a la persona como Virginia Giuffre, una de las sobrevivientes de Epstein más famosas y quien se suicidó en abril, y acusaron a los demócratas de ocultar su nombre porque ella no había alegado que Trump hubiera hecho nada malo.

La última publicación también incluyó correos electrónicos entre Epstein y el autor Michael Wolff, incluido uno de enero de 2019, durante el primer mandato de Trump.

Según el correo electrónico revisado por CNN, Epstein le escribió a Wolff aparentemente para abordar los dichos de Trump de que le pidió a Epstein que renunciara a su membresía en el club Mar-a-Lago.

“Trump dijo que me pidió que renunciara”, escribió Epstein, y agregó: “Nunca fui miembro… por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”.

La Casa Blanca declaró que Trump le prohibió la entrada a Epstein a su club Mar-a-Lago “por ser un tipo repugnante”, y el propio Trump dijo que Epstein “robó” a mujeres jóvenes que trabajaban en el spa de Mar-a-Lago, al explicar por qué terminó su relación. En una entrevista que Ghislaine Maxwell, antigua socia de Epstein, concedió a principios de este año al fiscal general adjunto Todd Blanche, ella negó haber reclutado mujeres en Mar-a-Lago.

La relación de Trump con Epstein ha sido pública desde hace mucho tiempo, aunque el presidente ha negado haber cometido delito alguno.

En uno de los miles de documentos publicados este jueves por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, Epstein dijo que el presidente Donald Trump estaba “al borde de la locura”. Lo hizo en un intercambio de correos electrónicos de 2018 con el exsecretario del Tesoro Larry Summers.

“Trump está al borde de la locura”, escribió Epstein el 22 de diciembre de 2018.

No está claro qué provocó el intercambio entre Epstein y Summers.

Algunos de los correos electrónicos que figuran entre los miles de documentos publicados este jueves muestran a Jeffrey Epstein recibiendo actualizaciones sobre la venta de un avión privado por parte de Donald Trump.

En un mensaje de abril de 2011, alguien le dijo a Epstein: “Me han dicho que Trump tiene un contrato para su B272”, pero “todavía no se ha realizado ningún pago”. El remitente está censurado.

En un correo electrónico de mayo de 2011, alguien le dijo a Epstein: “El B727 de Trump se vendió por 2,7 millones”. El remitente está censurado, pero Epstein, un contador y un abogado recibieron copia del correo.

Una semana después de que Donald Trump asumiera su primer mandato como presidente de Estados Unidos, firmó un decreto que prohibía la entrada de ciudadanos extranjeros procedentes de países de mayoría musulmana durante 90 días, conocido popularmente como el decreto de la “prohibición musulmana”.

Jeffrey Epstein dijo en un correo electrónico a un reportero de The New York Times el 28 de enero de 2017: “Eso ayuda porque se le ve como alguien que cumple su palabra”.

Más adelante en el correo electrónico añadió: “Dicho esto, Donald es un loco de mie***, ya te lo dije”.

Los correos electrónicos muestran un interesante intercambio entre Jeffrey Epstein y Soon-Yi Previn, la esposa del controvertido cineasta Woody Allen.

Epstein envió a Previn un artículo titulado “El jefe de la CIA de Bill Clinton se une a la campaña de Trump”. El artículo, publicado por The Hill en septiembre de 2016, trataba sobre la incorporación del exdirector de la CIA, James Woolsey, nombrado por Clinton, a la campaña presidencial de Trump en 2016.

“Woody dijo que no significa nada”, escribió Previn en respuesta a Epstein.

No está claro por qué Epstein le informó de la noticia a Previn ni qué interés, si es que alguno, podrían haber tenido ella o su marido en la relación de Woolsey con Trump.

En una cadena de correos electrónicos del 24 de marzo de 2018 con Kathryn Ruemmler, exasesora de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, Epstein compartió un artículo de Daily Beast titulado “¿Qué tan cerca está Donald Trump de un colapso psiquiátrico?”.

El intercambio muestra que Epstein reenvia la historia temprano esa mañana a Ruemmler, a lo que ella responde: “No inspira confianza”.

Epstein responde entonces: “Pero… exacto”.

Un año antes, en julio de 2017, Ruemmler le escribió un correo electrónico a Epstein en el que decía: “Trump es verdaderamente estúpido”.

“Obvio”, responde Epstein varias horas después.

No está claro por qué Ruemmler y Epstein se escribían en ese momento.

Pero el Wall Street Journal informó en 2023 que un portavoz de Goldman Sachs, donde Ruemmler trabajaba entonces, dijo que ella tenía una relación profesional con Epstein por su puesto en el bufete de abogados Latham & Watkins LLP.

Ruemmler no respondió hasta el momento a un pedido de comentarios de CNN.

En diciembre de 2018, Epstein envió un correo electrónico a Ruemmler sobre el comportamiento de Trump, en el queescribió:

“Quizás deberías decirles a tus amigos demócratas que tratar a Trump como a un capo de la mafia ignora el hecho de que tiene un poder enorme y peligroso. Apretar la soga demasiado despacio conlleva el riesgo de una situación muy grave. Gambino nunca fue comandante en jefe. Poco podía hacer Gambino cuando la situación se le complicaba. No ocurre lo mismo con este maníaco”.

Ese mismo día, Epstein reenvió el mismo comentario a Reid Weingarten, un abogado que trabajaba para él.

Weingarten respondió que Trump estaba “empezando a comportarse de forma muy errática”.

Epstein respondió: “Está al borde de la locura. Y esto lo corroboran algunas personas cercanas”.

A principios de enero de 2018, mientras crecían las dudas sobre el comportamiento de Trump tras la publicación del libro de Michael Wolff, “Fuego y Furia”, Epstein intercambió una serie de correos electrónicos con un periodista del New York Times en los que se discutía el estado mental del presidente.

Epstein envió al periodista un extracto del libro que se publicó en la revista New York Magazine.

El reportero comentó que Trump “parecía/sonaba cada vez más desquiciado”, Epstein responde: “Sin duda, la declaración de Donald es ridícula… ¿demencia precoz?”.

En un correo electrónico de agosto de 2018 dirigido a Kathryn Ruemmler, exasesora de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, Epstein escribió: “Sé lo corrupto que es Donald”, refiriéndose a los posibles escándalos que podrían salir a la luz sobre Donald Trump.

Epstein envió el mensaje el 23 de agosto de 2018, después de que Michael Cohen, antiguo asesor de Trump, se declarara culpable de delitos federales relacionados con la financiación de campañas electorales. Como parte de un acuerdo de cooperación con la fiscalía, Cohen implicó a Trump en un caso de soborno en 2016 que involucraba pagos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels para encubrir una supuesta relación extramarital, que Trump niega.

“¿Ves? Sé lo corrupto que es Donald”, escribió Epstein en el correo electrónico. “Supongo que la gente de negocios neoyorquina que no es abogada no tiene ni idea de lo que significa que tu intermediario se vuelva contra ti”.

La conversación por correo electrónico comenzó cuando Ruemmler le envió a Epstein una columna del New York Times sobre la declaración de culpabilidad de Cohen y lo que podría significar para Trump.

En su correo electrónico decía: “Los argumentos de principios para la destitución son claros. Lo que falta es el coraje”, dijo al citar la columna.

Trump no fue sometido a un juicio político ni enfrentó cargos federales por el asunto, a pesar de una larga investigación. Sin embargo, el fiscal del distrito de Manhattan posteriormente logró una acusación formal contra Trump a nivel estatal en relación con el caso. Trump fue declarado culpable el año pasado de 34 delitos graves por falsificar registros comerciales para encubrir los pagos.

A principios de junio de 2019, el presidente Trump realizó una visita de Estado al Reino Unido, donde fue recibido por el entonces príncipe Andrés. Una fotografía muestra a Andrés sonriendo mientras estrecha la mano de Trump.

En un intercambio de correos electrónicos de junio de 2019 con Steve Bannon, exestratega jefe de la Casa Blanca de Trump, Jeffrey Epstein escribió: “El príncipe Andrés y Trump hoy… ¡Qué gracioso!”. Y luego añadió: “Recuerda que la acusadora del príncipe Andrés salió de Mar A Lago”.

Bannon respondió: “No puedo creer que nadie esté haciendo las conexiones”.

No está claro qué quiso decir Bannon exactamente con ese mensaje. Trump lo despidió de la Casa Blanca en 2017, aunque Bannon siguió teniendo influencia en la política conservadora, incluso hasta hoy en día.

Según informes periodísticos, Trump y Andrés frecuentaban círculos sociales en las décadas de 1990 y 2000, junto con Epstein y Ghislaine Maxwell, a veces en Mar-a-Lago. El rey Carlos le retiró a Andrés su título de príncipe en octubre.

CNN se puso en contacto con Bannon para obtener comentarios, pero no recibió respuesta inmediata.

Muchos de los intercambios de correos electrónicos muestran a personas que insinúan que Epstein tenía información perjudicial sobre Trump y que sugieren que debe hacerla pública.

Epstein generalmente no respondía a estas sugerencias. Pero en un momento dado a finales de 2015, le dijo a un reportero del New York Times que podía presentar “fotos [sic] de Donald y chicas en bikini en mi cocina”.

Más adelante en la misma cadena de correos electrónicos, Epstein también aludió a una mujer con la que, según él, tanto él como Trump habían salido en la década de 1990.

“Mi novia de 20 años en 1993, a la que después de dos años entregué a Donald”, dijo Epstein, enlazando a una página web que mostraba a la mujer.

Un álbum obsceno publicado en 2003 con motivo del 50 cumpleaños de Epstein aludía a una situación similar. Incluía una broma sobre que Epstein había vendido a Donald Trump a una mujer “totalmente depreciada”.

Trump afirma que los documentos son un “engaño” y ha negado sistemáticamente haber cometido delito alguno.

Con información de Kaitlin Collins, Aaron Blake, Em Steck, Marshall Cohen, Andrew Kaczynski, de CNN.