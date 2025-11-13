Trump se ve cada vez más involucrado en el drama de Epstein

Análisis por Stephen Collinson, CNN

La saga de Jeffrey Epstein tiene un aspecto perverso: cuanto más intenta salir de este atolladero quien se ve envuelto en él, más se hunde.

La Casa Blanca volvió a demostrar esta regla el miércoles, en una jornada impactante de revelaciones en Washington sobre los correos electrónicos de Epstein que mencionaban al presidente Donald Trump en múltiples ocasiones y que ensombrecieron aún más su presidencia.

La cuestión central de un drama político surgido de la profunda tragedia de decenas de mujeres jóvenes traficadas y abusadas por Epstein se está volviendo ahora imposible de silenciar para el presidente.

¿Por qué insiste tanto en que los estadounidenses no deben ver archivos relacionados con un antiguo amigo al que luego denunció, a pesar de que no hay pruebas de que haya cometido ningún delito?

Una jornada vertiginosa de intriga política este miércoles frustró las esperanzas republicanas de proclamar el fin del cierre gubernamental más largo de la historia como una victoria contundente.

Todo comenzó cuando los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron tres correos electrónicos recién obtenidos del patrimonio de Epstein que mencionan a Trump. Poco después, la Comisión, liderada por los republicanos, hizo aflorar una avalancha de otros correos electrónicos, algunos con referencias al presidente.

En principio, no pareció que el conjunto de material generara nuevos problemas legales para Trump. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que no demostraba “absolutamente nada, salvo que el presidente Trump no hizo nada malo”.

Pero el contenido explosivo —que incluía a Epstein y su ahora cómplice Ghislaine Maxwell hablando sobre Trump— fue el tipo de chisme que alimenta los escándalos y que puede garantizar que estos desafíen cualquier intento de contención, empeorando significativamente la situación política de Trump en este asunto.

También fue el último giro en una historia con una extraordinaria capacidad para dañar reputaciones, que, a diferencia de su protagonista, no se extinguirá.

El asunto está produciendo conmociones políticas a ambos lados del Atlántico.

Washington está en alerta máxima ante posibles escándalos. En el Reino Unido, las réplicas acaban de provocar la destitución del príncipe Andrés Mountbatten-Windsor y el cese del lord Peter Mandelson como embajador en Washington, ambos por su antigua amistad con Epstein.

Lo más grave para el presidente son las revelaciones de este miércoles, que suscitaron dudas sobre si ha sido completamente transparente acerca de lo que sabía sobre Epstein, un antiguo residente de Nueva York y Florida que se suicidó en prisión en 2019.

Como mínimo, los correos electrónicos implicaban que Trump sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir sobre un rico pedófilo convicto que se movía en los círculos de la alta sociedad junto a hombres poderosos en Nueva York y Londres.

En un correo electrónico del 2 de abril de 2011, que CNN revisó de forma independiente, Epstein le escribió a Maxwell: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… (CENSURADO) pasó horas en mi casa con él, y nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy casi convencido”. Maxwell respondió: “He estado pensando en eso…”.

Los miembros republicanos de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes identificaron a la persona como Virginia Giuffre, una de las supervivientes más destacadas de Epstein, quien se suicidó en abril.

Acusaron a los demócratas de ocultar su nombre porque ella no alegó que Trump hubiera cometido algún delito.

Maxwell declaró este año ante el Fiscal General Adjunto Todd Blanche que “nunca vio al presidente en ninguna situación inapropiada” y que no recordaba haber visto jamás a Trump en casa de Epstein.

Afirmó haberlos visto juntos en reuniones sociales. “El presidente nunca se comportó de forma inapropiada con nadie”, declaró Maxwell. “En las ocasiones en que estuve con él, se comportó como un caballero en todo sentido”.

Otro material resultó embarazoso para Trump. Epstein lo calificó de “al borde de la locura” en un intercambio de correos electrónicos de 2018 con el exsecretario del Tesoro, Larry Summers.

En otro correo electrónico enviado a un reportero del New York Times el 28 de enero de 2017, una semana después de que Trump firmara un decreto que prohibía la entrada de ciudadanos extranjeros procedentes de países de mayoría musulmana durante 90 días, Epstein afirmó: “Donald está completamente loco”.

Un año después, Epstein escribió: “Sé lo corrupto que es Donald”, refiriéndose a posibles escándalos que podrían salir a la luz sobre él, en un correo electrónico de agosto de 2018 a Kathryn Ruemmler, exasesora de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama. Epstein también intercambió correos electrónicos sobre el estado mental de Trump con su abogado personal y con Ruemmler en marzo de 2018.

El escándalo de Epstein ha perseguido a Trump durante meses.

El presidente ha intentado, sin éxito, ponerle fin. Por ejemplo, cuando arremetió contra él en una reunión de gabinete en julio, diciéndole a un periodista que no entendía por qué la gente seguía hablando “de este tipo, de este tipejo”.

Irónicamente, la reciente atención mediática sobre el caso Epstein ha puesto de relieve por qué el Departamento de Justicia tiene por norma no divulgar los expedientes de investigación cuando no se considera apropiado iniciar un proceso judicial.

Las revelaciones pueden dañar la reputación de las personas implicadas cuando no están acusadas de ningún delito o son meros testigos que prestaron declaración o fueron mencionados como prueba.

Pero, increíblemente, las últimas repercusiones políticas del caso Epstein fueron desencadenadas por los propios funcionarios de la administración, cuando el mandatario y la secretaria de Justicia, Pam Bondi, prometieron publicar los archivos antes de retractarse.

Eso ha generado un frenesí de especulaciones sobre el contenido del expediente completo del caso y ha dejado a Trump acusado de un clásico encubrimiento al estilo de Washington.

Como lo expresó el representante demócrata James Walkinshaw en una entrevista con Erin Burnett de CNN: “Tendría mucho más sentido que simplemente dijera: ‘Publiquemos todos los archivos y aclaremos todo de una vez por todas’”.

Walkinshaw prosiguió: “¿Por qué no quiere hacerlo? ¿Qué contienen esos archivos que justifica que permita que continúe este goteo constante de malas noticias?”

A pesar de las nuevas negaciones de irregularidades por parte de Trump y sus colaboradores, las declaraciones del miércoles desataron un nuevo intento, francamente extraño, por parte de los funcionarios para apaciguar la polémica.

En una reunión extraordinaria, reportada en exclusiva por CNN, altos funcionarios se reunieron con la congresista Lauren Boebert en la Sala de Crisis de la Casa Blanca, un lugar famoso por su uso en crisis de seguridad nacional.

Varias fuentes indicaron antes de la reunión que se esperaba la presencia de figuras clave como la secretaria de Justicia, Pam Bondi, el director del FBI, Kash Patel, y Blanche, el subsecretario de Justicia.

La reunión planteó la cuestión de si la Casa Blanca esperaba conseguir que la legisladora de Colorado retirara su nombre de una petición que obligaría a los líderes republicanos de la Cámara de Representantes a permitir una votación sobre la publicación de los archivos de investigación del caso Epstein.

Más tarde, Boebert declaró a Manu Raju de CNN que Trump no fue presionada para que retirara su nombre de la petición de destitución y que, si bien Epstein surgió en la reunión de la Casa Blanca, también se trataron otros temas.

Fue otro giro sorprendente en una saga que hace que la Casa Blanca parezca no solo torpe, sino como si estuviera intentando orquestar un encubrimiento, incluso cuando los asesores de Trump insisten en que no hay nada que ocultar.

La reunión en la Sala de Crisis fue solo la última y extraña intervención de los asesores de Trump en el caso Epstein.

En julio, Blanche viajó para entrevistar a Maxwell, y el Departamento de Justicia publicó posteriormente la transcripción y la grabación de su declaración de que el presidente jamás se había comportado de manera inapropiada.

Poco después, Maxwell, quien cumple una condena de 20 años, fue trasladada a una prisión mucho menos severa.

Para subrayar el fracaso del último intento de la Casa Blanca por controlar los daños, la representante republicana Nancy Mace confirmó a Jake Tapper de CNN que no tenía intención de retirar su nombre de la petición de despido.

“Jamás le daré la espalda a otras sobrevivientes”, escribió en un mensaje de texto. “El trabajo es demasiado importante. Nadie nos cree. Y nunca obtenemos justicia”.

La petición recibió su firma clave el miércoles con la toma de posesión de una legisladora demócrata recién electa, la cual había sido postergada durante semanas por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

El drama del miércoles se desencadenó por el regreso de la Cámara de Representantes, la primera sesión desde mediados de septiembre.

La atención inmediata centrada en Epstein pareció reforzar la afirmación de los críticos de Johnson de que uno de sus objetivos al mantener a los legisladores en sus casas durante el cierre era apaciguar la polémica del caso Epstein.

Si ese era el caso, solo empeoró las cosas. El presidente de la Cámara no tuvo más remedio que anunciar que la Cámara votará la próxima semana, en contra de los deseos de la Casa Blanca, una resolución que exige al Departamento de Justicia la divulgación de los archivos del caso Epstein.

Ahora la pregunta es: ¿cómo va a lograr Trump (cuyos índices de aprobación ya están cayendo en picado y que tiene dificultades para empatizar con la ola de ansiedad económica que se extiende por todo el país) hacer desaparecer todo esto?

Una y otra vez, los logros del presidente se han visto eclipsados ​​por el resurgimiento del caso Epstein.

Si bien no está claro que este sea un tema que decida muchos votos en las elecciones de mitad de mandato de 2026, constituye una distracción constante para la Casa Blanca.

Las dudas sobre el carácter y el pasado de Trump no le impidieron ganar la presidencia en dos ocasiones. Sin embargo, el caso Epstein es una controversia inusual que ha provocado una reacción negativa entre sus seguidores, aunque todavía no hay indicios de que vaya a romper el vínculo casi mítico que mantiene con sus partidarios más leales.

Pero en este tema, al menos, no ha logrado alinear al Partido Republicano. En las redes sociales, hizo esfuerzos cada vez más frenéticos para presentar la publicación de los correos electrónicos como parte de una conspiración demócrata.

Sus esfuerzos fracasaron. Ahora, se observará con atención el número de legisladores republicanos que apoyan la publicación de los documentos.

Una posible revuelta republicana a gran escala contra el presidente en la votación de la Cámara de Representantes podría ser la última señal de que su apoyo inexpugnable del Partido Republicano en el Capitolio está empezando a desmoronarse, tras el fracaso de sus exigencias a los senadores republicanos para que eliminaran la regla del filibusterismo parlamentario en su cámara, que lo frustró durante el cierre del Gobierno.

Un voto contundente de los republicanos a favor de la publicación de los archivos podría aumentar la presión sobre sus compatriotas en el Senado para que voten a favor de la divulgación. “Un par de republicanos ya me han comentado en privado que votarán a favor, y creo que esto podría tener un efecto dominó”, declaró a Manu Raju de CNN el representante republicano Thomas Massie de Kentucky, quien ha soportado una fuerte presión de la Casa Blanca.

En otra muestra de las crecientes tensiones en la Cámara de Representantes, otro republicano, el representante Tim Burchett de Tennessee, intentó, sin éxito, forzar la publicación inmediata de todos los archivos de Epstein. “Que se sometan a votación de una vez por todas y que el pueblo decida”, dijo Burchett.

Esta fue la última señal de que, en palabras de Epstein, el “perro que no había ladrado” sobre su relación con Trump ahora ladra. Todo Washington y el mundo entero pueden oírlo. Y, lo que resulta inquietante para Trump, la Casa Blanca parece no tener ni idea de cómo acallarlo.

