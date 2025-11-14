Encarcelan a un hombre por robar la obra “Girl with Balloon” de Banksy en un robo relámpago en Londres

Por Billy Stockwell, CNN

Un hombre fue condenado a más de un año de prisión por robar una copia firmada de la obra “Girl with Balloon” (Niña con globo) de Banksy en un robo relámpago en una galería de Londres.

Larry Fraser, de 49 años, fue condenado el viernes a 13 meses de prisión por robar la obra de 2004 –valorada en £270.000 (aproximadamente US$ 355.000)– de la Grove Gallery en el exclusivo barrio de Fitzrovia, en la capital británica, el pasado septiembre, según la Policía Metropolitana de Londres.

La policía dijo que Fraser se declaró culpable de un cargo de robo en propiedad no residencial.

“Los agentes de la Brigada Móvil de la Policía Metropolitana trabajaron incansablemente para identificar al sospechoso y lograron localizarlo a pocas calles de distancia, donde se confirmó que era Fraser”, declaró la policía en un comunicado el viernes.

“Incluso lo grabaron las cámaras de seguridad cargando la obra de arte en una furgoneta antes de huir del lugar”.

La Brigada Móvil, una unidad especializada de la Policía Metropolitana encargada de investigar el crimen organizado grave, recuperó la obra de arte en cuatro días, tras la detención de Fraser y las “investigaciones encubiertas”, según la policía.

El experto en recuperación de arte Arthur Brand dijo a CNN que era notable que la obra robada fuera un grabado, porque estos suelen ser más fáciles de vender que las obras originales. “Es más fácil vender un grabado porque hay más copias. Si robas una pintura, que es única, es muy difícil de vender”, dijo Brand.

Sobre la respuesta policial, Brand comentó: “Actuaron con mucha rapidez… Esto demuestra que, si la policía quiere atraparte, puede hacerlo. Hay cámaras de seguridad por todas partes, especialmente en Inglaterra”.

En un video compartido en internet por la policía, se puede ver a un hombre encapuchado rompiendo la puerta de vidrio de la galería antes de entrar al edificio y llevarse el grabado de la pared.

El gerente de la galería, Lindor Mehmetaj, de 29 años, dijo que estaba “completamente sorprendido” por el robo, mientras agradecía a la policía por su respuesta “extraordinaria”, según un comunicado difundido por la policía.

El inspector jefe de detectives Scott Mather, quien lideró la investigación policial, dijo que la obra “Girl with Balloon” de Banksy es conocida “en todo el mundo”.

“Reaccionamos de inmediato no solo para llevar a Fraser ante la justicia, sino también para devolver la obra a la galería”, declaró Mather.

La icónica imagen de una niña alcanzando un globo rojo en forma de corazón, creada por el anónimo artista británico de graffiti, fue noticia en 2018 cuando la pintura se autodestruyó momentos después de ser vendida por US$ 1,4 millones.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.